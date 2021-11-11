Очень дорогая еда. Смотрим, как за полгода подорожали 15 базовых продуктов в супермаркете Новосибирска

Новосибирскстат зафиксировал ощутимый скачок цен в октябре 2021 года. В целом продукты подорожали на 2,4%, а некоторые товары — аж в полтора раза. Лидерами ожидаемо стали овощи и фрукты, но также больше денег приходится тратить и на крупы, рыбу и яйца. Подешевевшие продукты тоже есть, но их гораздо меньше. Обозреватель НГС Стас Соколов сравнил, как изменились за полгода цены в одном и том же супермаркете — мы сравнили ценники за май и ноябрь. Разница впечатляет.



Что подорожало в октябре

Аналитики подсчитали, что в октябре 2021 года цены на продукты в Новосибирской области по сравнению с сентябрем выросли на 2,4%.

