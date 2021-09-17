Почему цена на картошку в России зависит от евро и доллара, какие сорта сажать, и когда копать — ликбез от ученого

В России в самом разгаре сезон уборки картофеля. В Сибири его уже почти выкопали, опасаясь первых холодов, на Урале — только приступают, а на юге первый урожай убрали еще в июле (и он появился на наших прилавках), а второй будут копать только через месяц. В вопросе сроков ученые советуют ориентироваться на два самых важных фактора: погоду (картофель не вынесет даже легких морозов) и срок созревания. Для ранних сортов он 65–70 дней, а поздние можно выкопать и через 3,5–4 месяца.



Почему самый популярный в России овощ стал дороже в два раза (кто бы мог подумать — из-за ослабления рубля!), почему в России сейчас больше картофеля импортного, чем своего. Более 255 лет назад Петр Первый завез «земляные яблоки» из Голландии, а сейчас оказалось, что у нас нет своих сортов, их снова завозят! А еще о том, как вырастить картофель самостоятельно, сохранив до весны, журналисту NGS24.RU рассказал заведующий лабораторией селекции Красноярского аграрного университета Андрей Чураков.

