Пять секретов долголетия от 106-летней бабушки Августы

1. Крепкая семья

Августа родилась в 1915 году в деревне Кочмас, в семье лесника Архипа Еремина. Она была первым ребенком в семье — после нее родились еще три брата и две сестры. Во время гражданской войны у них сгорел дом, и все они ушли жить в лес.



— Бабушка в раннем детстве жила в землянке и помнит, как плакал ее младший братик, а она утешала его: «Я ведь тоже кушать хочу, да не плачу...», — рассказывает внучка Августы Архиповны Светлана Крегель, с которой бабушка живет сейчас. — Рассказывала, что в семилетнем возрасте сама запрягала лошадь и возила на ней проверяющего на станцию, а когда сломалась упряжь, смогла ловко ее поправить, чем удивила взрослого попутчика.



Еремины ловили рыбу, продавали ее и этим зарабатывали на жизнь. Чуть позже они построили новый дом и наладили хозяйство. Причем до такой степени, что во время коллективизации Архипу Еремину даже предложили стать председателем колхоза, но тот отказался вступать в него. Вот в такой крепкой и дружной семье и выковался характер Августы Архиповны, и такую же семью она создаст впоследствии сама. Вот что она рассказала сама.