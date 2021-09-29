Диетологи назвали самый полезный суп

Многие до сих пор не могут обойтись без супа на обед, хотя современная диетология говорит, что это не то блюдо, которое обязательно должно присутствовать в рационе каждый день (если, конечно, у вас нет определенных к тому показаний). Но какой именно суп лучше приготовить и поставить на стол, чтобы было не только вкусно, но и полезно?
Популярно мнение, что самый полезный суп — чечевичный. Якобы в нем есть 12 аминокислот, растительные белки, чечевица способна укрепить иммунитет, стимулирует обмен веществ, содержит меньше жира, чем другие бобовые, а клетчатка в составе чечевицы снижает чувство голода и улучшает пищеварение. Но тем не менее чечевица — это всё еще бобовые.
— Такой суп — источник минеральных веществ (калия, магния, фосфора, йода и железа), витаминов (В, А, С, Е, РР) и растительного белка, необходимого для мышечной ткани, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Неперевариваемые пищевые волокна в его составе улучшают перистальтику кишечника и даже полезны для профилактики заболеваний ЖКТ. Но вместе с полезными свойствами есть ограничения и противопоказания. Для людей, страдающих, например, подагрой, такой суп автоматически под запретом.
А вот самыми полезными супами диетологи называют вегетарианские. Они помогают быстрому насыщению организма, снижают риск онкологических заболеваний ЖКТ. В овощном супе может быть даже квашеная капуста, если у вас нет артериальной гипертонии и других индивидуальных противопоказаний.
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— Вегетарианские супы — основа питания во всех клиниках, — говорит Галина Барташевич. — Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ. При варке овощей в бульон попадают необходимые микроэлементы, например калий и магний, полезные для желудка и кишечника.
А вообще многое зависит от ингредиентов. Эффект от супа, приготовленного на диетическом курином мясе, будет совершенно другим, чем если вы приготовите тот же суп на бараньих костях. Жирное мясо, продукты копчения нагружают поджелудочную железу и печень, способствуют образованию вредного холестерина. Также врачи не рекомендуют супы с агрессивным составом.