На Красном заработала турецкая закусочная с кебабами из редкого мяса — владелец лично готовит их

У турецкой кондитерской на Красном проспекте, 45 появился сосед-земляк. На этой неделе здесь начала работать закусочная KUZU, предлагающая блюда турецкой уличной еды. Сейчас это единственное заведение такого рода в Новосибирске, хотя попытки работать в этом направлении предпринимались уже неоднократно.



В меню есть несколько видов кебаба (мясо, приготовленное на вертикальном гриле), салаты, мясо из тандыра и так далее. Цены на основные блюда начинаются со 195 рублей (донер кебаб), самая дорогая позиция «Кузу Шеф» (410 рублей).