В Новосибирске заработала первая точка крупной сети фастфуда из рейтинга Forbes

В Новосибирск пришла сеть фастфуда Burger Club
Первая новосибирская точка сети Burger Club заработала в ТРЦ «Ройял парк», где для нее построили отдельный слот в углу — раньше там были посадочные места.
У бренда два сайта, имеющих идентичный дизайн — российский и украинский. На украинском указаны только точки, расположенные на территории Украины, и адрес «центрального офиса» в Полтаве. На российском — заведения в России и Казахстане, а в разделе «контакты» адрес «российского подразделения». Если верить списку заведений на обоих сайтах, то у сети сейчас 26 заведений в Москве, 25 — в российских регионах (Сочи, Южно-Сахалинск, Магадан
Новосибирская закусочная открыта по франчайзингу, местным партнером сети стала предприниматель Кристина Бондаренко. По ее словам, ей принадлежит также точка сети «Додо Пицца» в Бердске.
— Я узнала про Burger Club из публикации в журнале Forbes, они попали в список самых выгодных франшиз. Специально слетала в Москву, чтобы попробовать их бургеры, и они мне понравились. А потом выяснилось, что у них в Новосибирске нет франчайзи, — рассказала Кристина Бондаренко.
Странность с разделением на украинскую и российскую часть сети Бондаренко объяснила тем, что изначально концепция была придумана в Полтаве и потом права на развитие этого бренда в России выкупил будущий собственник российской компании BCA Holding, которой принадлежат все точки сети, кроме украинских.
В рейтинге российского Forbes франшиза заняла
— Сеть Burger Club вошла в рейтинг Forbes в 2014 году и с тех пор лишь раз выпадала из списка самых выгодных франшиз. Размер стартовых инвестиций для партнерства зависит от формата заведения: открытие точки на фуд-корте торгового центра обойдется в
Основное блюдо закусочной — бургеры. Но в меню также есть роллы из мяса с овощами в лаваше, салаты и закуски в коробочках (жареные креветки, луковые кольца, картофель фри
Несмотря на формальную принадлежность к фастфуду, обслуживание нельзя назвать очень быстрым. Приготовление бургера и «картошки по-деревенски» при отсутствии очереди заняло порядка
В Новосибирске основным конкурентом Burger Club выглядит сеть «МясоRoob» (в городе открыто
Несмотря на то что сегмент бургерных уже выглядит довольно насыщенным, новые заведения, специализирующиеся на этом блюде, продолжают открываться в городе. Так, совсем недавно на площадке перед Универсамом на Ленина заработала мобильная точка LAZ 695, открытая в старом автобусе.