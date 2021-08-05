Закуска, цукаты и десерты: 13 способов нестандартно расправиться с кабачками

Если вы — счастливый обладатель вафельницы, то можете разнообразить свои завтраки: тесто как на оладьи, но чуть гуще. И масла минимум, и корочка хрустит — красота! Из одного среднего кабачка получится 10–12 вафель. Надо натереть его на крупной терке, присолить и отжать сок. Небольшую луковицу тоже натереть. Добавить 3 ст. л. сметаны, 1 яйцо, соль и черный молотый перец.



Тщательно перемешать получившуюся массу, всыпать 100 г просеянной муки.



Разогреть вафельницу, смазать ячейки растительным маслом. Выкладывать тесто по одной полной столовой ложке. Закрыть вафельницу и выпекать вафли из кабачков около 4–5 минут. Подавать горячими, со сметаной или томатным соусом.



Кабачковый чатни Кейт Миддлтон

Чатни — это сладкий острый и пряный соус родом из английской кухни: за время присутствия в Индии англичане пристрастились к местным специям и придумали миксовать их с самыми разными овощами и фруктами. В Англии его едят с хлебом и сыром или как гарнир к мясу. А этот вариант — старинный рецепт бабушки Кейт Миддлтон, которым герцогиня Кембриджская потчевала королеву Елизавету.



Надо взять 1 кг очищенных и нарезанных кубиками кабачков, 2 мелко нарезанные луковицы, 2 нарезанных кубиками яблока, 0,5 стакана изюма, 0,5 стакана замоченного и нарезанного чернослива, 1 стакана солодового уксуса (вряд ли вы его найдете где-то помимо Англии, так что заменяйте винным или яблочным), 2 стакана тростникового сахара, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сухого имбиря, 1 ст. л. специй для маринованных огурцов (завязать в марлевый мешочек). Положите кабачки, лук и яблоки в медный таз для варенья, добавьте все остальные ингредиенты и на медленном огне доведите до кипения. Убавьте огонь и варите 1,5–2 часа, пока не загустеет. Снимите с огня, охладите, переложите в стерилизованные банки с завинчивающимися крышками. Keep calm and eat zucchini!



Тот самый «Анкл Бенс»

Второе его название — «Тещин язык». Берем кабачки (2 кг), 3 луковицы, 3 штуки болгарского перца и 1 стручок острого перца, 10 помидоров (1 кг).

В большую кастрюлю влить 400 мл воды, 100 мл растительного масла, положить 250 мл томатной пасты, 200 г сахара, 1 ст. л. соли (с горкой). Довести до кипения. Затем последовательно по мере нарезания (кубиками 1–1,5 см) добавить кабачки, потом лук, потом перцы и в конце помидоры. После добавления помидоров дать покипеть еще 30 минут. Снять с огня. Добавить 7,5 мл 70-процентной уксусной кислоты (1,5 ч. л), перемешать. Разложить по стерилизованным банкам, герметично закрыть, перевернуть, укутать одеялом и оставить до полного остывания (часов на 8–10). Можно хранить при комнатной температуре, дядька Бен не вредный. Из этого количества получается 6 банок по 650 мл.



Шоколадно-кабачковый брауни «Не может быть!»

Именно так восклицают те, кто пробуют эти нежные пирожные. И категорически не верят, что во всём этом был замешан кабачок. А он именно что был замешан!



Брауни — это очень-очень шоколадные влажные пирожные родом из Чикаго, не слишком выдающиеся внешне, но покоряющие всех сладкоежек своим вкусом и консистенцией. Классический вариант тяжеловат, но тут почти бескалорийный кабачок заменяет кучу масла, муки, яиц и полностью несет ответственность за нежную и влажную текстуру. И растворяется в этой ответственности…



Нам нужен 1 кабачок, 2 яйца, 1 стакан сахарного песка, 1 г ванилина, 70 г сливочного масла, 50 г порошка какао, ¼ ч. л. соли, 1 стакан муки, 1 ч. л. разрыхлителя. Если хотите вау-эффекта, добавьте плитку шоколада, какой любите, или 180 г шоколадных капелек, но это не обязательно.

Кабачок очистить, потереть на крупной терке, мякоть немного отжать. Смешать миксером яйца, ванильный сахар, растопленное масло. Просеять в эту смесь какао, а потом муку, смешанную с разрыхлителем. В эту густую шоколадную пасту добавить 1,5 стакана тертых кабачков. Перемешать и добавить наломанный на кусочки 0,5 см шоколад. Вымесить и выложить в форму, выстеленную пекарской бумагой, ровным слоем высотой около 2 см. Можно взять и силиконовую форму. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут. Вы поймете, когда брауни будет готов: из духовки понесется божественный шоколадный аромат, сверху будет хрупкая корочка, а внутри — нежная шоколадная мякоть. Вытащите, остудите. Порежьте на кусочки, которые очень быстро исчезнут. Можете покрыть их шоколадной глазурью или подать с ягодным соусом, если хватит силы воли. Можно добавить в тесто измельченные грецкие орехи или молотую корицу — отличная мысль.



Цукаты из кабачка «Янтарные»