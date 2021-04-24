На площадь Маркса съехались почти 200 торговцев — показываем, что можно купить и почем

На площади Маркса заработала субботняя ярмарка
Традиционная продовольственная ярмарка открылась в эту субботу,
По понятным причинам торговцев овощами сейчас немного, но желающие могут купить полный набор — от картошки и белокочанной капусты до свежей зелени и томатов.
Зато очень хорошо представлены товары для дачи: саженцы деревьев и растений, семена, удобрения и прочие необходимые весной вещи.
Много посевного материала. Цены на лук севок начинаются со
Несколько торговцев предлагают алтайские яблоки. За ведро среднего размера просят
А вот томаты явно неместные. Но зато выглядят на пять баллов. И стоят, в принципе, не так уж и дорого для конца апреля —
Большой выбор алтайских сыров по разумным (для такого качества) ценам. На всякий случай нужно помнить, что в среднем для производства одного килограмма твердого сыра нужно
Есть и свежая молочная продукция. Точно такая же, как в супермаркетах, но нигде (кроме фирменных магазинов той же «Ирмени») вы не увидите такого выбора. Уровень цен смотрите сами.
Ряды торговцев продуктами традиционно разбавляют продавцы одежды и вот даже посуды с этническими мотивами. В этой же палатке, кстати, можно купить национальные халаты и каракулевые шубы.
Ярмарки на площади Маркса традиционно проводятся осенью и весной по субботам на перекрытом для движения транспорта участке дороги между транспортным кольцом и началом улицы Сибиряков-Гвардейцев. Ярмарка будет работать в эту субботу до 16:00, но продавцы с наиболее востребованным товаром, как правило, покидают площадь раньше.
Для тех, кто предпочитает делать покупки в более комфортных условиях, корреспондент НГС Мария Вьюн сделала большой обзор того, что предлагают самые крупные гипермаркеты для дачи и отдыха.