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Почему цена на картошку в России зависит от евро и доллара, какие сорта сажать, и когда копать — ликбез от ученого

Мы побывали на поле, где выращивают новые экспериментальные сорта самого популярного в стране овоща

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В Сибири с уборкой картошки уже закончили, опасаясь морозов

В Сибири с уборкой картошки уже закончили, опасаясь морозов

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В России в самом разгаре сезон уборки картофеля. В Сибири его уже почти выкопали, опасаясь первых холодов, на Урале — только приступают, а на юге первый урожай убрали еще в июле (и он появился на наших прилавках), а второй будут копать только через месяц. В вопросе сроков ученые советуют ориентироваться на два самых важных фактора: погоду (картофель не вынесет даже легких морозов) и срок созревания. Для ранних сортов он 65–70 дней, а поздние можно выкопать и через 3,5–4 месяца.

Почему самый популярный в России овощ стал дороже в два раза (кто бы мог подумать — из-за ослабления рубля!), почему в России сейчас больше картофеля импортного, чем своего. Более 255 лет назад Петр Первый завез «земляные яблоки» из Голландии, а сейчас оказалось, что у нас нет своих сортов, их снова завозят! А еще о том, как вырастить картофель самостоятельно, сохранив до весны, журналисту NGS24.RU рассказал заведующий лабораторией селекции Красноярского аграрного университета Андрей Чураков.

Когда сажать и убирать картофель?


В зависимости от региона сроки разные, и год от года они могут меняться в зависимости от погодных условий. Если говорить про посадку, то в южных регионах ее проводят с конца марта, на Урале — с середины мая, в Сибири — в конце мая, но чаще в начале июня.

Сорта картофеля подразделяют на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые (на самом деле, их в два раза больше, но мы возьмем укрупненно). Вегетация (период созревания. — Прим. ред.) у первых — 60–70 дней, у вторых — до 90 дней, у поздних вообще до 120 дней. Считают этот срок от момента всходов — а это еще +15–25 дней. Но в Сибири и на Урале можно смело прибавлять месяц.

Мы разделили страну на 4 климатических зоны — в основном, уборка урожая приходится на осень, но есть и исключения (на Юге собирают два урожая)

Мы разделили страну на 4 климатических зоны — в основном, уборка урожая приходится на осень, но есть и исключения (на Юге собирают два урожая)

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— Оптимальный срок посадки — это когда температура почвы достигла 10 градусов и выше, а ростки появляются вообще при +3. Вот на это надо ориентироваться, а не на календарный срок, потому что он может смещаться до двух недель. И выкапывать нужно тоже при оптимальных температурах, чтобы картофель не переохлаждался и не перегревался. В южных регионах нашей страны это распространенная проблема, — говорит завлабораторией селекции Красноярского аграрного университета Андрей Чураков.

Первый признак созревшего картофеля — засыхание 60–70% ботвы. Многие садоводы аккуратно удаляют ботву за несколько недель до уборки урожая. Однако это правило не всегда работает — ботва некоторых сортов остается зеленой до глубокой осени, хотя сами клубни давно созрели.

В этом случае лучше периодически выкапывать по одному кусту картошки в разных частях участка и оценивать размер клубней.

Андрей Чураков занимается селекцией овощных культур более 5 лет — для разговора мы приехали на поле учхоза

Андрей Чураков занимается селекцией овощных культур более 5 лет — для разговора мы приехали на поле учхоза

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Почему лучше не тянуть с уборкой урожая? (даже если нет морозов)


— В первую очередь нужно ориентироваться на срок созревания, для каждого сорта он свой — считайте дни. Чем раньше посадили, тем раньше выкапываем. Мы уходим таким образом от развития, например, фитофтороза. На клубнях картофеля он выражается коричневыми пятнами, которые в дальнейшем образуют сухую гниль. Буквально через месяц после закладки на хранение клубни уже непригодны, они полностью покрылись этой гнилью. Защитой может стать обработка в сезон и своевременная уборка.

Но фитофтороз — не самая распространенная болезнь картошки, он проявляется не каждый год. Чаще всего картофель подвергается заболеваниям, которые передаются через почву. Например, ризоктониоз или «черная парша», которая встречается во всем мире. Если в земле есть какие-то болезни, то на картошке это отражается каждый год. Решить проблему можно обработкой в осень (внесение различных препаратов) и в течение сезона, — поясняет Чураков.

Даже ученые не застрахованы от картошки с фитофторозом (Андрей Чураков нашел пораженный картофель) — через месяц после закладки на хранение она вся сгниет

Даже ученые не застрахованы от картошки с фитофторозом (Андрей Чураков нашел пораженный картофель) — через месяц после закладки на хранение она вся сгниет

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Как хранить?


После уборки картофеля должен пройти «лечебный период», в условиях крупнотоварного производства это месяц, для дачников достаточно двух недель. Выбирают темное, но проветриваемое место. Картофель перебирают несколько раз и закладывают на хранение только здоровый картофель — без механических повреждений, без повреждений вредителями.

— Понятно, что не каждый сможет обеспечить у себя в подвале или погребе сразу +5 градусов, но температура будет снижаться постепенно с погодой на улице и достигнет оптимума. Минимум +1, но до +5, потому что ростки появляются уже при +3 градусах. Чем выше влажность, тем меньше картофель теряет массу. Но опять же, в домашних условиях сложно выдержать влажность в 70–90%, но это оптимальные показатели. Если влажность будет выше, то мы столкнемся с болезнями хранения и гниением.

