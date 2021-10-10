Говорят, «Доширак» — лучшее средство от похмелья. Отвечают диетолог и токсиколог

Среди профессиональных пьяниц, переживших уже не одно похмелье, популярна версия, будто одно из лучших средств, чтобы поставить себя на ноги, — это «Доширак». Да поострее. Но чем на самом деле подкреплено это мнение, и есть ли в лапше быстрого приготовления хоть какое-то спасение? Эти вопросы мы и задали токсикологам и диетологу. А вдобавок получили еще список продуктов, которые действительно могут помочь.
Почему «Доширак»?
Раньше эксперты уже рассказали нам, что «Доширак» — это обычная яичная лапша быстрого приготовления. Предварительно приготовленная, пропаренная и высушенная, сделанная чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки. Никакой специфической пользы в ней нет, вреда (особенно если не добавлять специи из пакетика) — тоже. Еда и еда. Чтобы временно забить желудок. Но народная мысль летит далеко впереди научно подкрепленных исследований, и за лапшой быстрого приготовления закрепилась слава едва ли не лучшего средства от похмелья. У диетологов такая идея вызывает только скепсис.
— Выпивка провоцирует водно-солевой дисбаланс, а в «Дошираке» присутствует много солей, которые решают проблему дефицита, — говорит врач-диетолог Ольга Белова. — Кроме того, вермишель быстрого приготовления можно использовать для приготовления супа. Это позволяет нормализовать баланс жидкости. Однако нужно понимать, что одного только «Доширака» при алкогольной интоксикации будет, скорей всего, недостаточно, да и вообще лапша быстрого приготовления с похмелья — достаточно сомнительное средство.
Врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов в свою очередь говорит, что никаких физиологических обоснований под тем, что лапша быстрого приготовления (пусть даже самая острая) может стать антипохмелином, нет.
— Ну, разве что начинает зверски жечь слизистую, и человек подскакивает и вынужден искать, чем это жжение заглушить, — говорит Алексей Водовозов. — Примерно так, думаю, в XIX веке срабатывали табачные клизмы для спасения утопленников. Кто мог встать хотя бы теоретически — вынужден был вставать.
Что тогда есть?
Некоторые люди с похмелья очень хотят есть и никак не могут остановиться. Это индивидуальная реакция на алкоголь, она объясняется особенностями метаболизма нейромедиатора дофамина в мозге. В этом случае не стоит выбирать между смертью от похмелья и голодной смертью, и лучше что-нибудь поесть. Но выбрать ту еду, которая будет вам на пользу, а не во вред.
Холодец, хаш, заливная рыба, рыбный бульон
— Все эти блюда содержат глицин, который обезвреживает ядовитый ацетальдегид (ядовитое вещество, в которое превратился выпитый алкоголь), улучшает настроение и работоспособность, нормализует сон, восстанавливает нервную систему, — говорит токсиколог Станислав Радченко. — Только ешьте не слишком много: эти блюда жирные и могут излишне нагрузить печень, мешая ей справляться с похмельем.
Морепродукты
Рыба, мидии, гребешки, кальмары, креветки, крабы, омары и другие морепродукты оказывают успокаивающее действие, улучшают пищеварение и обмен веществ. Насыщают организм калием, магнием, натрием и фосфором, восстанавливая нарушенный алкоголем электролитный баланс в организме. Содержат лецитин, который снижает уровень холестерина, повышает сопротивляемость организма ядовитым веществам, стимулирует желчеотделение. Также морепродукты содержат метионин, который оказывает антиоксидантное действие и ускоряет дезинтоксикационные процессы.
— Но помните: есть морепродукты при похмелье лучше уже после дезинтоксикационных мероприятий и только в умеренных количествах, — говорит Станислав Радченко. — Потому что они тяжелы для усвоения, а пищеварение и без того нарушено. Более полукилограмма морепродуктов вряд ли смогут усвоиться похмельным организмом, в результате не принесут должной пользы и сделают желудочно-кишечному тракту еще хуже.
Кисломолочные продукты
Йогурт, тан, айран, кефир, кумыс — неплохие варианты при похмелье, потому что в них содержатся белки, витамины, минералы и аминокислоты, участвующие во многих процессах организма. Кроме того, положительно на работу ЖКТ влияют молочнокислые бактерии, они же защищают печень, помогают восстановить силы и вывести из организма вредные вещества. Но здесь, главное, не перестараться с лечением: врачи рекомендуют употреблять не более 600 мл кисломолочных продуктов в похмельный день.
Бананы
Бананы — хороший выбор, если вам с утра тошно, но при этом голодно. Они достаточно сытные и содержат калий, которого при похмелье не хватает в организме. Калий помогает восстановить обмен веществ и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Цитрусовые
Здесь всё дело в лимонной кислоте, которая ускоряет обмен веществ, позволяя вредным веществам быстрее выйти из организма.
Рисовая каша
Рис — это сорбент, как и активированный уголь. По данным врачей, он вбирает в себя вредные вещества из ЖКТ, а потом вместе с ними покидает организм. Для лучшего эффекта не забудьте сходить в туалет через пару часов после рисовой каши.
Мёд
Мёд содержит микроэлементы, окислительно-восстановительные ферменты, органические кислоты цикла Кребса, улучшающие обмен веществ. Еще одна важная составляющая мёда — фруктоза. Она помогает организму быстрее справиться с алкоголем. Чтобы избавиться от похмелья, специалисты советуют очистить кишечник и дробно принимать мёд в течение всего дня. А еще мёд восстановит баланс глюкозы, которую накануне вы старательно вымывали алкоголем.
— В организме человека есть водорастворимые минералы и микроэлементы, их нужно постоянно пополнять, — говорит глава крестьянского фермерского хозяйства «Мёд Урала» Дмитрий Пасечник. — Но с обычным питанием сделать это сложно. В мёде есть все необходимые вещества, включая глюкозу и фруктозу. Чтобы восстановить баланс глюкозы, съедайте чайную ложку мёда каждый час в течение дня. В чистом виде или в водном растворе.
Лучше вообще не есть?
По мнению специалистов, с похмелья лучше всего вообще ничего не есть, только пить много воды. Организму нужно как можно скорее избавиться от ядов, и вода поможет справиться с этим быстрее всего. Хорошо помогают напитки с мочегонным эффектом: минералка, кисломолочные продукты, безалкогольное пиво, зеленый чай.
СЮЖЕТ
— С точки зрения токсикологии, единственная возможная тактика — ускоренное выведение яда (ацетальдегида) из организма. Например, капельница с физраствором плюс форсированный диурез, попутно добавляют аскорбинку, витамины группы В, а еще и ацидоз неплохо бы подкорректировать, — говорит Алексей Водовозов. — Другие традиционные токсикологические тактики (введение антидота или ускорение метаболизма) банально не работают. Не придумала еще современная медицина таких средств. Причина проста: расщепление уксусного альдегида — процесс ферментозависимый, подчиняющийся законам ферментативной кинетики, в первую очередь — уравнению Михаэлиса-Ментен. В переводе с биохимического на русский это означает примерно следующее: ферменту для «разборки» субстрата необходимо определенное минимальное время. И уменьшить его не представляется возможным от слова совсем.
Единственным вариантом избежать встречи с похмельем специалисты называют — не напиваться. Банальный, простой, незатратный и невероятно сложный для некоторых способ решения проблемы. Если у вас никак не получается проверить этот совет в действии, запасайтесь минералкой, томатным соком, рассолом (кому что больше нравится — это поможет восполнить дефицит жидкости и электролитов), отпаивайтесь и отсыпайтесь. А «дошираки» — это так, байки.