Навреди себе сам: обезжиренные продукты, от которых будет только хуже

Слово «обезжиренный» у многих ассоциируется со здоровой и полезной пищей. Но если не разобраться, «легкие» продукты могут только навредить. Мы не берем в расчет фрукты и овощи — в них мало жира, но они полезны и должны составлять половину здорового рациона. А вот к некоторым другим продуктам у диетологов серьезные претензии.



Хлопья для завтрака



Кукурузные хлопья могут показаться отличным началом дня — мало жира, витамины и минералы, цельнозерновые продукты. По крайней мере, так написано на упаковке. Но с иллюзиями рано или поздно приходится прощаться. Так давайте сделаем это прямо сейчас.

