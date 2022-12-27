10 лучших точек «Гастрокорта» в Новосибирске: куда пойти поесть в самом крупном фуд-молле России

«Гастрокорт» уже разросся до такой степени, что даже регулярно бывающему там человеку трудно определиться с выбором. Тем более что новые точки открываются там каждую неделю. Обозреватель НГС Стас Соколов вместе со своими подписчиками в Телеграм-канале решил составить топ-10 точек, ради которых на Гастрокорт стоит поехать специально.
На момент публикации «Гастрокорт» уже состоял из 80 точек, но вполне возможно, что в момент, когда вы будете читать этот обзор, их будет еще больше. В десятку лучших мы включали заведения не только по качеству еды, но и по уникальности. Например, хорошая бургерная Burger Records туда не попала, потому что такие бургеры можно пойти есть и в ее основную точку. Не включили мы туда и заведения, может быть, и неплохие, но в целом не предлагающие ничего уникального. Вот наша первая десятка (точки перечислены в алфавитном порядке).
Pho78
Вьетнамская кухня
Ветеран Центрального рынка, точка появилась здесь еще до того, как эту часть начали переделывать в самый первый зал «Гастрокорта». Но и сегодня, несмотря на обилие других заведений (в том числе и вьетнамской кухни), это один из лидеров потребительских симпатий. В то время как в большей части заведений повара могут скучать в ожидании заказов, здесь зачастую только и успевают отдавать блюда клиентам. Небольшое меню не заставит вас долго ломать голову над тем, что выбрать, а сочетание качества и цены мало кого оставляет недовольным. Ко всему прочему, это одно из немногочисленных мест «Гастрокорта», где вы почувствуете себя посетителем пусть и очень простого, уличного, но настоящего семейного кафе.
Примеры цен:
- суп «Фо» с курицей — 220 рублей;
- роллы «Нэм» с рисом и салат — 200 рублей.
«Пибим»
Корейская кухня
Один из старожилов (если такое определение возможно для проекта, которому чуть больше года) «Гастрокорта». Вряд ли можно считать здешнюю кухню строго корейской, но стилистика выдерживается неплохо. Пибим — это своего рода комплекс, когда в одной миске оказываются и лапша, и несколько видов мяса и морепродуктов, и маринованные овощи, плюс один пельмешек — гёдза. Получается вкусно, довольно сытно, но при этом вовсе не монотонно. В чашке вам то и дело будет попадаться что-то новое.
Примеры цен:
- пибим средний — 379 рублей;
- гёдза со свининой и кимчи — 69 рублей.
Aloha
Гавайская кухня
Интересный взгляд на поке — гавайское блюдо, которое лучше всего описывает выражение «ленивые суши». Поке стало очень популярно в последние пару-тройку лет. Во-первых, потому что его довольно просто готовить. Достаточно риса, рыбы и каких-то овощей и фруктов, которые нужно более или менее живописно выложить в глубокую миску. Этот набор допускает бесчисленное множество вариаций (дошло уже до того, что поке делают не только без рыбы, но даже и без риса). В Aloha для поке решили делать съедобные миски из обжаренного в кляре листа прессованных водорослей нори. Поработали и над содержимым — в миске вас ждет много разных вкусов и текстур, что превращает поедание блюда в маленький спектакль: тут сочно, там остро, а вот этот кусочек вообще непонятно что (но вкусно).
Примеры цен:
- поке с креветкой темпура — 293 рубля;
- поке с тунцом — 397 рублей.
«Бистро вкусно»
Сирийская кухня
Точка с интересной едой, открытая человеком интересной судьбы. Талал — профессиональный повар и последние семь лет трудился в столовой ИКЕА. После ее закрытия, получив от компании компенсацию, решил основать собственное дело и готовит теперь блюда родной сирийской кухни с непривычными ингредиентами и неожиданными сочетаниями вкусов. Ближневосточная экзотика при этом оказывается и просто вкусной — всё-таки готовит профессионал, а не просто гастроэнтузиаст. Хотя, конечно, требует внутренней готовности пробовать новое.
Примеры блюд:
- фатте с курицей — 400 рублей;
- фалафель — 200 рублей.
