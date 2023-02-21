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Устроила сюрприз для отца: видео неожиданной встречи тренера ХК «Сибирь» с дочерью набрало свыше 1 млн просмотров

Девушка втайне прилетела в Питер на матч между новосибирской командой и СКА

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Главный тренер команды не ожидал увидеть дочь

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Видео неожиданной встречи главного тренера ХК «Сибирь» Андрея Мартемьянова и его дочери Анны на матче в Санкт-Петербурге набрало свыше 1 миллиона просмотров. Видеоролик девушка опубликовала на личной странице в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Мартемьянова

17 февраля Анна Мартемьянова устроила сюрприз для отца и втайне от него прилетела в Санкт-Петербург на выездной матч между новосибирской командой и СКА. Девушка заняла место на трибуне прямо за скамейкой новосибирцев. В одном из перерывов тренер команды, направляясь в раздевалку, посмотрел на болельщиков и среди них увидел дочь Анну.

Ранее Континентальная хоккейная лига рекомендовала ХК «Сибирь» «пресекать скандирование» «Славься, Сибирь» на гимне России.

* Деятельность Meta Platforms, Inc., включая реализацию продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Андрей МартемьяновХК Сибирь
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