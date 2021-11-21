«Пахнет свёклой»: пробуем вслепую молодое вино 2021 года, которое стоит от 350 до 1100 рублей

Третий четверг ноября — день молодого вина. Этот праздник появился в результате необычно хорошего урожая, собранного 70 лет назад, регионального лоббизма и маркетингового гения французских виноторговцев. Мы решили отметить этот специфический день в патриотическом ключе и сравнить вслепую французское и российское молодое вино. А заодно и проститься с ним.



Почему оно молодое?

Нынешнему феномену божоле нуво мир обязан стечением обстоятельств. Началось всё в 1951 году, когда во Франции были приняты правила, запрещающие розлив вин, претендующих на статус AOC (appellation d’origine controlee — наименование контролируемого происхождения) до 15 декабря. Однако именно в этом году в Божоле — местности на юге Бургундии — ожидали особенно хороший урожай. И поскольку значительная часть местных вин давно производилась здесь с таким расчетом, чтобы выпить их свежими — за полгода (от силы год) с момента бутилирования, то местные виноделы стали требовать у регулирующих органов, чтобы именно для их региона установили более ранний срок розлива по бутылкам. Первоначально это вообще было 13 ноября, но потом его сдвинули на третий четверг этого месяца.