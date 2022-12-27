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Обзор

10 лучших точек «Гастрокорта» в Новосибирске: куда пойти поесть в самом крупном фуд-молле России

Среди почти 80 точек нетрудно заблудиться, мы выбрали самые интересные

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На «Гастрокорте» сейчас нетрудно и заблудиться

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«Гастрокорт» уже разросся до такой степени, что даже регулярно бывающему там человеку трудно определиться с выбором. Тем более что новые точки открываются там каждую неделю. Обозреватель НГС Стас Соколов вместе со своими подписчиками в Телеграм-канале решил составить топ-10 точек, ради которых на Гастрокорт стоит поехать специально.

На момент публикации «Гастрокорт» уже состоял из 80 точек, но вполне возможно, что в момент, когда вы будете читать этот обзор, их будет еще больше. В десятку лучших мы включали заведения не только по качеству еды, но и по уникальности. Например, хорошая бургерная Burger Records туда не попала, потому что такие бургеры можно пойти есть и в ее основную точку. Не включили мы туда и заведения, может быть, и неплохие, но в целом не предлагающие ничего уникального. Вот наша первая десятка (точки перечислены в алфавитном порядке).

Pho78

Вьетнамская кухня

В Pho78 не всегда можно найти свободные столики

В Pho78 не всегда можно найти свободные столики

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Ветеран Центрального рынка, точка появилась здесь еще до того, как эту часть начали переделывать в самый первый зал «Гастрокорта». Но и сегодня, несмотря на обилие других заведений (в том числе и вьетнамской кухни), это один из лидеров потребительских симпатий. В то время как в большей части заведений повара могут скучать в ожидании заказов, здесь зачастую только и успевают отдавать блюда клиентам. Небольшое меню не заставит вас долго ломать голову над тем, что выбрать, а сочетание качества и цены мало кого оставляет недовольным. Ко всему прочему, это одно из немногочисленных мест «Гастрокорта», где вы почувствуете себя посетителем пусть и очень простого, уличного, но настоящего семейного кафе.

Примеры цен:

  • суп «Фо» с курицей — 220 рублей;
  • роллы «Нэм» с рисом и салат — 200 рублей.

«Пибим»

Корейская кухня

Пибим — это миска с лапшой, мясом и овощами

Пибим — это миска с лапшой, мясом и овощами

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Один из старожилов (если такое определение возможно для проекта, которому чуть больше года) «Гастрокорта». Вряд ли можно считать здешнюю кухню строго корейской, но стилистика выдерживается неплохо. Пибим — это своего рода комплекс, когда в одной миске оказываются и лапша, и несколько видов мяса и морепродуктов, и маринованные овощи, плюс один пельмешек — гёдза. Получается вкусно, довольно сытно, но при этом вовсе не монотонно. В чашке вам то и дело будет попадаться что-то новое.

Примеры цен:

  • пибим средний — 379 рублей;
  • гёдза со свининой и кимчи — 69 рублей.

Aloha


Гавайская кухня

Кроме поке, в Aloha продают вкусные, не приторно-сладкие лимонады

Кроме поке, в Aloha продают вкусные, не приторно-сладкие лимонады

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Интересный взгляд на поке — гавайское блюдо, которое лучше всего описывает выражение «ленивые суши». Поке стало очень популярно в последние пару-тройку лет. Во-первых, потому что его довольно просто готовить. Достаточно риса, рыбы и каких-то овощей и фруктов, которые нужно более или менее живописно выложить в глубокую миску. Этот набор допускает бесчисленное множество вариаций (дошло уже до того, что поке делают не только без рыбы, но даже и без риса). В Aloha для поке решили делать съедобные миски из обжаренного в кляре листа прессованных водорослей нори. Поработали и над содержимым — в миске вас ждет много разных вкусов и текстур, что превращает поедание блюда в маленький спектакль: тут сочно, там остро, а вот этот кусочек вообще непонятно что (но вкусно).

Примеры цен:

  • поке с креветкой темпура — 293 рубля;
  • поке с тунцом — 397 рублей.

«Бистро вкусно»


Сирийская кухня

Фатте с хумусом, мясом, маринованными овощами и зеленью

Фатте с хумусом, мясом, маринованными овощами и зеленью

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Точка с интересной едой, открытая человеком интересной судьбы. Талал — профессиональный повар и последние семь лет трудился в столовой ИКЕА. После ее закрытия, получив от компании компенсацию, решил основать собственное дело и готовит теперь блюда родной сирийской кухни с непривычными ингредиентами и неожиданными сочетаниями вкусов. Ближневосточная экзотика при этом оказывается и просто вкусной — всё-таки готовит профессионал, а не просто гастроэнтузиаст. Хотя, конечно, требует внутренней готовности пробовать новое.

Примеры блюд:

  • фатте с курицей — 400 рублей;
  • фалафель — 200 рублей.

