В Новосибирске заработала первая точка крупной сети фастфуда из рейтинга Forbes

Первая новосибирская точка сети Burger Club заработала в ТРЦ «Ройял парк», где для нее построили отдельный слот в углу — раньше там были посадочные места.

У бренда два сайта, имеющих идентичный дизайн — российский и украинский. На украинском указаны только точки, расположенные на территории Украины, и адрес «центрального офиса» в Полтаве. На российском — заведения в России и Казахстане, а в разделе «контакты» адрес «российского подразделения». Если верить списку заведений на обоих сайтах, то у сети сейчас 26 заведений в Москве, 25 — в российских регионах (Сочи, Южно-Сахалинск, Магадан и т. д. ), 3 — в Казахстане и 3 — на Украине.

