И никакой икры! Интересные способы заготовить баклажаны на зиму
6 необычных рецептов, проверенных живыми людьми
Баклажаны, конечно, уступают кабачкам в популярности, но, как показывает практика, к осени их у нас на столах, в холодильниках и на подоконниках тоже скапливается порядком. Самое известное блюдо, которое из них можно приготовить, — это икра. Но на ней одной свет клином не сошелся, и мы узнали шесть любопытных способов использовать баклажаны с толком и со вкусом. Этими рецептами с нами поделились наши любимые читатели.
Баклажаны в заливке
Эльвира Изотова готовит баклажаны в заливке каждый год, и каждый год банки с ними пустеют с невероятной скоростью. Сколько бы заготовок ни было.
Вам понадобится:
- баклажаны — 10 шт.;
- помидоры — 1 кг;
- чеснок — 3–4 головки;
- перец — 5–8 шт.;
- растительное масло — 150 г;
- сахар — 1 стакан;
- соль — 2–3 ст. л.;
- уксус 9% — 100 г.
Прокрутите помидоры, перец и чеснок на мясорубке, поставьте на огонь и доведите до кипения. Добавьте соль, сахар, растительное масло. Нарежьте баклажаны кубиками, опустите в заливку и тушите 10–15 минут, а незадолго до окончания варки добавьте уксус.
Соус из баклажанов с овощами
Для соуса, рецептом которого с нами поделилась читательница Ирина Терентьева, возьмите:
- лук репчатый — 500 г;
- морковь — 500 г;
- душистый перец — 5 шт.;
- укроп — 50 г;
- черный перец — 5 г;
- баклажаны — 1,5 кг;
- перец — 700 г;
- петрушку — 50 г;
- помидоры — 4 кг;
- пшеничную муку — 200 г;
- растительное масло — 100 мл.
— Зрелые баклажаны средних размеров вымыть, обрезать плодоножки и чашелистики, нарезать толщиной 2–3 сантиметра, обвалять в муке и обжарить в масле до полуготовности, — рассказывает Ирина. — Мясистые плоды сладкого перца очистить от семян, промыть и нарезать кусочками. Морковь очистить и нарезать соломкой шириной 7 миллиметров и длиной 3–4 сантиметра. Лук очистить и нарезать тонкими кольцами. Зелень вымыть и мелко нарезать. Зрелые помидоры нарезать кусочками, разварить под крышкой до размягчения, протереть через сито. Томатную массу уварить наполовину при помешивании, добавить обжаренные баклажаны и подготовленные овощи, горький и душистый перец. Варить на слабом огне под крышкой около 60 минут. Фасовать в горячем виде и стерилизовать в кипящей воде: полулитровые банки — 60 минут, литровые — 80.
Имам баялды по-армянски
Вообще, имам баялды — это половинки баклажанов, фаршированные тушеными на растительном масле помидорами, луком и чесноком. Такое блюдо во многих странах готовят на раз, но при желании можно сделать и заготовки на зиму. Как, например, это делает Ольга Виноградова.
Для имам баялды вам понадобятся:
- баклажаны — 3 кг;
- лук репчатый — 700 г;
- помидоры — 500 г;
- чеснок — 40 г;
- перец чили — 30 г.;
- зеленый лук — 40 г;
- растительное масло — 100 г.
— Баклажаны моем под проточной водой. Отрезаем концы с обеих сторон. Нарезаем вдоль на пластинки. Если овощи длинные, то можно перерезать эти пластинки пополам. Так удобнее их поместить в банку. А если баклажаны небольшие, то оставляем пластинки целыми, — рассказывает Ольга. — Помещаем баклажаны в миску, щедро солим, заливаем водой. Оставляем на 40 минут. За это время баклажаны отдадут лишнюю влагу и присущую им горечь. По истечении указанного времени достаем баклажаны. Обсушиваем каждый кусочек бумажными полотенцами.
После этого налейте на сковородку растительное масло, разогрейте на среднем огне и обжарьте баклажаны партиями. Каждый кусочек с обеих сторон. Они должны как следует подрумяниться.
Очистите репчатый лук и нарежьте его кубиками или соломкой, как вам нравится. И тоже обжарьте на растительном масле.
— Помидоры моем, помещаем в миску. Делаем на кожице каждого помидора крестообразный надрез, заливаем помидоры кипятком. Оставляем на две минуты. Затем перекладываем в емкость с холодной водой, — говорит Ольга. — После снимаем с помидоров кожицу. Мякоть измельчаем с помощью блендера. Отправляем томатную мякоть в сковороду к луку. Чеснок очищаем, пропускаем через пресс. Выкладываем чеснок в сковороду вслед за помидорами.
Теперь дело за зеленым луком. Мойте его и мелко нарежьте. Перец чили нарежьте маленькими кубиками. Выложите зелень и чили в сковороду. Тушите пять минут и отключайте огонь.
