Завалили кабачками? Вот что с ними можно сделать: 9 необычных рецептов

Для начала варим креветки три минуты, после чего мелко их нарезаем вместе с чесноком, луком, зеленью и помидорами. Добавляем яйцо, солим и перемешиваем.



Цукини режем поперек на две части и вырезаем мякоть специальным ножом для чистки овощей. Фаршируем овощи получившимся фаршем и отправляем на противне в духовку на 30–40 минут при средней температуре, предварительно полив маслом.