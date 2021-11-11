Очень дорогая еда. Смотрим, как за полгода подорожали 15 базовых продуктов в супермаркете Новосибирска

Цены на продукты в Новосибирске выросли на 2,4%
Новосибирскстат зафиксировал ощутимый скачок цен в октябре 2021 года. В целом продукты подорожали на 2,4%, а некоторые товары — аж в полтора раза. Лидерами ожидаемо стали овощи и фрукты, но также больше денег приходится тратить и на крупы, рыбу и яйца. Подешевевшие продукты тоже есть, но их гораздо меньше. Обозреватель НГС Стас Соколов сравнил, как изменились за полгода цены в одном и том же супермаркете — мы сравнили ценники за май и ноябрь. Разница впечатляет.
Что подорожало в октябре
Аналитики подсчитали, что в октябре 2021 года цены на продукты в Новосибирской области по сравнению с сентябрем выросли на 2,4%.
Лидерами стали огурцы и помидоры (52,8% и 52,3% соответственно), картофель — 28,5%, апельсины — 13,7%, морковь — 11%, свёкла — 9,4% и капуста — 8,7%. Здесь изменения, впрочем, можно объяснить привычными сезонными колебаниями — урожай в регионе уже собран.
Однако дороже стали и крупы. Гречка прибавила в цене 7,4%, шлифованный рис — 6,7%, пшено — на 5,2%, горох и фасоль — на 4%.
Также цены выросли на кальмаров (рост 8,4%), черный пакетированный чай (7,9%), красную рыбу (6,5%), куриные яйца (5,7%) и другие товары. Всего в списке подорожавших продуктов 12 наименований.
Некоторые товары подешевели. Существенно снизилась цена на какао (7,7%), черный байховый чай (7,2%), томатные консервы (2,5%), полукопченая и варено-копченая колбаса (2,2%). Показатели снижения цен куда скромнее, чем роста.
Непродовольственные товары подорожали меньше (всего на 1%), но и здесь есть свои рекордсмены. Сильнее всего подскочил в цене обычный аспирин (60%), который люди используют как практически универсальный дешевый медикамент. Ощутимо дороже стал гель для душа (14,7%), утепленная куртка для школьников (7,9%), шарф для взрослых — на 6,8%.
Как еда подорожала за полгода
Скачки цен в 10–20% в течение месяца выглядят пугающе, но анализ данных Росстата показывает, что подобные вещи случаются регулярно. На розничные цены могут влиять многие факторы: урожай в России, цены на мировом рынке, даже ожидания колебаний спроса и предложения со стороны поставщиков. Поэтому более важно посмотреть на то, как цены на продукты меняются через более значительные промежутки времени.
Такие данные можно было тоже взять у Росстата, но там указаны средние цифры по рынку. Однако продукты люди покупают не на абстрактном рынке, а в конкретных магазинах. Мы решили воспользоваться данными из собственного фотоархива, где оказались фото с ценниками из одного популярного супермаркета на улице Горького. Мы сходили туда вновь и сравнили цены на 15 базовых продуктов, без которых трудно себе представить стол многих новосибирцев.
Наибольший рост был замечен у курятины — тушка («Новосибирская птицефабрика») подорожала со 140 до 170 рублей (все цены даны округленно, в самой сети они обычно указаны с копейками), сметана (марка «Зеленый луг» 15%) прибавила 12 рублей (с 52 до 64 рублей), сливочное масло («Зеленый луг») теперь стоит 111 рублей (было 99 рублей), самая дешевая бутылка растительного масла в магазине стоила 104 рубля (было 88 рублей), упаковка «Докторской» колбасы СПК (470 граммов) стала дороже на 20 рублей — за нее теперь просят 170 рублей. Почти вдвое (с 34 до 59 рублей) подорожал рис, на 13 рублей (с 54 до 67) — пакет гречки.
Немного дешевле стали только яйца: десяток размера С1 собственной марки теперь можно купить здесь за 72 рубля (в мае было 80 рублей). Впрочем, это изменение можно считать коррекцией. Год назад этот продукт продавался за 67 рублей.
Почему всё дорожает
Цены на продукты в последние полтора года растут во всём мире. Сказалось и сокращение производства, вызванное пандемией, и рост цен на топливо и стройматериалы (которые производители закладывают в цену продукта). Сказались и существенные финансовые вливания, которые вынуждены были делать большинство стран, чтобы поддержать население и бизнес. Однако далеко не всегда за этими деньгами стояли реально произведенные товары и услуги, что неминуемо приводит к инфляции.
Нужно отдавать себе отчет, что производство конкретного продукта на территории России не делает цену на него не зависящей от мировой конъюнктуры. Предприятия вынуждены закупать упаковку и оборудование, а товары, обладающие экспортным потенциалом, растут в цене вместе с ценами на мировом рынке. Власти, конечно, пытаются регулировать потоки товаров при помощи экспортных (или импортных) пошлин, но производители, столкнувшись с потерей рентабельности, могут просто сокращать объемы производства, чтобы привести спрос и предложение на рынке в целом к желаемому балансу.
Так что, к сожалению, ждать какого-то заметного общего сокращения цен нет пока никаких оснований. Посмотреть, как выросли цены с декабря прошлого года к маю этого, можно в этом обзоре.