«Жора Жарит»
Гриль
Если вы хотите не экзотики, а, напротив, простой понятной еды, то вам сюда. Жора — это не имя повара или владельца: на поварском сленге так называют гриль. Основа меню тут — блюда на углях, но «Жора» не ограничивается привычными стейками или курятиной. Тут можно заказать рыбу и даже суп — здесь прекрасная солянка. И приготовлено всё будет очень толково, с профессиональным пониманием процесса, что на «Гастрокорте» встречается, увы, отнюдь не везде.
Примеры цен:
- сиг с рисом и салатом — 420 рублей;
- солянка сборная — 300 рублей.
«Дёнер Стамбул»
Турецкая кухня
Едва ли не единственное в городе место с настоящим турецким кебабом. Здесь и мясо правильно пожарено (оно одновременно и сочное, и нежное, и нарезано тонко), и соусы подобраны легкие, йогуртовые, и каких-то штук вроде острого перчика добавят. Стоит дороже, чем обычная шаурма на улице, но и качество несколько иного уровня. Кебаб можно заказать и в ставшем привычным для России тонком лаваше, но можно и в пите, и даже просто в виде ассорти на тарелке — именно так это блюдо до сих пор едят сами турки.
Примеры цен:
- дёнер искандер — 349 рублей;
- лахмаджун — 150 рублей.
«Чили и посоле»
Мексиканская кухня
Посоле (pozole) — это мексиканское традиционное блюдо, уходящее корнями еще в доиспанскую эпоху, — густой пряный суп из кукурузы, овощей, мяса и зелени. Кроме посоле, здесь делают другую мексиканскую классику — чили кон карне, густое мясное рагу. И то и другое — прекрасный вариант для холодного времени, потому что мексиканская кухня согревает изнутри, даже если вы закажете блюдо с минимальной остротой. Есть здесь и тако — маленькие лепешки с начинкой, состоящей из смеси мяса, овощей и соуса. Правда, нужно быть готовым, что ждать придется минут двадцать, не меньше.
Примеры цен:
- чили кон карне — 300 рублей;
- такос — 179 рублей.
«Уйгурка»
Уйгурская кухня
Уйгурская кухня в Сибири (и в Новосибирске особенно) известна давно, но обычно она ограничивается сочетанием лагмана и мантов. Здесь пошли дальше и предлагают тоже лаконичный, но всё же более широкий набор блюд, которые сделаны достаточно добротно. Вкусно, сытно и позволяет немного шире взглянуть на давно знакомые блюда.
Примеры цен:
- гуйро лагман — 300 рублей;
- манты — 50 рублей штука.
Ellen`s Mikado
Армянская кухня и авторские десерты
Немного странная, но стоящая точка, где делают очень вкусный ламаджо (тонкая лепешка с мясным фаршем) — небольшой, но недорогой. Но вообще заведение специализируется на десертах. Сюда можно прийти, если вам хочется взять еще чего-то сладкого (или только сладкого). Интересные тортики, в том числе местный хит — фирменный торт «Микадо».
Примеры цен:
- ламаджо с фасолью — 100 рублей;
- торт «Микадо» — 160 рублей.
Вне конкурса хотелось бы отметить точку с неожиданно хорошим (для такого формата) кофе Sweet Day Fit и настоящую китайскую чайную «Белая Панда» (обе на втором этаже), а также «Греческую таверну» (можно взять бокал вина). В «Панде» можно не только взять нормального чая в чайнике, но и поговорить о нём с «чамелье» (должно же быть какое-то название для людей, которые церемонно заваривают вам что-то, что переводится на русский язык как «Колодец дракона» или «Снежные пики Великой Горы»).
Ну и отдельных слов заслуживает туалет «Гастрокорта». Во-первых, его не так просто найти. Люди редко следуют указателям и пытаются найти этот важный элемент инфраструктуры по наитию, но, возможно, это единственный случай, когда туалеты расположены не где-нибудь в подвале или в глубине здания. Нет, здесь им отданы лучшие места на третьем этаже с видом на улицу Гоголя.
Тем, кто любит заведения с видом, может понравиться новый бар на девятом этаже бизнес-центра на Красном проспекте. Заведение создано для девушек, но пускать туда будут и мужчин тоже.