Навреди себе сам: обезжиренные продукты, от которых будет только хуже

Слово «обезжиренный» у многих ассоциируется со здоровой и полезной пищей. Но если не разобраться, «легкие» продукты могут только навредить. Мы не берем в расчет фрукты и овощи — в них мало жира, но они полезны и должны составлять половину здорового рациона. А вот к некоторым другим продуктам у диетологов серьезные претензии.
Хлопья для завтрака
Кукурузные хлопья могут показаться отличным началом дня — мало жира, витамины и минералы, цельнозерновые продукты. По крайней мере, так написано на упаковке. Но с иллюзиями рано или поздно приходится прощаться. Так давайте сделаем это прямо сейчас.
— Как правило, в хлопьях и мюсли содержится большое количество добавленного сахара, подсластителей, усилителей вкуса и ароматизаторов, — говорит нутрициолог Алёна Ли. — Большинство злаков содержит сахар. В разделе ингредиентов он обычно идет вторым или третьим пунктом в списке, что означает, что он присутствует в больших количествах.
Эксперты Рабочей группы по окружающей среде (некоммерческая организация, деятельность которой направлена на защиту здоровья человека и окружающей среды) провели исследование, которое показало, что в среднем хлопья для завтрака содержат около 25% сахара. Кроме того, в них есть кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, а ее избыточное количество повышает риски ожирения, болезней сердца, почек, диабета второго типа и других проблем со здоровьем.
«Легкий» йогурт
За йогуртом давно закрепилась репутация здорового питания, и для этого даже есть вполне себе научные доказательства. Исследователи утверждают, что регулярное употребление йогурта помогает поддерживать вес в норме. Достигается этот эффект тем, что, употребляя йогурт, вы меньше съедаете менее полезных для здоровья продуктов с большим количеством жира и сахара. Но на кривой дорожке охоты за здоровым питанием легко поскользнуться — достаточно выбрать йогурт с низким содержанием жира. Фактически многие виды обезжиренного йогурта содержат столько же сахара, сколько и десерты.
— Для примера: в мороженом содержится четыре ложки сахара, в ванильном йогурте — пять, в 300 граммах газированной воды — девять. Если не можете сосчитать, сколько сахара вы едите, постарайтесь хотя бы воздержаться от злоупотребления сладким, — советует врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, все мы наслышаны о пробиотиках, но их эффект несколько преувеличен. Они искусственно поселяются в кишечнике и восстанавливают популяцию полезных бактерий. В этом их основное свойство. Однако большая часть теряется при процессе пищеварения.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Еще один псевдополезный продукт — замороженный йогурт с низким содержанием жира, который считается более здоровым выбором, чем мороженое. Но на самом деле в нём порой даже больше сахара: 24 грамма на 100 граммов продукта (в мороженом — 21 грамм).
Заправки для салатов
Салатные заправки усиливают вкус овощей и могут повысить питательную ценность блюда. Традиционные заправки богаты жирами, которые помогают организму усваивать жирорастворимые витамины A, D, E и K. Также жир помогает усваивать антиоксиданты из листовой зелени, моркови и помидоров. А вот нежирные и обезжиренные заправки никакой пользы для «здоровья» вашей еды не принесут.
— Продукты, богатые полезными жирами, нельзя исключать из рациона, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Они способствуют быстрому похудению, если употреблять их в меру. Суточная потребность организма в них составляет 30% от всего рациона. Главное — учитывать, что калорийность ингредиентов не должна быть слишком высокой. Тогда они будут приносить пользу, улучшать самочувствие, укреплять иммунитет. Если же будет преобладать пища с высокой калорийностью, то при малоподвижном образе жизни можно быстро набрать лишний вес, избавиться от которого потом будет непросто.
Ирина Бородина — врач-диетолог, кандидат наук, терапевт 1-й категории.
К тому же большинство нежирных заправок для салатов — это вопрос того же сахара и консервантов. В некоторых (например, в обезжиренной итальянской заправке) содержится еще и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Самые полезные заправки для салатов сделаны без сахара и содержат натуральные жиры, такие как оливковое масло, (в нем содержится 77% мононенасыщенных жирных кислот), полезное для здоровья сердца.
Зерновые батончики
Так называемые фитнес-батончики позиционируются как полезный перекус для тех, кто следит за своей фигурой, и занятых людей. На деле в них обычно кроме обилия сахара еще и крайне низкое содержание белка — питательного вещества, которое способствует насыщению. Но здесь не всё так однозначно, ведь батончиков сегодня огромное множество, они различаются по составу и назначению. Например, для необходимой порции белка лучше брать протеиновые.
