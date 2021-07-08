Чьи яйца круче? Белые или коричневые, что значит маркировка и правда ли фермерские лучше продукции птицефабрик

Яйца — один из базовых продуктов питания, без них трудно себе представить холодильник. Однако приходя в магазин, мы видим лишь коробки с яркими (или не очень) этикетками. Что значат буквы и цифры в маркировке и какие в принципе яйца можно найти на полках наших супермаркетов и гипермаркетов, пытался разобраться обозреватель НГС.
Коричневые или белые
Цвет скорлупы определяется только окрасом оперения у кур. Белые несут белые, коричневые — коричневые. Кстати, есть совершенно черная порода кур — аям чемани. Яйца у нее такого же черного цвета. Со вкусовыми качествами или наличием микроэлементов цвет скорлупы не связан никак.
Что значат буквы в маркировке
Львиная доля яиц, которые можно встретить в наших магазинах, имеют маркировку от С0 (столовое особое) до С2 (столовое второй категории). С — означает столовое, цифра — размер. Реже, но тоже можно встретить СВ (высшей категории — весом выше 75 грамм) и С3 (самый маленький размер — до 45 грамм). Необходимость этой градации вызвана тем, что яйца у нас принято продавать коробками, а не на вес (такое тоже бывает).
В российском ГОСТе на яйца существует еще категория Д (диетические), но смысла в ней, откровенно говоря, немного. Это просто яйца со сроком хранения 7 дней. После чего они превращаются в столовые.
Какие бывают добавки
В Средневековье яйца считались самой безопасной едой — из-за скорлупы их было сложнее отравить. Современное птицеводство научилось влиять на внутренний состав яйца через корма. Поэтому на полках магазинов можно встретить йодированные яйца и даже яйца с повышенным содержанием
Кстати, именно состав кормов определяет цвет желтка. Он может быть и светло-желтым, и почти оранжевым. Но в принципе возможны и какие-то более экзотические варианты вроде синего или почти черного. Более яркий желток может свидетельствовать о более разнообразном, богатом микроэлементами питании птиц. Но может быть результатом использования специальных добавок.
Фермерские и «деревенские»
Часто на упаковках яиц можно увидеть слова «деревенские», «фермерские», «сельские»
Есть яйца, которые производят действительно крестьянские (фермерские) хозяйства. Их отличительная особенность — фамилия фермера на упаковке. Такая продукция вызывает больше доверия, но сам по себе фермерский статус сегодня в России не гарантирует ничего. Никакой действующей системы сертификации и контроля фермерской продукции (помимо обычных санитарно-ветеринарных требований) в России пока не сложилось. Это исключительно вопрос доверия.
Правда ли фермерские яйца лучше
На больших птицефермах курицы живут в огромных темных курятниках, да еще и сидят в тесных клетках, к которым подводится корм и питье (а отводятся, соответственно, навоз и яйца). Помимо физических страданий кур (которые беспокоят зоозащитников), такой способ содержания способствует распространению инфекций, с которыми птицеводы частенько борются антибиотиками.
Избежать использования антибиотиков можно, если сделать курятники просторней и убрать клетки (в англоязычных странах это называется cage free), а в идеале позволить курам свободно гулять по широкому, поросшему травкой двору (pastured). Такой способ содержания куда живописней, но и себестоимость продукции в этом случае существенно выше. В Западной Европе или США такие яйца стоят в 2–3 раза дороже, чем обычные — с птицефабрики.
Ответ на главный вопрос о том, какие яйца лучше, лежит больше в области психологии, чем диетологии. Лабораторные исследования, которые проводились не раз и в ЕС, и в США не выявляют каких-то существенных различий между продукцией больших птицефабрик и небольших ферм. Единственное, что действительно может отличаться, — это наличие (или отсутствие) следов использования антибиотиков. Скорее речь идет о том, что человеку, покупающему фермерские яйца, просто приятней осознавать, что несущие их курицы не сидят в темных курятниках, а гуляют по двору. Так ли это на самом деле, впрочем, не может гарантировать никто.
В Новосибирске фермерские яйца можно купить в сетях «Калина-Малина», «Бахетле» и «Добрянка». На каждой упаковке там обязательно указано название и адрес крестьянско-фермерского хозяйства, которое эти яйца произвело. В принципе, можно поехать и посмотреть, в каких условиях живут там куры. Цены на фермерскую продукцию начинаются со 110 рублей за десяток.
Что бывает еще
Кроме фермерских на рынке сейчас всё чаще встречаются халяльные яйца, то есть произведенные с соблюдением норм ислама. Насколько можно понять из описаний производителей, речь идет, прежде всего, о кормах и о дополнительном контроле за тем, чтобы в белке не было следов крови. Этот допустимый ГОСТом дефект можно выявить, осматривая каждое яйцо перед источником света. Это, впрочем, обычная практика и для птицефабрик.
Халяльные яйца группы «ПРОДО» под брендом «Яркое утро» можно купить, например, в сетях «Ашан» и «Лента». В самой компании объясняют, в частности, что одним из существенных отличий от нехаляльных яиц является то, что халяльных кур не кормят мясокостной мукой. На розничную цену это, кстати, не влияет. Халяльные яйца могут стоить даже немного дешевле обычных (того же производителя). В «Ашане» они сейчас стоят 81 рубль.
Часть производителей выделяет в отдельную категорию яйца молодых кур. Они меньше (в основном размера С3, максимум С2). Чем именно они лучше яиц зрелых кур, не могут толком объяснить даже представители торговых сетей. Производителями такие яйца продвигаются как продукт для детей, но, откровенно говоря, любые свежие яйца могут выполнять эту задачу не хуже.
Кроме куриных яиц в Новосибирске (в «Бахетле» и «Добрянке») можно найти яйца цесарки — близкой родственницы куриц. Стоят они, правда, примерно вдвое дороже, чем фермерские (220 рублей десяток), но и зато можно побаловать себя чем-то необычным. Не факт, однако, что вы сможете отличить на вкус обычную яичницу от глазуньи из яиц цесарки. Но попробовать можно.
Неожиданное отличие фермерских яиц от продукции птицефабрик продемонстрировала блогер из Новосибирска. Она купила перепелиные яйца (этот вид птиц пока не выращивают на небольших фермах и содержат вместе перепелов с перепелками) и, поместив их в инкубатор, смогла вырастить птенцов. Яйца оказались оплодотворенными.