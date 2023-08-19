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Завалили кабачками? Вот что с ними можно сделать: 9 необычных рецептов

Надеемся, ваших запасов хватит на все эти блюда

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Не знаете, куда девать кабачки? Не переживайте — мы расскажем!

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Сезон кабачков в самом разгаре! Если вы здесь, значит, в вашей квартире уже некуда деваться от этих зеленых товарищей. Но не переживайте, мы идем к вам на помощь! Конечно, забирать ваши кабачки мы не будем, но зато подскажем несколько оригинальных рецептов, которыми поделились читатели на форумах Городских порталов. Уверены, это вам поможет!

Фаршированные цукини с креветками

Для рецепта кабачков с начинкой от LеLiK вам понадобится:

  • килограмм цукини;
  • 300–400 грамм креветок;
  • две луковицы;
  • два помидора;
  • яйцо;
  • петрушка;
  • укроп;
  • чеснок;
  • соль;
  • масло.

Для начала варим креветки три минуты, после чего мелко их нарезаем вместе с чесноком, луком, зеленью и помидорами. Добавляем яйцо, солим и перемешиваем.

Цукини режем поперек на две части и вырезаем мякоть специальным ножом для чистки овощей. Фаршируем овощи получившимся фаршем и отправляем на противне в духовку на 30–40 минут при средней температуре, предварительно полив маслом.

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Кабачковый торт

Блюдо от Agent@, как он сам говорит, очень калорийное, но однозначно вкусное. Возьмите:

  • 4 маленьких кабачка;
  • помидор;
  • 4 зубчика чеснока;
  • сметану;
  • укроп;
  • тертый сыр.

В первую очередь готовим «крем» — смешиваем сметану с натертым чесноком, добавляем укроп и сыр. Можно посолить по вкусу.

Затем жарим нарезанные вдоль кабачки и укладываем их поленницей, промазывая каждый слой нашим кремом. Один из слоев делаем с жареными помидорами. В итоге получается очень вкусный кабачковый тортик.

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Рулет из кабачка с индейкой

Автор HaHaДemon поделился с нами необычным рецептом рулета из кабачка. Для него нам понадобится:

  • 1 средний кабачок;
  • 4 яйца;
  • 100 грамм сыра;
  • столовая ложка муки;
  • соль;
  • перец;
  • фарш;
  • два помидора.

Натертый кабачок смешиваем с тремя яйцами, сыром и мукой, солим и перчим. Полученную массу выкладываем ровным слоем на противень и выпекаем при 175 градусах 15 минут.

Пока рулет выпекается, готовим начинку: берем 500 грамм фарша, мелко режем два крупных помидора, и добавляем яйцо. Можно добавить соль, перец и специи по вкусу.

Готовый рулет достаем из духовки, переворачиваем на полотенце, снимаем пергамент и сворачиваем сначала вместе с полотенцем, давая рулету остыть. Затем разворачиваем его, наносим начинку и аккуратно сворачиваем его снова. После этого заворачиваем блюдо в фольгу и запекаем 20 минут при 180 градусах. Затем снимите фольгу и дайте рулету подрумяниться в духовке, на это уйдет еще 10 минут.

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Запеканка из кабачков в скороварке

Для запеканки из кабачков по рецепту Татьяны нам понадобятся:

  • 4 небольших кабачка;
  • 500 грамм адыгейского сыра;
  • 4 яйца;
  • 3 зубчика чеснока;
  • майонез;
  • соль;
  • перец.

Для начала трем кабачки на терке, затем добавляем к ним измельченный сыр, яйца, чеснок и примерно 4 столовые ложки майонеза. Хорошо перемешиваем и выкладываем массу в чашу скороварки. В режиме «Выпечка» ждем 50 минут, после чего, по желанию, можно перевернуть запеканку и допечь на режиме жарка. Готово!

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Фаршированные лодочки

Этим семейным рецептом поделилась NePogod@. Берем ингредиенты:

  • кабачки;
  • петрушку;
  • чеснок;
  • томаты;
  • твердый сыр;
  • мясной фарш (любой на ваш выбор).

Для начала режем кабачки вдоль и вычищаем из них середину. Выкладываем в наши лодочки мелко порезанный чеснок и петрушку, а затем — фаршируем жареным мясным фаршем. Накрываем лодочки порезанными томатами для сочности и посыпаем сыром, а затем отправляем в духовку до готовности.

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Горячий салат с кабачками

Для горячего летнего салата с кабачками от Томки вам понадобятся:

  • два баклажана;
  • два кабачка;
  • две столовых ложки кукурузного крахмала;
  • два помидора;
  • один пучок кинзы;
  • растительное масло;
  • соль;
  • чеснок;
  • немного тертого сыра.

Для начала нарежьте кабачки и баклажаны кубиками и перемешайте их с кукурузным крахмалом. Затем обжариваем их до появления золотистой корочки. Добавляем на сковородку мелко нарезанную кинзу, помидоры и чеснок, пропущенный через пресс. Солим, перемешиваем, сверху присыпаем сыром (в идеале пармезаном).

Омлет с кабачками

Если вы не пробовали сочетание кабачков и омлета, то пользователь Zubasttik приготовил для вас рецепт. Возьмите:

  • кабачок;
  • яйца;
  • молоко;
  • соль;
  • твердый сыр.

Для начала порежьте кабачок кубиком и отправьте в смазанную маслом форму. Затем смешайте яйца с молоком и солью и залейте получившимся кабачки. Сверху можно посыпать тертым сыром. Отправляем форму в духовку и готовим до тех пор, пока яйца не превратятся в омлет, а кабачки станут мягкими.

Маринованные кабачки

Рецепт маринада от Tiggi: на 4 килограмма кабачков берем:

  • 210 грамм сахара;
  • 80 грамм соли;
  • 150 грамм растительного масла;
  • 210 грамм уксуса 9%;
  • 1 чайную ложку черного перца;
  • 1 столовую ложку сухой горчицы;
  • пучок укропа;
  • головку чеснока.

Всё это смешиваем с кабачком, нарезанным кружочками, после чего маринуем 3 часа, помешивая каждые 20 минут. Всё, что не съедите, можно закатать в банки и простерилизовать 15 минут.

Икра из кабачков

Рецепт кабачковой икры нам написала Murchik. Нам необходимо взять:

  • 2 килограмма кабачков;
  • 1 килограмм томатов;
  • 500 грамм лука;
  • 500 грамм моркови;
  • соль;
  • сахар;
  • перец;
  • свежую петрушку.

Сначала все овощи обжариваем по отдельности, после чего пропускаем их через мясорубку и тушим, аккуратно добавляем соль и сахар по вкусу. Затем отправляем в нашу икру петрушку и перец и продолжаем тушить, пока жидкость не испарится, в течение примерно 1,5 часа, постоянно помешивая. По желанию икру можно пробить блендером, а затем закатать в банки.

Надеемся, что ваш летний рацион пополнится новыми блюдами! Ну а если у вас есть семейный рецепт или просто любимое блюдо из кабачка — приглашаем вас в комментарии. Они прямо под этим опросом.

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