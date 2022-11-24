Лучше купите их заранее: какие продукты подорожают к Новому году — список

До новогодних праздников осталось чуть больше месяца. Уже пора задуматься о том, что хотелось бы видеть на праздничном столе — тем более что некоторые продукты выгоднее всего будет купить прямо сейчас. Рассказываем, что подорожает к Новому году, а какие товары поднимутся в цене уже в следующем.

Что точно подорожает перед Новым годом

Специалисты Росконтроля отметили, что перед Новым годом традиционные для праздника продукты дорожают часто, но в этом году цены на некоторые из них выросли больше обычного.