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В Новосибирске заработала первая точка крупной сети фастфуда из рейтинга Forbes

Заведение Burger Club открылось на фуд-корте торгового центра «Ройял Парк»

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Цены на бургеры в закусочной начинаются со <nobr class="_">139 рублей</nobr>

Цены на бургеры в закусочной начинаются со 139 рублей

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В Новосибирск пришла сеть фастфуда Burger Club

Первая новосибирская точка сети Burger Club заработала в ТРЦ «Ройял парк», где для нее построили отдельный слот в углу — раньше там были посадочные места.

У бренда два сайта, имеющих идентичный дизайн — российский и украинский. На украинском указаны только точки, расположенные на территории Украины, и адрес «центрального офиса» в Полтаве. На российском — заведения в России и Казахстане, а в разделе «контакты» адрес «российского подразделения». Если верить списку заведений на обоих сайтах, то у сети сейчас 26 заведений в Москве, 25 — в российских регионах (Сочи, Южно-Сахалинск, Магадан и т. д.), 3 — в Казахстане и 3 — на Украине.

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Новосибирская закусочная открыта по франчайзингу, местным партнером сети стала предприниматель Кристина Бондаренко. По ее словам, ей принадлежит также точка сети «Додо Пицца» в Бердске.

— Я узнала про Burger Club из публикации в журнале Forbes, они попали в список самых выгодных франшиз. Специально слетала в Москву, чтобы попробовать их бургеры, и они мне понравились. А потом выяснилось, что у них в Новосибирске нет франчайзи, — рассказала Кристина Бондаренко.

Странность с разделением на украинскую и российскую часть сети Бондаренко объяснила тем, что изначально концепция была придумана в Полтаве и потом права на развитие этого бренда в России выкупил будущий собственник российской компании BCA Holding, которой принадлежат все точки сети, кроме украинских.

В рейтинге российского Forbes франшиза заняла 4-е место из 30 самых выгодных в 2020 году. Ее опередили франшизы пиццерии Papa John’s, 2ГИС и Федеральная сеть станций послегарантийного обслуживания автомобилей Fit Service.

— Сеть Burger Club вошла в рейтинг Forbes в 2014 году и с тех пор лишь раз выпадала из списка самых выгодных франшиз. Размер стартовых инвестиций для партнерства зависит от формата заведения: открытие точки на фуд-корте торгового центра обойдется в 4,5 млн рублей, вариант стационарного размещения дороже — 6,3 млн рублей. В 2019-м компания разработала еще один франчайзинговый продукт — фуд-трак. Затраты на запуск составляют около 5 млн рублей. Первая точка в новом формате открылась в 2020 году, — говорится в описании франшизы на сайте Forbes.

Заведение открыто на фуд-корте ТРЦ «Ройял Парк»

Заведение открыто на фуд-корте ТРЦ «Ройял Парк»

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Основное блюдо закусочной — бургеры. Но в меню также есть роллы из мяса с овощами в лаваше, салаты и закуски в коробочках (жареные креветки, луковые кольца, картофель фри и т. д.). Цены на бургеры начинаются со 139 рублей, самый дорогой (с двумя бифштексами) стоит 299 рублей.

Несмотря на формальную принадлежность к фастфуду, обслуживание нельзя назвать очень быстрым. Приготовление бургера и «картошки по-деревенски» при отсутствии очереди заняло порядка 15 минут. Качество, впрочем, выгодно отличалось от продукции «Макдоналдса» и «Бургер Кинга». Внутри бургера «От шефа» была обжаренная паприка, достаточно сочный бифштекс, мягкий сыр и крупные листья хрустящего салата (в международных сетях чаще используют его в нарезанном виде — это дешевле).

В Новосибирске основным конкурентом Burger Club выглядит сеть «МясоRoob» (в городе открыто 5 точек), которая ближе к ней и по ценовой политике, и по качеству основного продукта. Впрочем, вряд ли стоит ждать от нового игрока какого-то бурного развития в Новосибирске. В городах за пределами Москвы сеть ограничивается максимум тремя заведениями, но в большинстве городов работает и вовсе только одна точка.

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Несмотря на то что сегмент бургерных уже выглядит довольно насыщенным, новые заведения, специализирующиеся на этом блюде, продолжают открываться в городе. Так, совсем недавно на площадке перед Универсамом на Ленина заработала мобильная точка LAZ 695, открытая в старом автобусе.

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бургерыфастфуд
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