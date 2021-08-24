Вы не поверите, что люди с ними делают! 5 очень странных (но вкусных) рецептов с кабачками

Кабачковая армия побеждает кухни наших читателей: батареи разных сортов лежат дома у каждого второго. Если катать кабачковую икру, делать лодочки или запекать с фаршем вам уже наскучило, вы жаждете чего-то нового (но с кабачками надо расправиться!), мы нашли несколько странных, но вкусных способов.



Ананасы из кабачков (что? Да!)

Этим рецептом поделилась наша читательница Наталья из Кирова.

— На литр воды 300 граммов сахарного песка, 1 чайная ложка лимонной кислоты, половина сока лимона.

Очищенные от кожуры и семечек кабачки нарезаются хаотичными кусочками примерно по 2 см, опускаются в кипящий сироп небольшими партиями на 5 минут. Дальше дуршлагом собираю их — и в банку. Когда банка заполнится, доливаю сироп, переливая через край, закатываю и переворачиваю под шубу. На трехлитровую банку надо 3–4 средних кабачка. Вся моя семья каждый год просит у меня эти «ананасы»: и вкусно, и полезно.

