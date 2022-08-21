И никакой икры! Интересные способы заготовить баклажаны на зиму

Имам баялды по-армянски

Вообще, имам баялды — это половинки баклажанов, фаршированные тушеными на растительном масле помидорами, луком и чесноком. Такое блюдо во многих странах готовят на раз, но при желании можно сделать и заготовки на зиму. Как, например, это делает Ольга Виноградова.



Для имам баялды вам понадобятся:



баклажаны — 3 кг;

лук репчатый — 700 г;

помидоры — 500 г;

чеснок — 40 г;

перец чили — 30 г.;

зеленый лук — 40 г;

растительное масло — 100 г.

— Баклажаны моем под проточной водой. Отрезаем концы с обеих сторон. Нарезаем вдоль на пластинки. Если овощи длинные, то можно перерезать эти пластинки пополам. Так удобнее их поместить в банку. А если баклажаны небольшие, то оставляем пластинки целыми, — рассказывает Ольга. — Помещаем баклажаны в миску, щедро солим, заливаем водой. Оставляем на 40 минут. За это время баклажаны отдадут лишнюю влагу и присущую им горечь. По истечении указанного времени достаем баклажаны. Обсушиваем каждый кусочек бумажными полотенцами.



После этого налейте на сковородку растительное масло, разогрейте на среднем огне и обжарьте баклажаны партиями. Каждый кусочек с обеих сторон. Они должны как следует подрумяниться.

