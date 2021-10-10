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Говорят, «Доширак» — лучшее средство от похмелья. Отвечают диетолог и токсиколог

Бонусом — 7 продуктов, которые точно помогут встать на ноги

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По мнению токсикологов, никаких физиологических обоснований под полезными свойствами лапши нет

По мнению токсикологов, никаких физиологических обоснований под полезными свойствами лапши нет

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Среди профессиональных пьяниц, переживших уже не одно похмелье, популярна версия, будто одно из лучших средств, чтобы поставить себя на ноги, — это «Доширак». Да поострее. Но чем на самом деле подкреплено это мнение, и есть ли в лапше быстрого приготовления хоть какое-то спасение? Эти вопросы мы и задали токсикологам и диетологу. А вдобавок получили еще список продуктов, которые действительно могут помочь.

Почему «Доширак»?


Раньше эксперты уже рассказали нам, что «Доширак» — это обычная яичная лапша быстрого приготовления. Предварительно приготовленная, пропаренная и высушенная, сделанная чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки. Никакой специфической пользы в ней нет, вреда (особенно если не добавлять специи из пакетика) — тоже. Еда и еда. Чтобы временно забить желудок. Но народная мысль летит далеко впереди научно подкрепленных исследований, и за лапшой быстрого приготовления закрепилась слава едва ли не лучшего средства от похмелья. У диетологов такая идея вызывает только скепсис.

— Выпивка провоцирует водно-солевой дисбаланс, а в «Дошираке» присутствует много солей, которые решают проблему дефицита, — говорит врач-диетолог Ольга Белова. — Кроме того, вермишель быстрого приготовления можно использовать для приготовления супа. Это позволяет нормализовать баланс жидкости. Однако нужно понимать, что одного только «Доширака» при алкогольной интоксикации будет, скорей всего, недостаточно, да и вообще лапша быстрого приготовления с похмелья — достаточно сомнительное средство.

Врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов в свою очередь говорит, что никаких физиологических обоснований под тем, что лапша быстрого приготовления (пусть даже самая острая) может стать антипохмелином, нет.

— Ну, разве что начинает зверски жечь слизистую, и человек подскакивает и вынужден искать, чем это жжение заглушить, — говорит Алексей Водовозов. — Примерно так, думаю, в XIX веке срабатывали табачные клизмы для спасения утопленников. Кто мог встать хотя бы теоретически — вынужден был вставать.

Что тогда есть?


Некоторые люди с похмелья очень хотят есть и никак не могут остановиться. Это индивидуальная реакция на алкоголь, она объясняется особенностями метаболизма нейромедиатора дофамина в мозге. В этом случае не стоит выбирать между смертью от похмелья и голодной смертью, и лучше что-нибудь поесть. Но выбрать ту еду, которая будет вам на пользу, а не во вред.

Холодец, хаш, заливная рыба, рыбный бульон

— Все эти блюда содержат глицин, который обезвре­живает ядовитый ацет­альдегид (ядовитое вещество, в которое превра­тился выпитый алкоголь), улучшает настро­ение и работо­способ­ность, норма­лизует сон, вос­станавли­вает нервную систему, — говорит токсиколог Станислав Радченко. — Только ешьте не слишком много: эти блюда жирные и могут излишне нагрузить печень, мешая ей справ­ляться с похмельем.

Море­продукты

Рыба, мидии, гребешки, кальмары, креветки, крабы, омары и другие морепродукты оказывают успокаивающее действие, улучшают пище­варение и обмен веществ. Насы­щают организм калием, магнием, натрием и фос­фором, вос­станав­ливая нару­шенный алкоголем электро­литный баланс в организме. Содержат лецитин, который снижает уровень холесте­рина, повышает сопротив­ляемость организма ядовитым веществам, стиму­лирует желче­отделение. Также морепродукты содержат метионин, который оказывает антиокси­дантное действие и ускоряет дезинто­ксикацион­ные процессы.

Чем могут помочь морепродукты в случае похмелья

Чем могут помочь морепродукты в случае похмелья

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— Но помните: есть море­продукты при похмелье лучше уже после дезин­токсикаци­онных меро­приятий и только в умерен­ных коли­чествах, — говорит Станислав Радченко. — Потому что они тяжелы для усвоения, а пище­варение и без того нарушено. Более полукилограмма море­продуктов вряд ли смогут усвоиться похмель­ным организмом, в результате не принесут должной пользы и сделают желудочно-кишечному тракту еще хуже.

