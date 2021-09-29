Диетологи назвали самый полезный суп

Многие до сих пор не могут обойтись без супа на обед, хотя современная диетология говорит, что это не то блюдо, которое обязательно должно присутствовать в рационе каждый день (если, конечно, у вас нет определенных к тому показаний). Но какой именно суп лучше приготовить и поставить на стол, чтобы было не только вкусно, но и полезно?

Популярно мнение, что самый полезный суп — чечевичный. Якобы в нем есть 12 аминокислот, растительные белки, чечевица способна укрепить иммунитет, стимулирует обмен веществ, содержит меньше жира, чем другие бобовые, а клетчатка в составе чечевицы снижает чувство голода и улучшает пищеварение. Но тем не менее чечевица — это всё еще бобовые.