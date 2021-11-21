«Пахнет свёклой»: пробуем вслепую молодое вино 2021 года, которое стоит от 350 до 1100 рублей

В Новосибирске отметили
Третий четверг ноября — день молодого вина. Этот праздник появился в результате необычно хорошего урожая, собранного 70 лет назад, регионального лоббизма и маркетингового гения французских виноторговцев. Мы решили отметить этот специфический день в патриотическом ключе и сравнить вслепую французское и российское молодое вино. А заодно и проститься с ним.
Почему оно молодое?
Нынешнему феномену божоле нуво мир обязан стечением обстоятельств. Началось всё в 1951 году, когда во Франции были приняты правила, запрещающие розлив вин, претендующих на статус AOC (appellation d’origine controlee — наименование контролируемого происхождения) до 15 декабря. Однако именно в этом году в Божоле — местности на юге Бургундии — ожидали особенно хороший урожай. И поскольку значительная часть местных вин давно производилась здесь с таким расчетом, чтобы выпить их свежими — за полгода (от силы год) с момента бутилирования, то местные виноделы стали требовать у регулирующих органов, чтобы именно для их региона установили более ранний срок розлива по бутылкам. Первоначально это вообще было 13 ноября, но потом его сдвинули на третий четверг этого месяца.
Два десятка лет молодое божоле было исключительно региональным продуктом, львиная доля которого продавалась в ближайшем к региону крупном городе — Лионе. Однако в 1974 году выходец из этих мест — депутат Национальной ассамблеи организовал проведение этого регионального праздника в Париже, и мода откупоривать бочку или бутылку молодого вина в ноябре распространилась на всю Францию. А уж тут-то за дело взялись крупные виноторговцы, прежде всего, Жорж Дюбёф, который смог продвинуть молодое вино из Божоле на все значимые рынки, включая российский. В нашей стране официальные поставки божоле нуво начались в 1999 году. То есть это вино с нами примерно столько же времени, сколько нынешний президент РФ.
Главная идея состояла в том, что потребителей куда проще убедить купить какой-то продукт в строго определенные дни. Особенно, если сам продукт не обладает какими-то выдающимися качествами. По большому счету львиная доля божоле нуво выпивается в течение четырех дней этой самой третьей недели ноября. После этого смысл покупки вина теряется. Никто же не покупает новогоднюю елку в феврале.
Сколько стоит и где купить
Главная претензия к божоле нуво — это несоответствие цены и качества вина. И действительно, за ту цену, по которой молодое божоле продается в мире (и особенно в России), можно купить продукт куда лучше, причем имея приличный выбор. Но любые рассуждения на эту тему, в целом, бессмысленны: вы либо участвуете в этой игре, либо нет. Это как новогодняя елка — часть традиции, а не элемент дизайна интерьера.
На НГС первая заметка о прибытии в город молодого вина появилась в 2012 году и вызвала довольно активный по тем временам интерес у читателей (больше
Однако, несмотря на рост потребления вина, интерес к божоле нуво в последние годы падал, так что торговые сети и рестораны начали постепенно отказываться от рискованного продукта. Обычное вино можно пытаться продать несколько лет, а найти покупателя на молодое божоле проблематично уже через неделю после начала его продажи.
Вот и теперь, отправившись на поиски, мы обнаружили, что в большинстве магазинов его просто нет. Даже французский «Ашан» патриотично ограничился молодым вином из Тамани. В винном бутике под рестораном «Ля Мезон» молодой кавист был вообще несколько озадачен вопросом о божоле нуво. Было ощущение, что если первая часть этого словосочетания ему известна (в этом регионе делаются и обычные вина), но «нуво» в магазине не видели давно. В винотеке InVino этого вина не было уже в пятницу с утра, потому что «всё разобрали» (все те несколько бутылок, что были, надо полагать). Спас положение «Быстроном», где божоле нуво было сразу двух производителей.
Дегустация
Нам удалось купить всего две бутылки божоле и одну отечественного «Шато Тамань». Российское вино выгодно отличалась ценой (в два-три раза), но еще в 2013 году столько же в Новосибирске стоило французское молодое вино (а «Шато Тамань» продавалась и вовсе дешевле 200 рублей). Вино мы пробовали не из правильных бокалов, но, откровенно говоря, молодое божоле на это и не рассчитано. Вот какие результаты у нас получились — от худшего к лучшему:
Beaujolais Nouveau 2021 (Trilles) —
Цена — от 700 до 1100 рублей
Самый, нужно полагать, бюджетный вариант. Настолько, что производитель даже постеснялся (возможно, это просто скромность) поставить свое имя на этикетке. Там нет ничего, кроме слов Beaujolais Nouveau и года.
Букет резковат — это та молодость, которая обошлась без хороших манер и вообще воспитания. Несколько человек пожаловались на не очень приятную горечь во вкусе. Зато цвет красивый. В целом, это такая пустоватая, лишенная каких-то достоинств жидкость с алкоголем, которую можно выпить в хорошей компании по случаю, но дальше стоит переходить к чему-то более вразумительному.
Chateau Tamagne Молодое 2021 —
Цена — 350 рублей
Российское молодое вино делают тем же методом углеродной мацерации (это когда виноград бродит прямо в ягодах), принятым в Божоле, но для него используется не жиденький сорт «гаме», а мощный, насыщенный «саперави». От этого вино куда больше похоже на обычное и, кстати, может храниться дольше.
Эта «нормальность» делает российское молодое более простым для восприятия. Правда, в аромате и вкусе всё равно можно уловить непривычные вещи вроде свёклы, чая или маринованных огурцов (был такой комментарий). Из более винных характеристик можете почувствовать черноплодную рябину, цветы. В целом, вино универсально, его можно купить и безо всякой связи с французским коммерческим праздником. Тем более, что цена позволяет.
Albert Bichot Beaujolais Nouveau 2021 —
Цена — 900 рублей
«Альбер Бишо» — это вообще довольно солидный производитель качественного вина из Бургундии (базируется в городке Бон). Цены его вин из более солидных субрегионов могут легко выходить в России за
В этом году в бокале вас ждет нежный розовый цвет и такие же букет (клубника и вообще ягоды) и вкус. Довольно «воспитанное», не позволяющее себе ничего лишнего вино, которое можно пить, не задумываясь. Но эта простота не всем придется по вкусу. Самая парадоксальная ассоциация с ним, которая прозвучала на дегустации: «Напоминает любое недорогое из Крыма». И действительно, что-то такое (ну, может, чуток погрубей) можно обнаружить в курортных винных разливайках. Потому что именно такое легонькое лучше всего пьется в жару.
Если жиденькое вино по 1000 рублей за бутылку покажется вам бессмысленной тратой денег (что, в целом, правда), то можете ознакомиться с результатами другой дегустации, которая куда ближе вкусам и потребностям широких народных масс. В начале ноября мы попробовали (и тоже, разумеется, вслепую) 12 упаковок лапши быстрого приготовления. К ней как раз хорошо подойдет молодое вино (шутка).