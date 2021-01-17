Можно, только осторожно: 5 продуктов, которые посадят желудок

Совсем отказываться от этих продуктов, возможно, и не стоит (если только у вас нет персональной непереносимости), но то, что с ними надо быть аккуратнее, совершенно точно. Каждое воскресенье мы узнаем что-то новое о еде, и сегодня настало время продуктов, которые даже здоровому человеку можно есть (и пить) только по чуть-чуть.
Они все нам хорошо знакомы. Но с этой стороны на них смотрели немногие.
Жевательная резинка
Пломбы из-за жвачки у вас не выпадут — у нее есть совсем другие неприятные эффекты. Почувствовать их могут фанаты жевательной резинки. Перенапряжение жевательных мышц, болезненные изменения в височно-нижнечелюстном суставе, кариес — это еще цветочки.
— Пользоваться жевательной резинкой можно непосредственно после еды и не больше 15 минут, этого хватит, чтобы удалить мягкие остатки пищи из полости рта, — говорит диетолог Ольга Хохлова. — Если же жевать ее постоянно и особенно на голодный желудок, можно заработать несколько проблем. Слюна, выделяющаяся во время жевания, имеет щелочную реакцию. Попадая в желудок, она снижает его кислотность. Естественная реакция на это — дополнительная выработка желудочного сока, а это соляная кислота. Она очень агрессивно воздействует на стенки желудка, что в результате может привести к гастриту и язве.
Ольга Хохлова — диетолог, специалист по вопросам профилактического питания.
Кроме того, жвачка вызывает своеобразную мутацию. Если жевать ее постоянно, может измениться сам состав слюны, от чего появится сухость во рту и дискомфорт при пережевывании еды и глотании.
Соусы
Разные соусы в небольших стеклянных банках и бутылках, приготовленные из натуральных продуктов, вреда вам не принесут. Те же самые сальса, ткемали, аджика и болоньезе можно спокойно употреблять с едой (в разумных количествах), если у вас нет индивидуальной непереносимости. Самые большие претензии у диетологов — к кетчупу и (конечно же) майонезу. Последний специалисты вообще советуют готовить самостоятельно и порциями на один-два раза.
— Из банальных куриных желтков или перепелиных яиц можно приготовить свежий и самый настоящий майонез, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Это взбитый желток, немного горчицы, можно добавить соевый соус, чтобы не подсаливать. И обязательно сок лимона для кислинки. Все это взбивается блендером на больших оборотах, и вливается тонкой струйкой оливковое масло. Особенность такого майонеза: сделал — съел. Его не готовят на месяц вперед.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
Майонез никогда не был диетическим продуктом хотя бы из-за своего состава. Он достаточно жирный (76%). Есть еще так называемый «лайт», но это никак не диетпродукт. Да, производители снизили уровень жирности, но добавили стабилизатор, потому что иначе соус просто поплывет (таковы технические особенности), поэтому за «лайтом» обычно скрывается большая порция химии. В майонезе есть уксус, горчица, достаточно много специй — все, чтобы у человека сформировалось привыкание. Кроме огромного содержания жира в майонезе промышленного производства очень много эмульгаторов, усилителей вкуса и консервантов. А из-за большого количества холестерина майонез практически противопоказан пациентам с ожирением, атеросклерозом и гипертонией.
Кетчуп на витринах магазинов тоже не подарок. Доля томатов в нем может быть незначительной, зато предостаточно соли и разного рода добавок. Но определить более-менее безопасные экземпляры все же можно. Хотя бы на глаз.
— К сожалению, многие кетчупы у нас в основе своей имеют подкрашенное яблочное пюре со стабилизаторами, усилителями вкуса, «ешками» и всем остальным. Настоящий кетчуп не будет такого безумно красного цвета. У настоящего кетчупа из вареных помидоров, прошедших подготовку, темно-бордовый цвет, — говорит Галина Барташевич. — Надо отдавать предпочтение стеклянной таре с хорошей крышкой и обходить стороной продукты в непрозрачной пластиковой упаковке — в этих соусах «ешки», стабилизаторы, красители, усилители вкуса, глютамат. Многие пациенты начинают на это реагировать. И надо запомнить, что это продукты отнюдь не для детского питания — это надо очень жестко и четко понимать.
