Лучше купите их заранее: какие продукты подорожают к Новому году — список

До новогодних праздников осталось чуть больше месяца. Уже пора задуматься о том, что хотелось бы видеть на праздничном столе — тем более что некоторые продукты выгоднее всего будет купить прямо сейчас. Рассказываем, что подорожает к Новому году, а какие товары поднимутся в цене уже в следующем.
Что точно подорожает перед Новым годом
Специалисты Росконтроля отметили, что перед Новым годом традиционные для праздника продукты дорожают часто, но в этом году цены на некоторые из них выросли больше обычного.
— Килограмм охлажденного лосося подорожал на 27,64% и к концу декабря, скорее всего, подорожает еще на 10%. Также уже подорожали соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (4,83%), креветки (22,09%), икра лососевых рыб на 12,5%, — отметили в Росконтроле.
Выросла цена и на отечественное шампанское — в среднем на 40% и выше. По словам специалиста по товарно-сырьевым рынкам Валентины Милашевской, это установленные Минфином цены, поэтому рост неизбежен — производители вынуждены заложить в цену товара еще и повышение расходов на производство (или закупку) винограда, электроэнергию и оплату труда работников.
В цене вырастет мясная и молочная продукция, но незначительно — на 7–10%. Эксперты объясняют это сложностями с логистическими условиями доставки продукции и кормов из-за рубежа, а также разорением хозяйств из-за серьезной долговой нагрузки и падения спроса на продукцию.
— Также отчасти на стоимость в магазине может повлиять стремление переложить запрет на продажу продукции с истекшим сроком годности, — отметила Валентина Милашевская.
Цены на крупы и хлебобулочные изделия серьезно измениться не должны, поскольку инфляция не сильно влияет на этот сегмент товаров из-за обильного урожая.
— Полностью обеспечено не только внутреннее потребление, но и зарубежные поставки. Но цены на крупы могут вырасти на 5% из-за того, что фермеры и магазины будут закладывать в них изменение стоимости топлива и электроэнергии, а также увеличение отпускных цен на удобрения, — пояснила Валентина Милашевская.
Есть и продукты, цены на которые снизились, — в частности, это фрукты. По данным Росконтроля, груши подешевели на 6,34%, апельсины — на 11,98%, виноград — на 9%.
Что подорожает после праздников
Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году инфляция ожидается на уровне 5,5%. Рост цен на все товары и услуги в начале нового года ожидается как раз на этом уровне. Но эксперты считают, что на рынке есть продукты, цена которых возрастет в разы.
— Акциз на продажу сигарет с 2023 года вырастет на 4% — до 3467 рублей за 1000 произведенных сигарет. Также производители вейпов теперь должны будут заплатить государству по 90 рублей в виде акцизов за реализованное устройство, — привела пример Валентина Милашевская.
В новом году подорожает и топливо — по словам экспертов, это объясняется тем, что нефтеперерабатывающие заводы вынуждены увеличить затраты на ремонт оборудования на месторождениях, транспортировку углеводородов и их переработку (поскольку сейчас сложно покупать это оборудование у партнеров из недружественных стран).
— Контрагенты из дружественных стран также не спешат занимать освободившиеся ниши, так как они опасаются получить вторичные санкции от властей США и ЕС, — объяснила Валентина Милашевская.
По словам специалиста, после праздников могут подорожать также путешествия и транспортные перевозки. Повышение цен произойдет из-за возросшей стоимости топлива, сложностей в обслуживании и ремонте оборудования и узлов агрегатов, а также из-за того, что сотрудникам нужно будет начислять более высокие зарплаты. Изменения цен в среднем могут составить 5–10% в зависимости от отрасли.
В целом, по мнению экспертов, во многих сегментах рынка стоимость на товары будет увеличиваться постепенно в течение первого квартала 2023 года.
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