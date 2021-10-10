Говорят, «Доширак» — лучшее средство от похмелья. Отвечают диетолог и токсиколог

Среди профессиональных пьяниц, переживших уже не одно похмелье, популярна версия, будто одно из лучших средств, чтобы поставить себя на ноги, — это «Доширак». Да поострее. Но чем на самом деле подкреплено это мнение, и есть ли в лапше быстрого приготовления хоть какое-то спасение? Эти вопросы мы и задали токсикологам и диетологу. А вдобавок получили еще список продуктов, которые действительно могут помочь.



Почему «Доширак»?

Раньше эксперты уже рассказали нам, что «Доширак» — это обычная яичная лапша быстрого приготовления. Предварительно приготовленная, пропаренная и высушенная, сделанная чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки. Никакой специфической пользы в ней нет, вреда (особенно если не добавлять специи из пакетика) — тоже. Еда и еда. Чтобы временно забить желудок. Но народная мысль летит далеко впереди научно подкрепленных исследований, и за лапшой быстрого приготовления закрепилась слава едва ли не лучшего средства от похмелья. У диетологов такая идея вызывает только скепсис.

