Нельзя есть вместе с «Тирамису»: новосибирцы массово жалуются на отравления устрицами из баров - что они делают не так

Новосибирцы начали жаловаться на отравление устрицами в разных заведениях города. Горожане усомнились в качестве морепродуктов, которые предлагают заведения. Но рестораторы в свою очередь объяснили, что отравление можно спутать со специфической реакцией на необычный продукт. С ними оказались согласны и врачи.
«Если бы это было так, много людей бы полегло»
Жалобы переболевшие новосибирцы оставляют часто на сервисах отзывов.
— Сходили с мужем покушать устриц и отравились, — написала в отзывах на бар «Пузырики» в 2ГИС Вероника Матвеева.
— Не советую брать устрицы. 18.06.2023 съела устрицы, потом лежала под капельницей с отравлением, — поделилась опытом Ольга Шушкова.
В баре «Пузырики» журналисту НГС пояснили, что все устрицы в баре имеет ветеринарные свидетельства, а условия хранения соблюдены:
— Если человек отравляется каким-то продуктом, он делает вывод, что отравился тем, что реже всего ест. Но нужно учитывать объемы продаж в «Пузырьках». Это порядка 10 килограмм устриц в день — 150–200 штук. Не может быть таких единичных случаев, чтобы именно из-за устриц человек отравился. Если бы это было так, очень много людей бы полегло. Мы все проверили, у нас все соответствует требованиям, — пояснили в баре.
Роллы заедают устрицами
Аналогичные сообщения об отравлении устрицами появились в отзывах и на другие заведения — сифуд-бар «Крабы» на гастрокорте и бутик живых морепродуктов «Морской Мир». По словам представителя «Морского Мира», устрицы могут вызвать у человека реакцию, похожу на отравление из-за высокого содержания белка:
— Это живой белок, не каждый его переносит. Мы работаем с фермами, у нас все сертифицировано. Вопрос в том, что люди иногда пренебрегают техникой безопасности. Когда устрицу ешь ни в коем случае нельзя есть белковые десерты, например, «Тирамису». Это 100% вызовет реакцию. Бывает, что на девичнике начинают есть роллы, заедают устрицами, это все вызывает отравление. Мы предупреждаем, но это не помогает. Если человек настроился отравиться, я ничего не могу сделать. Этого нельзя избежать — 1% из 100% отравится. 10 лет этим занимаемся, и 10 лет это происходит, — пояснил он журналисту НГС.
Руководитель сифуд бара «Крабы» Ксения Шабанова рассказала НГС, что ни один из авторов отзывов об отравлении не связался с заведением:
— Мы предлагали связаться с руководством, разобраться — ни один человек не написал и не пришел. Человек, который действительно пострадал и хочет справедливости — он свяжется с руководством. Все повара у нас имеют санкнижки, кроме того, на Гастрокорте есть санитарный врач. У нас есть все документы, которые говорят о том, что наша продукция безукоризненна. Мы весь ассортимент берем официально у крупного поставщика. Он берет анализы, делает бакпосевы и после этого отправляет нам. За каждый грамм устриц я могу отчитаться, — подчеркнула Ксения Шабанова.
Может быть непереносимость белка
О том что отравление устрицами — не всегда отравление в чистом виде говорит и инфекционист, главный врач клинико- диагностической лаборатории «Инвитро- Сибирь» Андрей Поздняков:
— Под отравлением могут понимать наличие у человека непереносимости белка. В устрице достаточно большое количество белка, который не является типичным пищевым продуктом для большинства людей, соответственно употребление большого количества устриц может привести к острой непереносимости данного белка. Клинически это будет проявляться как типичное отравление — рвота, слабость, боли в животе, разжижение стула, — пояснил Поздняков.
При этом отравится устрицами тоже довольно легко. В силу того, что устриц употребляют в массе сырыми, они являются скоропортящимся продуктом.
— Несоблюдение условий хранения и транспортировки может привести к тому что в моллюск попадают различные болезнетворные микроорганизмы, которые начинают активно размножаться. Если человек употребит заражённого моллюска, то у него развивается классическая клиника острой кишечной инфекции, — рассказал Андрей Поздняков.
В 2020 году 20 жителей Татарского района попали в больницу с признаками отравления — они заявили, что покупали суши в одном месте.