10 лучших точек «Гастрокорта» в Новосибирске: куда пойти поесть в самом крупном фуд-молле России

Интересный взгляд на поке — гавайское блюдо, которое лучше всего описывает выражение «ленивые суши». Поке стало очень популярно в последние пару-тройку лет. Во-первых, потому что его довольно просто готовить. Достаточно риса, рыбы и каких-то овощей и фруктов, которые нужно более или менее живописно выложить в глубокую миску. Этот набор допускает бесчисленное множество вариаций (дошло уже до того, что поке делают не только без рыбы, но даже и без риса). В Aloha для поке решили делать съедобные миски из обжаренного в кляре листа прессованных водорослей нори. Поработали и над содержимым — в миске вас ждет много разных вкусов и текстур, что превращает поедание блюда в маленький спектакль: тут сочно, там остро, а вот этот кусочек вообще непонятно что (но вкусно).

