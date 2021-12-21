Полезны для фигуры или убивают суставы? Всё, что вы не хотели знать о суши и роллах

И еще раз вернемся к нори. При всей своей полезности у водоросли есть и противопоказания. Ее не рекомендуют беременным и людям, страдающим непереносимостью йода. К соусам тоже есть вопросы.



— Некоторые недобросовестные производители продают васаби и соевый соус низкого качества, — говорит Галина Барташевич. — В них могут добавить красители, ароматизаторы и другие химические добавки, в которых точно нет никакой пользы. Кроме того, соевый соус — это не только дополнительные калории, но и лишняя соль. На одну чайную ложку соуса приходится не менее 1 грамма соли, а согласно рекомендациям Минздрава, суточная норма соли — не больше 5 граммов. Соль задерживает жидкость в организме, откладывается на суставах, а при гипертонии способствует повышению кровяного давления.

