Правительство пообещало поднять минимальную зарплату. Хватит ли этого, чтобы не голодать и платить коммуналку?

О грядущем увеличении МРОТ объявил глава Минтруда Антон Котяков, который сообщил на пресс-конференции, что этот показатель должен достичь уровня в 13 617 рублей. Поскольку сейчас он составляет 12 792 рублей, то рост составит 6,4%. Указанное значение — базовое, однако каждый регион имеет право поднять эту планку, исходя из местных условий. В Новосибирской области МРОТ сейчас (с 1 января 2021 года) установлен на уровне 15 990 рублей.



Как считается МРОТ

Долгое время МРОТ рассчитывался на основе минимальной потребительской корзины — набора продуктов, которого, по замыслу составителей этой самой корзины, должно было хватить для жизни. Сумма эта всегда вызывала вопросы — ее с трудом хватало, чтобы просто не голодать и оплачивать коммунальные услуги. На покупку вещей, транспорт и т. д. денег явно уже не оставалось.



В этом году методика подсчета МРОТ изменилась — по предложению Минтруда, этот показатель должен составить 42% от медианной средней зарплаты. То есть теперь будет уже не так важно, сколько стоят продукты, минимальная зарплата будет зависеть только от общего уровня доходов. Это, конечно, удобно (не нужно пересчитывать регулярно потребительскую корзину).

