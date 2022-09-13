«Торговая площадь» получила иск на 448 миллионов: ее обвиняют в незаконном названии сервелата
Соответчиком наряду с новосибирским производителем мясных продуктов значится ООО «Самобранка»
Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению иск столичного производителя мясных изделий Группы «Черкизово» к новосибирской компании ООО «Торговая площадь». Истец требует 448 миллионов рублей за использование товарных знаков, которое он считает незаконным.
Соответчиком значится ООО «Самобранка», помогавшее новосибирскому холдингу с продажей сервелата.
— Мы обнаружили, что ООО «Торговая площадь» производит сервелат «Губернский» и сервелат «Бородинский», а ООО «Самобранка» занимается реализацией данных товаров, в том числе через интернет-магазин. При этом ответчики не обращались к АО «ЧМПЗ» (мясоперерабатывающий завод в Москве, принадлежащий Группе «Черкизово») за разрешением на использование товарных знаков, лицензионные договоры также не заключались. В случае, если товарные знаки используются без согласия, правообладатель вправе требовать компенсации и уничтожений такой продукции, — заявили НГС в пресс-службе Группы «Черкизово».
В «Черкизово» привели номера свидетельств на указанные товарные знаки:
- «БОРОДИНСКАЯ» (свидетельство РФ
№ 263638);
- «Губернский» (
№ 198780/1);
- «Губернская» (
№ 819489);
- «Губернские» (
№ 823876).
По информации «Контур.Фокуса», ПАО Группа «Черкизово» принадлежит семье Михайловых: Лидии, Сергею и Евгению, а также их агропромышленному комплексу «Михайловский». На конец 2021 года фирма показала выручку в 21,4 миллиарда рублей и 16,7 миллиарда чистой прибыли. Компания зарегистрирована в Москве.
В московской фирме добавили, что их досудебную претензию «Торговая площадь» оставила без ответа. Размер исковых требований к новосибирским компаниям — 448 миллионов рублей.
Данные об объемах продукции ООО «Торговая площадь» были получены от Россельхознадзора, а стоимость продукции указывалась в чеке, прокомментировали свои расчеты в «Черкизово».
В карточке дела арбитражного суда датой ближайшего заседания по иску Группы «Черкизово» к «Торговой площади» и «Самобранке» значится 27 сентября. Редакции не удалось получить оперативный комментарий ответчиков, но мы направили запросы в компании.
ООО «Торговая площадь» на 70% принадлежит Олегу Зырянову, на 30% — Игорю Зырянову. На конец 2021 года компания указала чистую прибыль в 8,2 миллиона рублей. ООО «Самобранка» также принадлежит семье Зыряновых: Артему, Игорю и Олегу. На конец 2021-го выручка компании составила 660,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 6 миллионов. Обе компании зарегистрированы в Новосибирске.
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