Что по сортам?


Со слов Андрея Чуракова, есть универсальные и самые популярные сорта картофеля, которые возделывают во всех регионах. Садоводы используют как отечественные, так и импортные, преимущественно европейские сорта.

— Популярность сейчас завоевал сорт «Гала», он популярен по всей стране. Вкусный, желтый, красивый. Точно так же, как была популярна в свое время «Адретта», все ее хотели, да и сейчас есть спрос. «Гала» точно такая же по форме, внутри плотная. И что хорошо, он долго не вырождается, его может хватить и на 10 лет в качестве посадочного материала. Сейчас ему на смену приходит «Вега», такой же сорт по характеристикам, но только форма вытянутая. Наши дачники тоже потихоньку переходят на эти новые сорта.

На поле учебного совхоза научные сотрудники испытывают новые сорта

На поле учебного совхоза научные сотрудники испытывают новые сорта

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— Сорта, которые возделываются во всех регионах — «Гала», «Вега», «Ред Скарлет». Из наших — это «Удача», «Невский», «Жуковский ранний», набирают обороты «Гулливер» и «Вымпел».

Я всегда говорю садоводам — берите государственный реестр сельскохозяйственных достижений. Вся наша страна разделена на 12 зон. Мы с вами в Восточной Сибири. И по каждой зоне расписаны рекомендованные сорта. Они прошли все испытания, а это три года. В течение этого периода государство за своей счет проверяет их устойчивость, урожайность и так далее, — отмечает заведующий лабораторией.

Дополнительно о сортах, которые лучше выращивать в разных частях страны мы спросили агронома с 30-летним стажем Андроника Аветисяна. Для сибирских регионов он посоветовал ранние и среднеспелые сорта: «Красноярский ранний», «Гала», «Жуковский ранний», «Агата», «Забава» и «Аврора». Для регионов Урала советует использовать сорта «Вятка», «Седов», «Срезка», «Ривьера», «Белая роза». Для Сибири и Урала, по его словам, лучше не использовать поздние сорта картошки — они не подходят для зоны рискованного земледелия, и есть опасность потерять урожай.

В Сибири и на Урале агрономы советуют избегать поздних сортов с большим сроком созревания

В Сибири и на Урале агрономы советуют избегать поздних сортов с большим сроком созревания

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Для средней полосы России, Поволжья Аветисян советует сорта картофеля — «Агата», «Синеглазка», «Манифест», «Бриз», «Забава», «Ирбицкий», «Домодедовский». Среди поздних сортов — «Астерикс» и «Дезире». Для южных регионов России агроном порекомендовал сорта «Темп», «Астерикс», «Огонек», «Невский» и «Волжанин».

Почему дорожает?


В ответе на этот вопрос мы никак не ожидали услышать про пресловутое импортозамещение и зависимость от иностранной валюты, но дело оказалось именно в этом.

— В последние два года мы наблюдаем рост цены на картофель в два раза. Если ранее она была по 20 рублей, то сейчас не ниже 40. Я не говорю про сезон уборки, сейчас ее можно и по 10 рублей взять за кило, но это кратковременный период.

Цена зависит от урожайности. В прошлом году у нас был неурожай картофеля, в этом году у нас подтопления на Юге и на Дальнем Востоке. Соответственно, это влияет. В определенных регионах высокий урожай, но его не хватает. Картофель ведь достаточно трудно транспортируемая культура, особенно в зимний период.

Еще один фактор — ослабление рубля к доллару и евро. У нас основное крупнотоварное производство ориентируется на иностранный семенной материал. И это основная доля расходов у крупных производителей. Основными поставщиками являются Германия, Голландия, — объясняет завлабораторией селекции вуза.

Картофель дорожает по нескольким причинам — низкая урожайность и закупка импортного посевного материала

Картофель дорожает по нескольким причинам — низкая урожайность и закупка импортного посевного материала

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— А разве наши научные институты не могут стать заменой иностранной продукции?

— У нас нет такого масштаба производства. Селекционных фирм недостаточно, у нас просто не развит этот рынок, и в основном в этой сфере работают государственные НИИ или вузы. Как наш, например. Но чтобы обеспечить все потребности, этого недостаточно. А в Европе этой сети компаний больше ста лет, которая занимается развитием семеноводства именно картофеля. У них выстроено производство микрорастений, мини-клубней. Мы только начали это у нас в лаборатории. В России сейчас действует федеральная программа по развитию семеноводства, где во главу угла поставили частного производителя. Но пока лидеры — сорта иностранной селекции.

Наши ученые тоже разрабатывают новые сорта, но за западными коллегами им пока не угнаться

Наши ученые тоже разрабатывают новые сорта, но за западными коллегами им пока не угнаться

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— Долгое время в нашей стране никто не уделял внимания внешнему виду картофеля. Основная цель — это урожайность. А людям сейчас важно, чтобы в супермаркете картофель лежал красивый, выровненный, гладкий, чтобы он хорошо мылся. Именно поэтому сорта-лидеры в производстве, начиная с 90-х, у нас исключительно иностранные. Сейчас появляются и наши. Но селекция — это долгий процесс, 10–15 лет уходит на создание сорта, — заключил эксперт.

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