На Красном заработала турецкая закусочная с кебабами из редкого мяса — владелец лично готовит их

В Новосибирске открылся первый турецкий фаст-фуд
У турецкой кондитерской на Красном проспекте, 45 появился сосед-земляк. На этой неделе здесь начала работать закусочная KUZU, предлагающая блюда турецкой уличной еды. Сейчас это единственное заведение такого рода в Новосибирске, хотя попытки работать в этом направлении предпринимались уже неоднократно.
В меню есть несколько видов кебаба (мясо, приготовленное на вертикальном гриле), салаты, мясо из тандыра и так далее. Цены на основные блюда начинаются со 195 рублей (донер кебаб), самая дорогая позиция «Кузу Шеф» (410 рублей).
Главная особенность заведения — использование исключительно баранины. Само название переводится с турецкого как «ягненок». Чаще всего подобного рода точки нанизывают на вертел курятину, куда реже используется говядина. В шашлычных, которые принадлежат армянам (у них нет религиозных ограничений, связанных с видом мяса), шаурму могут делать из свинины.
Формат заведения предполагает, что посетители будут брать еду на вынос, хотя внутри есть 10 посадочных мест. Точка работает по принципу самообслуживания, делать заказ и забирать готовое блюдо нужно самостоятельно.
Часть блюд в меню, впрочем, будет трудно съесть на ходу. Здесь, например, делают Искандер кебаб (его подают в разобранном виде на блюде), да и обычный денер можно заказать в таком же виде — на тарелке.
KUZU — проект Даниэля Шарипова, который сам стоит за стойкой. Этот повар и предприниматель имел отношение в качестве совладельца или шефа к открытию в Новосибирске целого ряда заведений турецкой кухни, последними из которых были, например, Sofra и Chef's Doner Kebab. Обе точки, впрочем, закрылись.
Решиться на новый проект Даниэля Шарипова сподвигло, судя по всему, появление здесь другого заведения земляка — кондитерской «Турецкая Баклава», которая открылась на первом этаже в конце 2020 года. Можно сказать, что с появлением KUZU здесь возник маленький уголок Турции.
Место, несмотря на центральное расположение, выглядит неоднозначным. Именно в этом здании расположено большое помещение бывшего магазина мясных продуктов, которое пустует уже второй год. Всего же на этом отрезке улицы пустует уже десяток помещений разного размера.
Даниэля Шарипова, впрочем, это не смущает. Он объясняет выбор помещения тем, что оно находится у него «рядом с домом».
— Это как спальный районе сейчас — для тех, кто рядом живет, — говорит предприниматель.
Несмотря на популярность Турции как туристического направления, турецкая кухня в Новосибирске практически отсутствует. Единственное полноценное заведение такого рода — большой праздничный ресторан «Искандер» на Бориса Богаткова.