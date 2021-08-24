Вы не поверите, что люди с ними делают! 5 очень странных (но вкусных) рецептов с кабачками

Кабачковая армия побеждает кухни наших читателей: батареи разных сортов лежат дома у каждого второго. Если катать кабачковую икру, делать лодочки или запекать с фаршем вам уже наскучило, вы жаждете чего-то нового (но с кабачками надо расправиться!), мы нашли несколько странных, но вкусных способов.
Ананасы из кабачков (что? Да!)
Этим рецептом поделилась наша читательница Наталья из Кирова.
— На литр воды 300 граммов сахарного песка, 1 чайная ложка лимонной кислоты, половина сока лимона.
Очищенные от кожуры и семечек кабачки нарезаются хаотичными кусочками примерно по 2 см, опускаются в кипящий сироп небольшими партиями на 5 минут. Дальше дуршлагом собираю их — и в банку. Когда банка заполнится, доливаю сироп, переливая через край, закатываю и переворачиваю под шубу. На трехлитровую банку надо 3–4 средних кабачка. Вся моя семья каждый год просит у меня эти «ананасы»: и вкусно, и полезно.
Варенье
— Варенье из кабачков может казаться вкусовым извращением, — говорит автор рецепта, петербурженка Анастасия. — Но благодаря тому, что сами овощи не имеют яркого вкуса, персик (или нектарин) отдает им свой аромат и всё желе приобретает легкий персиковый оттенок.
На килограмм нарезанных кубиками кабачков берем килограмм сахара. Молодые кабачки можно оставить с семечками и кожурой. Особенно хорош сорт «пеппи» — золотистый. Кабачки засыпать на ночь сахаром, они пустят сок. Далее довести до кипения, проварить 5 мин, остудить. Добавить пару долек лимона, нарезанный персик, снова проварить, остудить. Вскипятить третий раз, вынуть лимон. Параллельно подготовить агар-агар: растворить 1,5 столовой ложки в 50 мл воды и влить в кипящее варенье. Прокипятить 3 минуты и разлить по стерильным банкам.
Брауни из кабачков
Очищенный кабачок потереть на крупной терке. Мякоть даст воду, ее нужно немного отжать. Отдельно смешать два яйца, стакан сахара, щепотку ванилина и 70 грамм растопленного сливочного масла. Добавить 50 грамм какао, четверть чайной ложки соли, 1 стакан муки и чайную ложку разрыхлителя. Получится густая смесь, в нее нужно вмешать 1,5 стакана тертых кабачков, затем добавить мелкие кусочки шоколада.
Тесто выложить в силиконовую форму и выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 30–40 минут. При подаче брауни можно украсить ягодами или грецким орехом.
Шоколадный пирог
Еще один вариант шоколадного десерта с кабачком. Нам понадобится кабачок среднего размера, 120 мл сметаны, 100 граммов коричневого сахара, 50 граммов белого сахара, 2 яйца, 120 граммов муки, 60 граммов какао-порошка, половина чайной ложки ванилина, чайная ложка соды, четверть чайной ложки разрыхлителя, половина чайной ложки соли и немного черного шоколада — для декора.
Просеиваем муку, добавляем какао, соду и разрыхлитель, чуть перемешиваем и добавляем соль и ванилин. Кабачок трем на терке и замешиваем со сметаной, яйцами и сахаром. Сухую смесь из муки и какао добавляем к кабачковой и выкладываем это всё на форму для запекания. Форму отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на час. Перед подачей посыпаем тертым шоколадом.
Цукаты из кабачков
Кабачки нужно очистить, убрать мякоть и нарезать кубиками. Затем переложить в кастрюли и добавить сахара из расчета 200 г на 1 кг кабачков. Ночью дать настояться, с утра слить выделившийся сок и добавить в него измельченный в блендере лимон. Сок довести до кипения и пару минут поварить. Кабачки процедить, залить их полученным из сока сиропом, поставить на плиту и варить пока масса не загустеет. Затем кусочки кабачка нужно вытащить шумовкой из кастрюли и выложить на противень. Кубики просушить в духовке в течение 2–3 часов при 70 градусах. Готовые цукаты из кабачков можно сложить в сухую банку с крышкой.