Кисло­молочные продукты

Йогурт, тан, айран, кефир, кумыс — неплохие варианты при похмелье, потому что в них содержатся белки, витамины, минералы и амино­кислоты, участвующие во многих процессах организма. Кроме того, положи­тельно на работу ЖКТ влияют молочно­кислые бактерии, они же защищают печень, помогают восста­новить силы и вывести из организма вредные вещества. Но здесь, главное, не перестараться с лечением: врачи рекомен­дуют употреблять не более 600 мл кисло­молочных продуктов в похмель­ный день.

Полезные составляющие кисломолочных продуктов на случай похмелья

Полезные составляющие кисломолочных продуктов на случай похмелья

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Бананы

Бананы — хороший выбор, если вам с утра тошно, но при этом голодно. Они доста­точно сытные и содержат калий, которого при похмелье не хватает в организме. Калий помогает восста­новить обмен веществ и благо­творно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Цитру­совые

Здесь всё дело в лимонной кислоте, которая ускоряет обмен веществ, позволяя вредным вещест­вам быстрее выйти из организма.

Рисовая каша

Рис — это сорбент, как и активи­рованный уголь. По данным врачей, он вбирает в себя вредные вещества из ЖКТ, а потом вместе с ними покидает организм. Для лучшего эффекта не забудьте сходить в туалет через пару часов после рисовой каши.

Мёд

Мёд содержит микро­элементы, окисли­тельно-восстано­вительные ферменты, органи­ческие кислоты цикла Кребса, улучша­ющие обмен веществ. Еще одна важная составляющая мёда — фруктоза. Она помогает организму быстрее справиться с алкоголем. Чтобы изба­виться от похмелья, специалисты советуют очистить кишечник и дробно принимать мёд в течение всего дня. А еще мёд восстановит баланс глюкозы, которую накануне вы старательно вымывали алкоголем.

— В организме человека есть водорастворимые минералы и микроэлементы, их нужно постоянно пополнять, — говорит глава крестьянского фермерского хозяйства «Мёд Урала» Дмитрий Пасечник. — Но с обычным питанием сделать это сложно. В мёде есть все необходимые вещества, включая глюкозу и фруктозу. Чтобы восстановить баланс глюкозы, съедайте чайную ложку мёда каждый час в течение дня. В чистом виде или в водном растворе.

Лучше вообще не есть?


По мнению специалистов, с похмелья лучше всего вообще ничего не есть, только пить много воды. Организму нужно как можно скорее избавиться от ядов, и вода поможет справиться с этим быстрее всего. Хорошо помогают напитки с мочегонным эффектом: минералка, кисломолочные продукты, безалкогольное пиво, зеленый чай.

СЮЖЕТ

Интересно про еду

— С точки зрения токсикологии, единственная возможная тактика — ускоренное выведение яда (ацетальдегида) из организма. Например, капельница с физраствором плюс форсированный диурез, попутно добавляют аскорбинку, витамины группы В, а еще и ацидоз неплохо бы подкорректировать, — говорит Алексей Водовозов. — Другие традиционные токсикологические тактики (введение антидота или ускорение метаболизма) банально не работают. Не придумала еще современная медицина таких средств. Причина проста: расщепление уксусного альдегида — процесс ферментозависимый, подчиняющийся законам ферментативной кинетики, в первую очередь — уравнению Михаэлиса-Ментен. В переводе с биохимического на русский это означает примерно следующее: ферменту для «разборки» субстрата необходимо определенное минимальное время. И уменьшить его не представляется возможным от слова совсем.

Единственным вариантом избежать встречи с похмельем специалисты называют — не напиваться. Банальный, простой, незатратный и невероятно сложный для некоторых способ решения проблемы. Если у вас никак не получается проверить этот совет в действии, запасайтесь минералкой, томатным соком, рассолом (кому что больше нравится — это поможет восполнить дефицит жидкости и электролитов), отпаивайтесь и отсыпайтесь. А «дошираки» — это так, байки.

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