Нельзя есть вместе с «Тирамису»: новосибирцы массово жалуются на отравления устрицами из баров - что они делают не так

Роллы заедают устрицами

Аналогичные сообщения об отравлении устрицами появились в отзывах и на другие заведения — сифуд-бар «Крабы» на гастрокорте и бутик живых морепродуктов «Морской Мир». По словам представителя «Морского Мира», устрицы могут вызвать у человека реакцию, похожу на отравление из-за высокого содержания белка:

— Это живой белок, не каждый его переносит. Мы работаем с фермами, у нас все сертифицировано. Вопрос в том, что люди иногда пренебрегают техникой безопасности. Когда устрицу ешь ни в коем случае нельзя есть белковые десерты, например, «Тирамису». Это 100% вызовет реакцию. Бывает, что на девичнике начинают есть роллы, заедают устрицами, это все вызывает отравление. Мы предупреждаем, но это не помогает. Если человек настроился отравиться, я ничего не могу сделать. Этого нельзя избежать — 1% из 100% отравится. 10 лет этим занимаемся, и 10 лет это происходит, — пояснил он журналисту НГС.