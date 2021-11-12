«Шашлыкофф» открыл в «Ауре» первую фастфуд-точку с недорогой едой. Но ресторанного обозревателя кое-что смутило

В новосибирской «Ауре» открылся первый фастфуд от «Шашлыкофф»
Владельцы бренда «Шашлыкофф» открыли точку принципиально нового формата — заведение со словом fast в названии заработало на фуд-корте ТРЦ «Аура». Если дела пойдут хорошо, то компания получит выход на новый для себя огромный сегмент рынка. Однако первое знакомство с новинкой обескураживает.
Что такое «Шашлыкофф»
«Шашлыкофф» — это, пожалуй, самый успешный новосибирский сетевой ресторанный проект. По данным развивающей его компании SRP Group, сегодня под этим брендом работает уже более 80 гриль-баров с таким названием. География сети покрывает почти всю территорию страны — от Симферополя до Якутска. Несколько заведений открыты уже и в соседнем Казахстане.
Заведения также работают в Москве (пять точек), причем одно — в самом центре, на улице Кузнецкий мост. Однако в каждом городе присутствия имеются только два-три заведения. Исключение составляет родной Новосибирск, где у сети 14 полноценных гриль-баров. Для сравнения: у сети «Перчини» (близкой к «Шашлыкофф» по ценовому уровню) сейчас в Новосибирске открыты шесть заведений, у сети «Республика» — четыре точки.
Владельцы бренда уже несколько раз экспериментировали с новыми форматами. В 2011 году они приобрели франшизу маленькой французской сети A toutes vapeurs (на всех парах), но закрыли заведение меньше чем через год работы. А в начале 2012 года пытались развивать сеть более демократичных заведений под названием Turnik, однако свернули этот проект через несколько месяцев.
Что такое «Шашлыкоffast»
Новое заведение открылось на фуд-корте «Ауры», на месте ликвидированных здесь ранее сразу двух проектов новосибирской DNK Group (Red Hot Pizza и Origami). На вывеске одной буквой f в названии пожертвовали для слова fast (быстрый). Внешне заведение выглядит, как стандартная точка на фуд-корте. Создатели позаботились даже о терминалах приема и оплаты заказов и мониторе, на который должна выводиться информация о готовности. Ни то, ни другое, впрочем, на второй день работы не функционировало.
В меню упор сделан на блюда, которые можно взять навынос: кесадии, бурито, ролл-шашлык (так здесь называют завернутое в лаваш мясо с овощами), плюс мясо, жареное кусочками, картофель-фри и несколько комбинаций этих позиций, собранных в наборы.
Самое дешевое горячее блюдо (мини-бурито) стоит 69 рублей, стандартный ролл-шашлык обойдется в 229 рублей, а самая дорогая позиция «Фаст-бокс» (картонная коробочка с кусками свинины и набором соусов) стоит 359 рублей. Цены на напитки начинаются от 49 рублей (американо), большой капучино или полулитровый стакан газировки стоит 119 рублей.
Каково это на вкус
Сильными сторонами «Шашлыкофф» всегда был грамотный маркетинг, сеть можно считать лидером в нише «доступного гламура». Минимальными (с точки зрения затрат) средствами даже у небогатого (или просто не готового платить много за еду) потребителя здесь создается ощущение присутствия в модном месте с красивой едой и напитками. Не говоря уже об удачно выбранном названии: можно сразу понять, что здесь готовят, просто взглянув на вывеску.
Первое разочарование, которое ждет покупателя в «Шашлыкоffast»: в меню отсутствуют шашлыки. То есть кусочки мяса с румяной корочкой, ароматные и сочные внутри. Понятно, что им необязательно быть такими же большими, как в самих гриль-барах, но мировая гастрономия знает массу вариаций этого блюда размером поменьше (от греческих сувлаки до японских кусияки).
Вместо шашлыков здесь какие-то тонкие, высушенные местами до состояния чипсов кусочки мяса. Картофель находится примерно в таком же состоянии. И то, и другое создателям новой концепции удалось сделать не просто невкусным, но еще и удивительно нефотогеничным.
В ролл-шашлыках кроме невкусного мяса покупателя ждет еще невнятный соус с горячими кубиками свежих огурцов. Горячие огурцы сами по себе весьма на любителя. Использование их в таком виде (завернутыми в лаваш с мясом и соусом), по-хорошему, предполагает больший размер свертка и кратковременный нагрев, чтобы лишь слегка прижарить лепешку снаружи, а не варить мясо с овощами внутри лаваша.
Относительно неплохо (для точки на фуд-корте) получился салат «Цезарь»: там, по крайней мере, использован хрустящий и свежий салат Айсберг, а соус подается в отдельной емкости. Сухариков, правда, то ли пожалели, то ли просто забыли положить.
В целом всё выглядит крайне невнятно — совершенно не понятно, как с таким продуктом можно пытаться конкурировать не только со стоящей по соседству точкой KFC, но и с проектами типа расположенного с другой стороны ресторана «Ваш лаваш».
Кому принадлежит «Шашлыкофф»
Бизнес имеет довольно сложную структуру собственности. Компания основана Андреем Добровольским, ему с братом Александром принадлежат сейчас, по данным «Контур.Фокуса», 34% в ООО «СРП Групп», которая является правообладателем бренда «Шашлыкофф» (еще по 33% владеют Алексей Каряка и Кирилл Мальцев).
Однако «СРП Групп» явно не является центром получения прибыли: выручка этой компании в 2020 году составила немногим больше 107 миллионов рублей. Сами бары управляются отдельными юрлицами, которые связаны друг с другом лишь общими учредителями, а в значительной степени работают по франшизе. Так, заведение в «Ауре» открыто ООО «Эксель», учредителями которого являются Андрей Тюрин и Елена Новосёлова. Оба являются соучредителями целого ряда юрлиц, управляющих отдельными заведениями.
Кто еще пытался
Владельцы «Шашлыкофф» далеко не первые, кто пытается сделать более демократичный формат для своего основного бренда. Так, например, в той же «Ауре» больше года проработала точка «Слово плову», которая была специально придумана для торговых центров и маленьких помещений создателями сети «Аджикинежаль». Проект не имел успеха и довольно быстро был свернут. А вот открытое на его месте заведение «У Беллуччи круче», которое можно считать более доступной версией концепции Drovamuka тех же владельцев, чувствует себя куда лучше. В обоих случаях, впрочем, новые более демократичные проекты были связаны с «первоисточником» лишь технологически. Названия и дизайн у них не пересекались.
Довольно успешным можно считать и опыт подформата сети Tom Yum Bar — Tom Yum Bar Express. Он действует сразу в двух видах: уличного фургона и точки на фуд-корте (работает, например, в ТЦ «МЕГА»).
А на этой неделе на Большевистской начала работать первая точка формата авто-кофейни (с возможностью сделать заказ, не выходя из автомобиля) сети Kuzina.
Точка на фуд-корте, возможно, дает возможность поесть быстро, но вот сэкономить там вряд ли получится. Куда отправиться на обед, если ваш бюджет ограничен, но хочется чего-то интересного, смотрите тут.