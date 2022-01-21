Какие продукты вы зря храните в холодильнике. Объясняем за полторы минуты

Для того же шоколада подходящим вариантом будет полка кухонного шкафа, подальше от специй, пряностей и источников тепла (батарей и плит). Однозначной температуры, при которой шоколад начинает таять, нет, а индивидуальные особенности хранения каждой плитки обычно пишут на упаковке. Если вам так уж хочется положить шоколад в холодильник, то пусть это будет винный холодильник с температурой 16–18 градусов. Максимум — 20. Идеальная среда для вашей любимой сладости — сухое и защищенное от прямых солнечных лучей место.

