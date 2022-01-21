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Какие продукты вы зря храните в холодильнике. Объясняем за полторы минуты

Проверьте, что из этого вы убираете не туда, куда нужно

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Лучше лишний раз подумайте, прежде чем убирать что-то в холодильник

Лучше лишний раз подумайте, прежде чем убирать что-то в холодильник

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Казалось бы, холодильник ведь как раз и создавали для того, чтобы держать в нем разные продукты, дольше сохраняя их свежесть. С чего тогда решили, что что-то в него класть нельзя? Сейчас расскажем, какую еду лучше положить в обычный шкаф и почему.

Понятно, что некоторые продукты (например, крупы) отправить в холодильник нам помешает элементарная логика. Но порой там оказывается то, что отлично проживет в любом другом ящике или шкафу. И сохранится даже лучше.

Для того же шоколада подходящим вариантом будет полка кухонного шкафа, подальше от специй, пряностей и источников тепла (батарей и плит). Однозначной температуры, при которой шоколад начинает таять, нет, а индивидуальные особенности хранения каждой плитки обычно пишут на упаковке. Если вам так уж хочется положить шоколад в холодильник, то пусть это будет винный холодильник с температурой 16–18 градусов. Максимум — 20. Идеальная среда для вашей любимой сладости — сухое и защищенное от прямых солнечных лучей место.

Что случится, если температура будет выше, и какие еще продукты лучше не убирать в холодильник, смотрите в нашем обзоре — 7 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике.

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