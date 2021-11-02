Фейхоа созрела, а хурма потемнела: какие фрукты и овощи покупать в ноябре — изучаем прилавки и цены

На рынках Новосибирска появились сезонные экзотические фрукты
Первые морозы почти совпали с появлением в магазинах и на рынках сезонных фруктов. Обозреватель НГС Стас Соколов прогулялся по торговым рядам и присмотрелся к ценам. Основной вывод банален, но тем не менее актуален: одни и те же на вид плоды могут отличаться по цене в разы. Особенно если вы пришли на рынок.
Настоящая королева сезона — это, конечно, хурма. Цены очень сильно отличаются и от магазина к магазину и даже в одной и той же торговой точке (в зависимости от сорта). Самую низкую цену в супермаркетах удалось застать в магазине SPAR, где за килограмм просят всего 70 рублей (с учетом скидки по карте). В гипермаркетах и больших супермаркетах можно найти как минимум два-три вида, которые действительно отличаются даже внешне.
В гипермаркете «О`Кей» в ТРЦ «Аура» обнаружена «хурма отборная» из Азербайджана. Здесь же по соседству лежат непривычно вытянутые плоды сорта «свечка» по 180 рублей за килограмм. Хурму попроще здесь же можно купить по 119 рублей.
Еще один осенний плод — фейхоа. На Центральном рынке, похоже, по-прежнему придерживаются этой точки зрения. Продавец, помявшись, запросил за килограмм 600 рублей, но тут же заметил, что есть фейхоа по 300, только маленькая.
В торговых сетях поступают хитрее, предлагая ценный фрукт уже расфасованным. 79 рублей 90 копеек, на первый взгляд, совсем недорого. Правда, это цена за коробочку весом 200 граммов. Есть коробочки побольше (0,5 килограмма), но они уже по 200 рублей.
Свежий инжир продается уважительно — поштучно и в индивидуальной бумажной упаковке. Если вдруг вы не в курсе, то это та самая смоква из «Нового Завета» Библии (ну и было еще кино, не относящееся к религии). Инжир долго не хранится, и его нужно есть сейчас. Эти сладкие, чуть вяжущие плоды прекрасно сочетаются с сырами. В «Ашане» ими торгуют по 50 рублей за штуку.
Хеллоуин прошел, а тыквы остались. Из них, между прочим, можно приготовить массу интересных вкусных блюд. Тем более пик спроса прошел и можно купить тыкву по разумной цене. Тыквы-горлянки (похожие на кувшины) идут по 80 рублей за кило, а крупные круглые плоды можно купить по 114 рублей за килограмм (это цена в «Ленте»).
В гипермаркете «О`Кей» обнаружены тыквы необычной формы, которые не годятся для Хеллоуина, но используют их преимущественно именно для украшения. Красота обойдется недешево: даже со скидкой цена — 290 рублей за килограмм.
Гранаты трудно считать сезонным фруктом (они продаются круглый год), но именно сейчас к нам повезли свежий урожай из бывших советских республик — прежде всего, из Азербайджана. На Центральном рынке за первоклассные плоды просят 350 рублей, но можно поторговаться.
Те, кто торговаться не умеет или не хочет, могут просто пойти, например, в «Ленту» и самостоятельно выбрать плоды получше во фруктовом отделе. Они там чуть хуже на вид, но и стоят при этом меньше 96 рублей за килограмм.
Еще совсем недавно томаты можно было купить в уличных развалах по 60 рублей, и вот уже помидоры тоже перешли в разряд экзотики. Речь, конечно, о настоящих грунтовых, а не безвкусной продукции теплиц. Азербайджанские томаты стоят не меньше 300 рублей, а местами цена доходит до 450 рублей.
Узбекская продукция ощутимо дешевле (в районе 240 рублей), хотя на вид похуже. Зато в комплекте идет местная (узбекская) пресса. Можно почитать, о том, что творится у южных соседей.
Долеживают последние дни относительно дешевые арбузы. В SPAR их еще можно купить по 50 рублей за килограмм, но уже скоро единственным вариантом останутся плоды из тропических стран, с ценой, которую смогут позволить себе только состоятельные люди. Тайские небольшие арбузики можно уже купить по 300 рублей за килограмм, но желающих пока совсем немного.
С тем, что делать с хурмой, гранатами и даже фейхоа, читатели НГС могут разобраться сами. А для тех, кто думает, чего бы такого сделать из тыквы, — материал о трех простых и эффектных блюдах от известного шеф-повара.