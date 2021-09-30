Правительство пообещало поднять минимальную зарплату. Хватит ли этого, чтобы не голодать и платить коммуналку?

В России опять повышают минимальный размер оплаты труда, он должен вырасти на 6,4%. НГС попытался разобраться, за счет чего произойдет это изменение и хватит ли прибавки, чтобы компенсировать рост цен. Пока прогнозы не сулят оптимизма — анонсированное повышение МРОТ с трудом догоняет уже зафиксированную инфляцию. А насколько вырастут цены даже на базовые продукты к тому моменту, как повышение МРОТ станет свершившимся фактом, пока не может сказать никто.
Насколько повысят минимальную зарплату
О грядущем увеличении МРОТ объявил глава Минтруда Антон Котяков, который сообщил на пресс-конференции, что этот показатель должен достичь уровня в
Как считается МРОТ
Долгое время МРОТ рассчитывался на основе минимальной потребительской корзины — набора продуктов, которого, по замыслу составителей этой самой корзины, должно было хватить для жизни. Сумма эта всегда вызывала вопросы — ее с трудом хватало, чтобы просто не голодать и оплачивать коммунальные услуги. На покупку вещей, транспорт и т. д. денег явно уже не оставалось.
В этом году методика подсчета МРОТ изменилась — по предложению Минтруда, этот показатель должен составить 42% от медианной средней зарплаты. То есть теперь будет уже не так важно, сколько стоят продукты, минимальная зарплата будет зависеть только от общего уровня доходов. Это, конечно, удобно (не нужно пересчитывать регулярно потребительскую корзину).
По году пока средняя (не медианная) зарплата в Новосибирской области составляет чуть больше 45 тыс. рублей (это сумма до вычета подоходного налога). Медианная зарплата — это сумма, которая делит весь список работающих по найму пополам, то есть ровно у половины россиян зарплата выше, а у другой половины — ниже. По данным Росстата (самые свежие данные есть только за апрель этого года), зарплату менее 45 тыс. рублей получают в Новосибирской области 61% работающих, а медиана проходит на уровне 38,8 тыс. рублей.
Таким образом, даже без формального повышения МРОТ для Новосибирской области, рассчитанный по новой методике, чуть-чуть вырастет — достигнув 16,3 тыс. рублей, это уже плюс 2%, достаточно еще добавить 4,2% — и обещанный правительством рост в кармане.
Зачем вообще нужен МРОТ
Само по себе определение «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ) выполняет две основные функции. С одной стороны, по российскому законодательству работодатель действительно не имеет права принять на полную ставку сотрудника, назначив ему оклад меньше этого показателя. Это автоматически повышает размер «белой» (то есть официальной, к которой уплачиваются налоги и сборы в социальные фонды) зарплаты в тех случаях, когда часть денег работник получает «в черную».
Но главная задача МРОТ — служить неким постоянным базовым показателем, на основе которого вычисляются штрафы, социальные выплаты, компенсации и т. д. Проще внести в законы и регулирующие постановления этот самый МРОТ, а уже его конкретное значение менять в зависимости от ситуации.
На что хватает минимальной зарплаты
Хотя МРОТ теперь не зависит от цен, интересно понимать, что, собственно, можно купить на эти деньги. Понятно, что в случае крайней нужды можно питаться преимущественно крупами и картошкой, но в РФ существует утвержденный правительством минимальный набор продуктов потребительской корзины, который по идее должен гарантировать человеку диету, которая позволит ему выживать без ощутимого вреда для здоровья. В ней есть более или менее сбалансированный набор продуктов.
В неделю взрослому человеку полагается, например, 1,9 килограмма картофеля, 1,15 килограмма фруктов, 1,1 килограмма мяса, 5,6 литра молока, 210 грамм масла, 340 грамм рыбы, четыре яйца и т. д. (всего одиннадцать продуктов, включая «чай и специи»). Это, впрочем, рекомендованный набор, нуждающиеся могут его слегка подкорректировать. Например, в сезон налегать больше на подешевевшие овощи и фрукты, а зимой ограничиваться крупами. Можно отказаться от сливочного масла в пользу растительного (оно значительно дешевле). В общем, есть место для маневра.
Успевает ли повышение МРОТ за ценами?
Поскольку всё равно МРОТ в любом случае должен как-то соответствовать уровню цен, полезно сравнить обещанный рост с инфляцией. По данным ЦБ РФ, уже по итогам августа размер ее достиг 6,7%. А, учитывая неизбежный сезонный рост цен на овощи и фрукты, показатели по году будут еще выше. А ведь подорожать может много чего еще.
Оценку ЦБ подтверждает и изменение стоимости минимальной потребительской корзины. Если в прошлом году месячный набор продуктов обошелся бы в менее 11,1 тыс. рублей с небольшим, то сейчас на него придется потратить уже 11,9 тыс. рублей (рост в 7,1 %).
Но нынешние цены не окончательные. Так, например, производители макаронных изделий уже предупредили о грядущем росте цен на свою продукцию из-за дефицита сырья, которое при нынешнем курсе рубля выгодней экспортировать (причем это касается именно зерна твердых сортов, нужных макаронщикам).
По опыту прежних лет стоит если не запастись, то присматриваться к изменениям цен на растительное масло, гречку, сахар и т. д. Всё это товары длительного хранения, которые могут быть экспортным товаром (при соответствующем соотношении цен и курса рубля), а значит, чтобы купить их российскому покупателю, ему придется заплатить больше.
Если раньше повышать МРОТ приходилось «вручную», каждый раз пересчитывая стоимость продуктов, то теперь правительство может регулировать его простым повышением зарплат бюджетникам. Так, например, уже в октябре должна произойти индексация заработной платы тем, кто получает деньги от государства.