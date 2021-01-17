Можно, только осторожно: 5 продуктов, которые посадят желудок

Совсем отказываться от этих продуктов, возможно, и не стоит (если только у вас нет персональной непереносимости), но то, что с ними надо быть аккуратнее, совершенно точно. Каждое воскресенье мы узнаем что-то новое о еде, и сегодня настало время продуктов, которые даже здоровому человеку можно есть (и пить) только по чуть-чуть.

Они все нам хорошо знакомы. Но с этой стороны на них смотрели немногие.

Жевательная резинка



Пломбы из-за жвачки у вас не выпадут — у нее есть совсем другие неприятные эффекты. Почувствовать их могут фанаты жевательной резинки. Перенапряжение жевательных мышц, болезненные изменения в височно-нижнечелюстном суставе, кариес — это еще цветочки.

