«Торговая площадь» получила иск на 448 миллионов: ее обвиняют в незаконном названии сервелата

— Мы обнаружили, что ООО «Торговая площадь» производит сервелат «Губернский» и сервелат «Бородинский», а ООО «Самобранка» занимается реализацией данных товаров, в том числе через интернет-магазин. При этом ответчики не обращались к АО «ЧМПЗ» (мясоперерабатывающий завод в Москве, принадлежащий Группе «Черкизово») за разрешением на использование товарных знаков, лицензионные договоры также не заключались. В случае, если товарные знаки используются без согласия, правообладатель вправе требовать компенсации и уничтожений такой продукции, — заявили НГС в пресс-службе Группы «Черкизово».