В Роскачестве провели большое исследование злаковых батончиков, чтобы выяснить, сколько в них добавленного сахара, консервантов, жиров и других добавок. Эксперты проверили фитнес-снеки четырех видов двадцати торговых марок: мюсли/злаковые, фруктовые и фруктово-ореховые, белковые и для похудения. Их исследовали по 86 показателям, включая маркировку, органолептику, аминокислотный состав и энергетическую ценность.
В батончиках некоторых торговых марок обнаружили небольшое содержание консервантов, но миф о том, что батончики состоят из одной «химии», не подтвердился. Не нашлось и трансжиров.
Что касается белка в протеиновых батончиках, то всего лишь в одном продукте действительное значение не соответствовало указанному на упаковке. Да и то производитель не завысил, а занизил его содержание: тесты показали 10,16 грамма на 100 граммов продукта вместо заявленных 9,2 грамма. Но внутри группы разброс по содержанию белка оказался серьезным — от 16,9 до 35,7 грамма.
Еще больший разброс — по показателям жира: от 8,5 до 23,9 грамма. Подсчитали исследователи и массовую долю пищевых волокон. Как выяснилось, батончики далеки от того, чтобы обеспечить суточную долю клетчатки. Больше всего ее в мюсли и протеиновых, а вот фруктово-ореховые оказались далеки от идеала.
При подсчете общего содержания сахара в батончиках результаты дали очень большой разброс значений — от 7,9 до 63,6 грамма на 100 граммов продукта. При этом большинство производителей не выносит данные о количестве сахара на упаковку. Только два бренда сочли нужным проинформировать об этом покупателей, но эти данные не сошлись с реальными показателями: одна марка указывала на упаковке 33 грамма сахара (в действительности — 38,1), другая — 22 (фактически — 37,3).
Нежирные спреды
Нежирные спреды (растительный аналог сливочного масла, эмульсионный жировой продукт с массовой долей общего жира не менее 39%) — не лучший выбор, потому что содержат потенциально вредные для здоровья переработанные растительные масла. Также в них содержатся трансжиры — верные проводники к воспалениям, сердечным заболеваниям и ожирению.
— Трансжиры практически не участвуют в обмене веществ человека, нарушают липидный профиль и способны привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, — говорит Ирина Бородина. — Согласно рекомендациям ВОЗ, на долю трансжиров должно приходиться не более 1% от общего количества калорий (в среднем 2,2 грамма, допустимый предел при 2000 ккал). По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, лидером по содержанию трансжиров и насыщенных жирных кислот остается фастфуд (особенно гамбургеры, чизбургеры и так далее). Чтобы найти трансжиры в продуктах питания, нужно внимательно смотреть этикетку — такие слова, как маргарин, растительный или фритюрный жир, гидрогенизированный или частично гидрогенизированный жир, могут говорить об этом.
Как выбрать правильные жиры
Жиры бывают трех видов: насыщенные (мясо, молочные продукты, яйца, кокосовое и пальмовое масла), ненасыщенные (рыба, масла, оливы, семечки, орехи, авокадо) и трансжиры.
— Особое внимание сегодня уделяется трансжирам и пальмовому маслу и их влиянию на здоровье, — говорит Ирина Бородина. — Если говорить о пальмовом масле, то само по себе оно не вредно и даже содержит витамин Е. Опасные для здоровья свойства оно начинает приобретать, если в продуктах (особенно в кондитерских изделиях из магазинов) присутствуют низкокачественные фракции этого масла.
Чтобы чувствовать себя хорошо и оставаться в форме, необязательно ограничивать себя и есть обезжиренные продукты. Доля жиров должна составлять 20–30% от суточного рациона. В пересчете на килограмм веса человека нормальной комплекции это примерно 1 грамм жира.
Особенно важны полезные жиры для женского организма, потому что они:
- регулируют уровень глюкозы;
- нормализуют выработку половых гормонов;
- необходимы для быстрого похудения;
- обеспечивают энергией и бодростью.
СЮЖЕТ
К полезным жирам для похудения относятся олеиновая, пальмитиновая, элаидиновая, эруковая кислоты. Это мононенасыщенные жиры, которые укрепляют кости, нормализуют уровень холестерина, снижают риск возникновения рака и болезней сердца.
Если с обезжиренными продуктами разобрались, проверьте, в какие популярные утверждения вы поверите.