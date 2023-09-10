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Обзор

8 необычных рецептов из помидоров: с креветками, печенью и даже мятой

Ими с нами поделились наши читатели

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Сейчас расскажем, что делать с запасами томатов

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Лето уже закончилось, а вот запасы овощей, собранных с дачи, — еще нет. Прямо сейчас на пишущего эти строки давят своим присутствием кабачки, ждущие своего часа. И если про рецепты из кабачков мы уже писали, то вот помидоры как-то обошли стороной, а ведь из них тоже можно приготовить много чего вкусного. Делимся рецептами наших читателей.

Помидоры с креветками

Для этого рецепта от нашего читателя Lorda нам понадобятся:

  • 250 граммов очищенных креветок;
  • 3 столовые ложки вареного риса;
  • 1 яйцо;
  • 6 крупных помидоров;
  • тертый сыр;
  • соль;
  • перец;
  • сушеный укроп;
  • базилик;
  • растительное масло.

Для начала размораживаем креветки, смешиваем их с рисом, добавляем к ним сушеную зелень и яйцо. Из помидоров убираем все семена, чтобы весь сок вытек. Солим и перчим помидор внутри, после чего фаршируем креветочно-рисовой смесью. Затем посыпаем натертым сыром и отправляем в духовку, пока сыр не расплавится.

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Томаты, фаршированные печенью

Еще один вариант от читателя Yujeen — нафаршировать томаты печенью. Берем:

  • помидоры;
  • любую печень (автор блюда взял индюшиную);
  • батон;
  • 2 луковицы;
  • 2–3 яйца;
  • сливочное масло;
  • черный перец;
  • специи по вкусу.

Необходимо обжарить печень до полуготовности, взять батон и залить его молоком, после чего вместе с печенью прокрутить через мясорубку. К фаршу добавить обжаренный лук, немного сливочного масла, а также два яйца (можно разделить желтки и белки и взбить белок). Фаршируем полученной массой помидоры и отправляем в духовку, положив сверху небольшой кусочек масла. Подавать со сметаной.

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Маринованные помидоры

Если хочется вкусной закуски, то всегда можно замариновать помидоры. Наш читатель Натуся предлагает следующий рецепт: спелые помидоры надрезать в «попке» и вложить в разрез чесночные дольки. Затем подготовить маринад: на литр воды 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки сахара (без горки), чайная ложка уксуса, несколько горошинок черного перца и один гвоздик гвоздики.

Маринад доводим до кипения, заливаем томаты в банках и даем остыть. Литровая банка маринованных помидоров будет готова через три-четыре дня.

Тещин язык

Очень простая заготовка от читателя под ником Пчелка. Берем:

  • 1 килограмм кабачков;
  • 1,5 килограмма помидоров;
  • 4 болгарских перца;
  • растительное масло;
  • сахар;
  • соль.

Овощи прокручиваем в мясорубке или измельчаем в комбайне. Затем добавляем стакан растительного масла, стакан сахара и 2 столовые ложки соли. Полученную массу тушим полтора часа. В самом конце добавляем 100 грамм измельченного чеснока и столовую ложку уксуса.

Закуска из помидорчиков

Этим необычным рецептом из своего детства поделился с нами читатель Anjinsand. Для закуски нам понадобятся:

  • помидоры;
  • укроп;
  • чеснок;
  • сахар;
  • соль;
  • перец.

Для начала делаем начинку: мелко рубим укроп и чеснок, соль с перцем, немного сахара, чайную ложку уксуса. Перемешиваем всё вместе и переходим к помидорам.

Томаты можно просто надрезать, а можно вынуть из них мякоть и уложить туда нашу начинку. Укладываем томаты в эмалированную посуду и отправляем на 5–8 часов в темное место при комнатной температуре, затем — на ночь в холодильник. Если помидоров мало, то в посуду можно налить рассол: 0,5 литра воды с солью, сахаром и уксусом.

На следующий день вы получите слабосоленые, слегка маринованные помидорчики с ароматом чеснока и укропа.

Томаты по-чешски

Читатель под ником Zyf D. предложил, какую закуску можно сделать из помидоров. Нам понадобятся:

  • некрупные помидоры;
  • репчатый лук;
  • чеснок;
  • душистый перец;
  • палочка гвоздики.

В ошпаренную банку плотно укладываем помидоры, порезанные пополам. К ним укладываем лук, нарезанный полукольцами, чеснок и специи. Заливаем рассолом: 1 литр воды, 1–2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара. Добавляем растительного масла, стерилизуем банку, перед закрытием добавляем 1–2 чайных ложки уксуса. Оставляем вкусную закуску на зиму.

Салат «Чемергес»

Для того чтобы приготовить этот необычный томатный соус-салат, нужно приготовить:

  • 2,5 килограмма спелых помидоров;
  • 2 крупные морковки;
  • 0,5 килограмма лука;
  • 1 стакан сахара;
  • 2 столовые ложки соли;
  • 1 чайная ложка черного молотого перца;
  • половина чайной ложки красного молотого перца;
  • пучок петрушки.

Для начала моем томаты и заливаем кипятком на несколько минут. Снимаем с них кожуру и разрезаем на 4–6 частей. Складываем помидоры в кастрюлю, трем на крупной терке морковь, режем кубиками лук, добавляем все специи. Варим всё два часа, затем добавляем к овощам нарезанную петрушку и тушим еще полчаса. Добавляем столовую ложку уксуса и закатываем всё в стерилизованные банки.

Помидоры по-африкански с мятой

Попробовать необычное сочетание помидоров и мяты предлагает наш читатель oliskaAvto. Для рецепта нам понадобится:

  • 2 килограмма помидоров;
  • чеснок;
  • пучок мяты;
  • 10 горошин черного перца;
  • 2–3 лавровых листа;
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 2 чайные ложки соли;
  • 5–7 столовых ложек 9%-го уксуса.

Первым делом очищаем наши томаты от кожи: делаем надрез на «попке», затем опускаем помидоры на пару минут в кипяток, достаем и чистим. Делаем надрез сбоку, заталкиваем туда одну небольшую дольку чеснока.

Подготавливаем рассол: на литр воды берем указанное количество специй. Когда рассол закипел, вливаем в него уксус и выключаем огонь.

На дно кастрюли опускаем пучок мяты, затем — помидоры. Заливаем всё рассолом, накрываем томаты тарелкой и закрываем кастрюлю крышкой. Сутки помидоры хранятся при комнатной температуре, а затем их нужно убрать в холодильник на 3–4 дня. Приятного аппетита.

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