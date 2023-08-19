Завалили кабачками? Вот что с ними можно сделать: 9 необычных рецептов

Сезон кабачков в самом разгаре! Если вы здесь, значит, в вашей квартире уже некуда деваться от этих зеленых товарищей. Но не переживайте, мы идем к вам на помощь! Конечно, забирать ваши кабачки мы не будем, но зато подскажем несколько оригинальных рецептов, которыми поделились читатели на форумах Городских порталов. Уверены, это вам поможет!
Фаршированные цукини с креветками
Для рецепта кабачков с начинкой от LеLiK вам понадобится:
- килограмм цукини;
- 300–400 грамм креветок;
- две луковицы;
- два помидора;
- яйцо;
- петрушка;
- укроп;
- чеснок;
- соль;
- масло.
Для начала варим креветки три минуты, после чего мелко их нарезаем вместе с чесноком, луком, зеленью и помидорами. Добавляем яйцо, солим и перемешиваем.
Цукини режем поперек на две части и вырезаем мякоть специальным ножом для чистки овощей. Фаршируем овощи получившимся фаршем и отправляем на противне в духовку на 30–40 минут при средней температуре, предварительно полив маслом.
Кабачковый торт
Блюдо от Agent@, как он сам говорит, очень калорийное, но однозначно вкусное. Возьмите:
- 4 маленьких кабачка;
- помидор;
- 4 зубчика чеснока;
- сметану;
- укроп;
- тертый сыр.
В первую очередь готовим «крем» — смешиваем сметану с натертым чесноком, добавляем укроп и сыр. Можно посолить по вкусу.
Затем жарим нарезанные вдоль кабачки и укладываем их поленницей, промазывая каждый слой нашим кремом. Один из слоев делаем с жареными помидорами. В итоге получается очень вкусный кабачковый тортик.
Рулет из кабачка с индейкой
Автор HaHaДemon поделился с нами необычным рецептом рулета из кабачка. Для него нам понадобится:
- 1 средний кабачок;
- 4 яйца;
- 100 грамм сыра;
- столовая ложка муки;
- соль;
- перец;
- фарш;
- два помидора.
Натертый кабачок смешиваем с тремя яйцами, сыром и мукой, солим и перчим. Полученную массу выкладываем ровным слоем на противень и выпекаем при 175 градусах 15 минут.
Пока рулет выпекается, готовим начинку: берем 500 грамм фарша, мелко режем два крупных помидора, и добавляем яйцо. Можно добавить соль, перец и специи по вкусу.
Готовый рулет достаем из духовки, переворачиваем на полотенце, снимаем пергамент и сворачиваем сначала вместе с полотенцем, давая рулету остыть. Затем разворачиваем его, наносим начинку и аккуратно сворачиваем его снова. После этого заворачиваем блюдо в фольгу и запекаем 20 минут при 180 градусах. Затем снимите фольгу и дайте рулету подрумяниться в духовке, на это уйдет еще 10 минут.
Запеканка из кабачков в скороварке
Для запеканки из кабачков по рецепту Татьяны нам понадобятся:
- 4 небольших кабачка;
- 500 грамм адыгейского сыра;
- 4 яйца;
- 3 зубчика чеснока;
- майонез;
- соль;
- перец.
Для начала трем кабачки на терке, затем добавляем к ним измельченный сыр, яйца, чеснок и примерно 4 столовые ложки майонеза. Хорошо перемешиваем и выкладываем массу в чашу скороварки. В режиме «Выпечка» ждем 50 минут, после чего, по желанию, можно перевернуть запеканку и допечь на режиме жарка. Готово!
Фаршированные лодочки
Этим семейным рецептом поделилась NePogod@. Берем ингредиенты:
- кабачки;
- петрушку;
- чеснок;
- томаты;
- твердый сыр;
- мясной фарш (любой на ваш выбор).
Для начала режем кабачки вдоль и вычищаем из них середину. Выкладываем в наши лодочки мелко порезанный чеснок и петрушку, а затем — фаршируем жареным мясным фаршем. Накрываем лодочки порезанными томатами для сочности и посыпаем сыром, а затем отправляем в духовку до готовности.
Горячий салат с кабачками
Для горячего летнего салата с кабачками от Томки вам понадобятся:
- два баклажана;
- два кабачка;
- две столовых ложки кукурузного крахмала;
- два помидора;
- один пучок кинзы;
- растительное масло;
- соль;
- чеснок;
- немного тертого сыра.
Для начала нарежьте кабачки и баклажаны кубиками и перемешайте их с кукурузным крахмалом. Затем обжариваем их до появления золотистой корочки. Добавляем на сковородку мелко нарезанную кинзу, помидоры и чеснок, пропущенный через пресс. Солим, перемешиваем, сверху присыпаем сыром (в идеале пармезаном).
Омлет с кабачками
Если вы не пробовали сочетание кабачков и омлета, то пользователь Zubasttik приготовил для вас рецепт. Возьмите:
- кабачок;
- яйца;
- молоко;
- соль;
- твердый сыр.
Для начала порежьте кабачок кубиком и отправьте в смазанную маслом форму. Затем смешайте яйца с молоком и солью и залейте получившимся кабачки. Сверху можно посыпать тертым сыром. Отправляем форму в духовку и готовим до тех пор, пока яйца не превратятся в омлет, а кабачки станут мягкими.
Маринованные кабачки
Рецепт маринада от Tiggi: на 4 килограмма кабачков берем:
- 210 грамм сахара;
- 80 грамм соли;
- 150 грамм растительного масла;
- 210 грамм уксуса 9%;
- 1 чайную ложку черного перца;
- 1 столовую ложку сухой горчицы;
- пучок укропа;
- головку чеснока.
Всё это смешиваем с кабачком, нарезанным кружочками, после чего маринуем 3 часа, помешивая каждые 20 минут. Всё, что не съедите, можно закатать в банки и простерилизовать 15 минут.
Икра из кабачков
Рецепт кабачковой икры нам написала Murchik. Нам необходимо взять:
- 2 килограмма кабачков;
- 1 килограмм томатов;
- 500 грамм лука;
- 500 грамм моркови;
- соль;
- сахар;
- перец;
- свежую петрушку.
Сначала все овощи обжариваем по отдельности, после чего пропускаем их через мясорубку и тушим, аккуратно добавляем соль и сахар по вкусу. Затем отправляем в нашу икру петрушку и перец и продолжаем тушить, пока жидкость не испарится, в течение примерно 1,5 часа, постоянно помешивая. По желанию икру можно пробить блендером, а затем закатать в банки.
Надеемся, что ваш летний рацион пополнится новыми блюдами! Ну а если у вас есть семейный рецепт или просто любимое блюдо из кабачка — приглашаем вас в комментарии. Они прямо под этим опросом.