Закладывайте баклажаны в предварительно простерилизованные банки, заливайте соусом из сковородки и закрывайте крышками. Одну баночку, советует автор рецепта, можно не закатывать, а оставить на пробу.
Заготовки переверните вверх дном, утеплите пледом и оставьте остывать на сутки, после чего перенесите на постоянное место хранения.
Салат из баклажанов и фасоли
Для этого салата вам понадобятся:
- баклажаны — 2 кг;
- сухая фасоль — 500 г;
- помидоры — 1,5 кг;
- морковь — 0,5 кг;
- чеснок — 200 г;
- сахар — 1 стакан с горкой;
- соль — 2 ст. л. с горкой;
- уксус 9% — 100 мл;
- растительное масло — 0,5 л.
Из этого количества продуктов у вас получится 5–6 литров готового салата — ешь не хочу. Но сначала его надо приготовить. Замачиваем фасоль на ночь, после чего отвариваем до полуготовности. Помидоры измельчаем, как вам нравится. В томатную массу закладываем соль, сахар, масло, доводим всё это до кипения и провариваем минут пять. После добавим нарезанные сладкий перец, морковь, крупно нарезанные баклажаны, фасоль и варим, часто помешивая, около 50 минут. В конце варки добавим чеснок и уксус. Разложим по стерилизованным банкам, закатываем и укутываем до полного остывания.
Вяленые баклажаны
Большинство ингредиентов для вяленых баклажанов вам предстоит добавлять на свой вкус — в зависимости от того, насколько острые и соленые блюда вы любите. Неизменными остаются только баклажаны (500 граммов) и растительное масло (150 мл). Остальное — соль, красный жгучий перец, сладкую паприку, чеснок, базилик и розмарин — кладите, сколько душа пожелает.
Первым делом помойте и почистите баклажаны. Нарежьте их тонкими ломтиками (примерно 0,5 см толщиной), посолите и оставьте минут на 15–20, чтобы вышла горечь. После этого слейте сок и бланшируйте баклажаны несколько минут. Вынимайте, раскладывайте на поддоне сушилки и сушите при температуре 50 градусов примерно 2,5–3 часа.
— Можно и на противне духовки, но тут уж время и температуру я не знаю, — говорит наша читательница Ирина Терентьева, которая поделилась с нами этим рецептом. — Для заливки смешиваем все ингредиенты. На 200-граммовую баночку у меня ушло примерно 120 мл масла, половина чайной ложки базилика и розмарина, 2/3 чайной ложки паприки, ¼ чайной ложки красного жгучего перца и один крупный зубчик чеснока, пропущенный через чеснокодавку. Вкус получился острый.
Когда баклажаны подвялились, стали сухими снаружи, но мягковатыми внутри, складывайте их в банку (но не очень плотно), заливайте заливкой и ставьте в холодильник хотя бы на несколько часов. Чем дольше постоят, тем вкуснее будут.
Карабахский салат
Ирина говорит, что это блюдо оптимально подходит для тех, кто занимается домашними заготовками прямо на даче, потому что идеально будет приготовить всё на огне. Но если не хочется стоять у мангала, можно воспользоваться духовкой и приготовить всё на противне. Будет без дымка, но тоже ничего. Мы же рассмотрим оригинальный рецепт.
— Часть первая. Нанизываем на шампур помидоры и болгарский перец. Печем их на огне или углях (это будет дольше) до тех пор, пока перец не почернеет, а помидоры не потрескаются, — говорит Ирина. — Очищаем от кожуры. Затем складываем овощи в 750-граммовые банки, добавляем по одной столовой ложке соли, немного черного перца и ставим на водяную баню на 8–10 минут. Затем закатываем и прячем до зимы.
Вторая часть приготовления — баклажаны. Проделайте с ними ту же процедуру — с той лишь разницей, что соли на каждую банку потребуется в два раза меньше и водяная баня длится 40 минут. Тоже закатываем и тоже убираем до зимы. А вот зимой начинается самое интересное — откройте по баночке того и другого, добавьте укроп, зеленый лук, кинзу, перемешайте и приготовьтесь наслаждаться вкусом.
Чего бы такого еще приготовить?
Помидоры не первые, на кого мы покушались за последнее время. Раньше мы пускали под нож (и в банки) огурцы, кабачки, яблоки — да много всего. Если вы что-то пропустили, напоминаем, что в нашей книге рецептов уже есть:
- 8 лучших рецептов заготовок из огурцов на зиму;
- 10 необычных рецептов из кабачков — блюда, которые готовятся считаные минуты;
- полезные советы о том, куда пристроить яблоки, если варенье и компоты уже надоели;
- 7 рецептов для закруток из сладкого перца (лечо в этом списке тоже есть, но — особенное);
- 9 вкусных заготовок из кабачков на зиму — рецепты, проверенные нашими читателями.