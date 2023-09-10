8 необычных рецептов из помидоров: с креветками, печенью и даже мятой

Закуска из помидорчиков

Этим необычным рецептом из своего детства поделился с нами читатель Anjinsand. Для закуски нам понадобятся:



помидоры;



укроп;



чеснок;



сахар;



соль;



перец.



Для начала делаем начинку: мелко рубим укроп и чеснок, соль с перцем, немного сахара, чайную ложку уксуса. Перемешиваем всё вместе и переходим к помидорам.



Томаты можно просто надрезать, а можно вынуть из них мякоть и уложить туда нашу начинку. Укладываем томаты в эмалированную посуду и отправляем на 5–8 часов в темное место при комнатной температуре, затем — на ночь в холодильник. Если помидоров мало, то в посуду можно налить рассол: 0,5 литра воды с солью, сахаром и уксусом.