Для фанатов кетчупа рецепт у диетологов один: хотите качественный продукт — готовьте сами. Выбирайте томатную пасту из регионов, где точно в изобилии растут помидоры, добавьте в нее специи, горчицу, перец, бальзамический уксус — вот вам и кетчуп, которым можно заправлять все, что угодно.
Красное и обработанное мясо
Красным мясом исследователи обычно называют свежую или замороженную говядину, телятину, свинину, баранину и мясо ягненка. К обработанным видам относятся ветчина, бекон, сосиски, паштеты и мясные консервы. По данным сразу нескольких метанализов, 100–120 граммов красного мяса каждый день увеличивают риск развития рака кишечника на 17–30%, а всего 25–50 граммов обработанного мяса ежедневно способны увеличить этот показатель до 50%.
Конечно, все индивидуально — как известно, что русскому хорошо, то немцу ― смерть. Например, совокупный анализ британских исследователей не выявил значительного влияния красного или обработанного мяса на риск развития рака кишечника. Но в том эксперименте принимали участие меньше 600 человек, которые употребляли сравнительно немного мяса — всего 50 граммов в день. Так что здесь, похоже, работает правило «есть нельзя — попробовать можно».
Алкоголь
— Этанол — это нейротоксический яд, депрессант, поражающий в первую очередь нервную систему, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — Также алкоголь временно выводит из строя печень. «Профессионалы» (то есть люди с ярко выраженным алкоголизмом, когда уже и запои есть, и поражение органов и систем) — обычно люди субтильные, однако печень у них буквально нашпигована жиром. Это называется алкогольная жировая болезнь печени, этанол стимулирует захват капель жира гепатоцитами, а если этанол поступает регулярно и в больших количествах, то этот жир в клетках печени только и делает, что накапливается.
Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.
Печень — далеко не единственный орган, который страдает от этанола. Американские ученые провели эксперимент и дали команде подопытных выпить натощак по 200 граммов виски без содовой. Уже через несколько минут их слизистая оболочка стала выпуклой и покраснела, через час на ней появились язвы, через несколько часов по слизистой тянулись полоски гноя. Картина была одинаковой у всех испытуемых.
Чеснок
— Организм человека, особенно пациентов гастропрофиля, отреагирует на чесночное возлияние очень бурно — может сформироваться раздражающий эффект, тяжело будет с поджелудочной железой, может появиться обострение гастрита, — говорит Галина Барташевич. — Не рекомендую пробовать на себе, будет ли у вас гастрит с чесночной отрыжкой или нет. Для тех, кто не мыслит еды без чеснока, а желудок уже страдает, есть стандартный кулинарный прием, когда зубчиком чеснока салатная тарелка просто протирается изнутри. Или натереть зубчиком чеснока гренку. ЖКТ это вполне спокойно воспринимает.
Чеснок стимулирует выделение желчи и желудочного сока, что усиливает симптоматику заболеваний ЖКТ и усугубляет их. Среди тех, кому он противопоказан, — пациенты с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, желчнокаменной и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Но специалисты советуют быть осторожными с чесноком даже абсолютно здоровым людям.
А если съесть его на голодный желудок, это может спровоцировать отравление, изжогу и спазмы. Если после съеденного чеснока у вас в желудке появился дискомфорт, это верный признак того, что пора бы обратиться к врачу — беспричинно на однократное употребление чеснока организм реагировать не будет.
С этой пятеркой разобрались? Теперь давайте проверим, что вы знаете о вреде и пользе других продуктов.
СЮЖЕТ
Ведь не зря мы каждую неделю рассказываем о разных свойствах продуктов и развенчиваем популярные мифы. Сегодня в нашем коротком тесте — лапша быстрого приготовления, супы и овсянка.