«Шашлыкофф» открыл в «Ауре» первую фастфуд-точку с недорогой едой. Но ресторанного обозревателя кое-что смутило

Заведения также работают в Москве (пять точек), причем одно — в самом центре, на улице Кузнецкий мост. Однако в каждом городе присутствия имеются только два-три заведения. Исключение составляет родной Новосибирск, где у сети 14 полноценных гриль-баров. Для сравнения: у сети «Перчини» (близкой к «Шашлыкофф» по ценовому уровню) сейчас в Новосибирске открыты шесть заведений, у сети «Республика» — четыре точки.



Владельцы бренда уже несколько раз экспериментировали с новыми форматами. В 2011 году они приобрели франшизу маленькой французской сети A toutes vapeurs (на всех парах), но закрыли заведение меньше чем через год работы. А в начале 2012 года пытались развивать сеть более демократичных заведений под названием Turnik, однако свернули этот проект через несколько месяцев.



Что такое «Шашлыкоffast»

Новое заведение открылось на фуд-корте «Ауры», на месте ликвидированных здесь ранее сразу двух проектов новосибирской DNK Group (Red Hot Pizza и Origami). На вывеске одной буквой f в названии пожертвовали для слова fast (быстрый). Внешне заведение выглядит, как стандартная точка на фуд-корте. Создатели позаботились даже о терминалах приема и оплаты заказов и мониторе, на который должна выводиться информация о готовности. Ни то, ни другое, впрочем, на второй день работы не функционировало.