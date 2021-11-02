Фейхоа созрела, а хурма потемнела: какие фрукты и овощи покупать в ноябре — изучаем прилавки и цены

Долеживают последние дни относительно дешевые арбузы. В SPAR их еще можно купить по 50 рублей за килограмм, но уже скоро единственным вариантом останутся плоды из тропических стран, с ценой, которую смогут позволить себе только состоятельные люди. Тайские небольшие арбузики можно уже купить по 300 рублей за килограмм, но желающих пока совсем немного.

С тем, что делать с хурмой, гранатами и даже фейхоа, читатели НГС могут разобраться сами. А для тех, кто думает, чего бы такого сделать из тыквы, — материал о трех простых и эффектных блюдах от известного шеф-повара.