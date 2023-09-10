8 необычных рецептов из помидоров: с креветками, печенью и даже мятой

Лето уже закончилось, а вот запасы овощей, собранных с дачи, — еще нет. Прямо сейчас на пишущего эти строки давят своим присутствием кабачки, ждущие своего часа. И если про рецепты из кабачков мы уже писали, то вот помидоры как-то обошли стороной, а ведь из них тоже можно приготовить много чего вкусного. Делимся рецептами наших читателей.
Помидоры с креветками
Для этого рецепта от нашего читателя Lorda нам понадобятся:
- 250 граммов очищенных креветок;
- 3 столовые ложки вареного риса;
- 1 яйцо;
- 6 крупных помидоров;
- тертый сыр;
- соль;
- перец;
- сушеный укроп;
- базилик;
- растительное масло.
Для начала размораживаем креветки, смешиваем их с рисом, добавляем к ним сушеную зелень и яйцо. Из помидоров убираем все семена, чтобы весь сок вытек. Солим и перчим помидор внутри, после чего фаршируем креветочно-рисовой смесью. Затем посыпаем натертым сыром и отправляем в духовку, пока сыр не расплавится.
Томаты, фаршированные печенью
Еще один вариант от читателя Yujeen — нафаршировать томаты печенью. Берем:
- помидоры;
- любую печень (автор блюда взял индюшиную);
- батон;
- 2 луковицы;
- 2–3 яйца;
- сливочное масло;
- черный перец;
- специи по вкусу.
Необходимо обжарить печень до полуготовности, взять батон и залить его молоком, после чего вместе с печенью прокрутить через мясорубку. К фаршу добавить обжаренный лук, немного сливочного масла, а также два яйца (можно разделить желтки и белки и взбить белок). Фаршируем полученной массой помидоры и отправляем в духовку, положив сверху небольшой кусочек масла. Подавать со сметаной.
Маринованные помидоры
Если хочется вкусной закуски, то всегда можно замариновать помидоры. Наш читатель Натуся предлагает следующий рецепт: спелые помидоры надрезать в «попке» и вложить в разрез чесночные дольки. Затем подготовить маринад: на литр воды 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки сахара (без горки), чайная ложка уксуса, несколько горошинок черного перца и один гвоздик гвоздики.
Маринад доводим до кипения, заливаем томаты в банках и даем остыть. Литровая банка маринованных помидоров будет готова через три-четыре дня.
Тещин язык
Очень простая заготовка от читателя под ником Пчелка. Берем:
- 1 килограмм кабачков;
- 1,5 килограмма помидоров;
- 4 болгарских перца;
- растительное масло;
- сахар;
- соль.
Овощи прокручиваем в мясорубке или измельчаем в комбайне. Затем добавляем стакан растительного масла, стакан сахара и 2 столовые ложки соли. Полученную массу тушим полтора часа. В самом конце добавляем 100 грамм измельченного чеснока и столовую ложку уксуса.
Закуска из помидорчиков
Этим необычным рецептом из своего детства поделился с нами читатель Anjinsand. Для закуски нам понадобятся:
- помидоры;
- укроп;
- чеснок;
- сахар;
- соль;
- перец.
Для начала делаем начинку: мелко рубим укроп и чеснок, соль с перцем, немного сахара, чайную ложку уксуса. Перемешиваем всё вместе и переходим к помидорам.
Томаты можно просто надрезать, а можно вынуть из них мякоть и уложить туда нашу начинку. Укладываем томаты в эмалированную посуду и отправляем на 5–8 часов в темное место при комнатной температуре, затем — на ночь в холодильник. Если помидоров мало, то в посуду можно налить рассол: 0,5 литра воды с солью, сахаром и уксусом.
На следующий день вы получите слабосоленые, слегка маринованные помидорчики с ароматом чеснока и укропа.
Томаты по-чешски
Читатель под ником Zyf D. предложил, какую закуску можно сделать из помидоров. Нам понадобятся:
- некрупные помидоры;
- репчатый лук;
- чеснок;
- душистый перец;
- палочка гвоздики.
В ошпаренную банку плотно укладываем помидоры, порезанные пополам. К ним укладываем лук, нарезанный полукольцами, чеснок и специи. Заливаем рассолом: 1 литр воды, 1–2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара. Добавляем растительного масла, стерилизуем банку, перед закрытием добавляем 1–2 чайных ложки уксуса. Оставляем вкусную закуску на зиму.
Салат «Чемергес»
Для того чтобы приготовить этот необычный томатный соус-салат, нужно приготовить:
- 2,5 килограмма спелых помидоров;
- 2 крупные морковки;
- 0,5 килограмма лука;
- 1 стакан сахара;
- 2 столовые ложки соли;
- 1 чайная ложка черного молотого перца;
- половина чайной ложки красного молотого перца;
- пучок петрушки.
Для начала моем томаты и заливаем кипятком на несколько минут. Снимаем с них кожуру и разрезаем на 4–6 частей. Складываем помидоры в кастрюлю, трем на крупной терке морковь, режем кубиками лук, добавляем все специи. Варим всё два часа, затем добавляем к овощам нарезанную петрушку и тушим еще полчаса. Добавляем столовую ложку уксуса и закатываем всё в стерилизованные банки.
Помидоры по-африкански с мятой
Попробовать необычное сочетание помидоров и мяты предлагает наш читатель oliskaAvto. Для рецепта нам понадобится:
- 2 килограмма помидоров;
- чеснок;
- пучок мяты;
- 10 горошин черного перца;
- 2–3 лавровых листа;
- 3 столовые ложки сахара;
- 2 чайные ложки соли;
- 5–7 столовых ложек 9%-го уксуса.
Первым делом очищаем наши томаты от кожи: делаем надрез на «попке», затем опускаем помидоры на пару минут в кипяток, достаем и чистим. Делаем надрез сбоку, заталкиваем туда одну небольшую дольку чеснока.
Подготавливаем рассол: на литр воды берем указанное количество специй. Когда рассол закипел, вливаем в него уксус и выключаем огонь.
На дно кастрюли опускаем пучок мяты, затем — помидоры. Заливаем всё рассолом, накрываем томаты тарелкой и закрываем кастрюлю крышкой. Сутки помидоры хранятся при комнатной температуре, а затем их нужно убрать в холодильник на 3–4 дня. Приятного аппетита.