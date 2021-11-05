Что будет, если отказаться от мяса: рассказывают диетологи

По словам специалистов, рекомендуемая норма потребления красного мяса — 148 граммов в день. В переводе на нормальные порции — один-два раза в неделю. Человеку в возрасте 18–40 лет (без лишнего веса и пищеварительных проблем) требуется 40–50 граммов животного белка в сутки. Для пожилых людей этот показатель составляет 30 граммов, а для детей — от 20 до 35. Учитывая, что в 100 граммах мясных волокон содержится 14–25 граммов белка, можно рассчитать и норму потребления мяса.