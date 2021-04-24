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На площадь Маркса съехались почти 200 торговцев — показываем, что можно купить и почем

На левом берегу проходит традиционная продовольственная ярмарка

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Колбасы и деликатесы на ярмарке

Колбасы и деликатесы на ярмарке

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На площади Маркса заработала субботняя ярмарка

Традиционная продовольственная ярмарка открылась в эту субботу, 25 апреля, на левом берегу Новосибирска. Свою продукцию сюда привезли порядка 200 предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Овощи на ярмарке на площади Маркса

Овощи на ярмарке на площади Маркса

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По понятным причинам торговцев овощами сейчас немного, но желающие могут купить полный набор — от картошки и белокочанной капусты до свежей зелени и томатов.

Эти саженцы сосны стоят от 1000 рублей за штуку

Эти саженцы сосны стоят от 1000 рублей за штуку

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Зато очень хорошо представлены товары для дачи: саженцы деревьев и растений, семена, удобрения и прочие необходимые весной вещи.

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Много посевного материала. Цены на лук севок начинаются со 180 рублей за килограмм. Есть уже даже пророщенные луковицы — бери и сажай.

Алтайские яблоки&nbsp;

Алтайские яблоки 

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Несколько торговцев предлагают алтайские яблоки. За ведро среднего размера просят 350 рублей. Хотя происхождение, конечно, проверить сложно. Приходится верить на слово.

Томаты по <nobr class="_">200 рублей</nobr> за килограмм

Томаты по 200 рублей за килограмм

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А вот томаты явно неместные. Но зато выглядят на пять баллов. И стоят, в принципе, не так уж и дорого для конца апреля — 200 рублей за килограмм. В супермаркетах помидоры сопоставимого качества сейчас дороже.

Алтайские сыры

Алтайские сыры

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Большой выбор алтайских сыров по разумным (для такого качества) ценам. На всякий случай нужно помнить, что в среднем для производства одного килограмма твердого сыра нужно 10–12 литров молока. А ведь сыр еще должен кто-то сделать.

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Есть и свежая молочная продукция. Точно такая же, как в супермаркетах, но нигде (кроме фирменных магазинов той же «Ирмени») вы не увидите такого выбора. Уровень цен смотрите сами.

Среднеазиатская керамика

Среднеазиатская керамика

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Ряды торговцев продуктами традиционно разбавляют продавцы одежды и вот даже посуды с этническими мотивами. В этой же палатке, кстати, можно купить национальные халаты и каракулевые шубы.

Торговцы вербами&nbsp;

Торговцы вербами 

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Ярмарки на площади Маркса традиционно проводятся осенью и весной по субботам на перекрытом для движения транспорта участке дороги между транспортным кольцом и началом улицы Сибиряков-Гвардейцев. Ярмарка будет работать в эту субботу до 16:00, но продавцы с наиболее востребованным товаром, как правило, покидают площадь раньше.

Для тех, кто предпочитает делать покупки в более комфортных условиях, корреспондент НГС Мария Вьюн сделала большой обзор того, что предлагают самые крупные гипермаркеты для дачи и отдыха.

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площадь Марксаярмарки в Новосибирске
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