«Жора Жарит»

Гриль

Солянка сборная от «Жоры»

Солянка сборная от «Жоры»

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Если вы хотите не экзотики, а, напротив, простой понятной еды, то вам сюда. Жора — это не имя повара или владельца: на поварском сленге так называют гриль. Основа меню тут — блюда на углях, но «Жора» не ограничивается привычными стейками или курятиной. Тут можно заказать рыбу и даже суп — здесь прекрасная солянка. И приготовлено всё будет очень толково, с профессиональным пониманием процесса, что на «Гастрокорте» встречается, увы, отнюдь не везде.

Примеры цен:

  • сиг с рисом и салатом — 420 рублей;
  • солянка сборная — 300 рублей.

«Дёнер Стамбул»


Турецкая кухня

Мясо для кебабов срезается с вертела только под заказ

Мясо для кебабов срезается с вертела только под заказ

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Едва ли не единственное в городе место с настоящим турецким кебабом. Здесь и мясо правильно пожарено (оно одновременно и сочное, и нежное, и нарезано тонко), и соусы подобраны легкие, йогуртовые, и каких-то штук вроде острого перчика добавят. Стоит дороже, чем обычная шаурма на улице, но и качество несколько иного уровня. Кебаб можно заказать и в ставшем привычным для России тонком лаваше, но можно и в пите, и даже просто в виде ассорти на тарелке — именно так это блюдо до сих пор едят сами турки.

Примеры цен:

  • дёнер искандер — 349 рублей;
  • лахмаджун — 150 рублей.

«Чили и посоле»

Мексиканская кухня

Посоле — мексиканский традиционный суп за 250 рублей

Посоле — мексиканский традиционный суп за 250 рублей

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Посоле (pozole) — это мексиканское традиционное блюдо, уходящее корнями еще в доиспанскую эпоху, — густой пряный суп из кукурузы, овощей, мяса и зелени. Кроме посоле, здесь делают другую мексиканскую классику — чили кон карне, густое мясное рагу. И то и другое — прекрасный вариант для холодного времени, потому что мексиканская кухня согревает изнутри, даже если вы закажете блюдо с минимальной остротой. Есть здесь и тако — маленькие лепешки с начинкой, состоящей из смеси мяса, овощей и соуса. Правда, нужно быть готовым, что ждать придется минут двадцать, не меньше.

Примеры цен:

  • чили кон карне — 300 рублей;
  • такос — 179 рублей.

«Уйгурка»

Уйгурская кухня

Лагман в «Уйгурке» больше напоминает итальянскую пасту — густой бульон играет роль соуса

Лагман в «Уйгурке» больше напоминает итальянскую пасту — густой бульон играет роль соуса

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Уйгурская кухня в Сибири (и в Новосибирске особенно) известна давно, но обычно она ограничивается сочетанием лагмана и мантов. Здесь пошли дальше и предлагают тоже лаконичный, но всё же более широкий набор блюд, которые сделаны достаточно добротно. Вкусно, сытно и позволяет немного шире взглянуть на давно знакомые блюда.

Примеры цен:

  • гуйро лагман — 300 рублей;
  • манты — 50 рублей штука.

Ellen`s Mikado

Армянская кухня и авторские десерты

Помимо десертов в заведении делают ламаджо

Помимо десертов в заведении делают ламаджо

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Немного странная, но стоящая точка, где делают очень вкусный ламаджо (тонкая лепешка с мясным фаршем) — небольшой, но недорогой. Но вообще заведение специализируется на десертах. Сюда можно прийти, если вам хочется взять еще чего-то сладкого (или только сладкого). Интересные тортики, в том числе местный хит — фирменный торт «Микадо».

Примеры цен:

  • ламаджо с фасолью — 100 рублей;
  • торт «Микадо» — 160 рублей.

Вне конкурса хотелось бы отметить точку с неожиданно хорошим (для такого формата) кофе Sweet Day Fit и настоящую китайскую чайную «Белая Панда» (обе на втором этаже), а также «Греческую таверну» (можно взять бокал вина). В «Панде» можно не только взять нормального чая в чайнике, но и поговорить о нём с «чамелье» (должно же быть какое-то название для людей, которые церемонно заваривают вам что-то, что переводится на русский язык как «Колодец дракона» или «Снежные пики Великой Горы»).

Туалет на 12 кабинок и рукомойников на третьем этаже

Туалет на 12 кабинок и рукомойников на третьем этаже

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Ну и отдельных слов заслуживает туалет «Гастрокорта». Во-первых, его не так просто найти. Люди редко следуют указателям и пытаются найти этот важный элемент инфраструктуры по наитию, но, возможно, это единственный случай, когда туалеты расположены не где-нибудь в подвале или в глубине здания. Нет, здесь им отданы лучшие места на третьем этаже с видом на улицу Гоголя.

Тем, кто любит заведения с видом, может понравиться новый бар на девятом этаже бизнес-центра на Красном проспекте. Заведение создано для девушек, но пускать туда будут и мужчин тоже.

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