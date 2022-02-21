Пять секретов долголетия от 106-летней бабушки Августы

Августа Архиповна Голубева из поселка Савинского Плесецкого района Архангельской области — местная долгожительница и знаменитость. В ноябре прошлого года ей исполнилось 106 лет, которые она прожила, трудясь и заботясь о большой семье. Сейчас уже многочисленные родственники помогают ей: она родила и воспитала пятерых детей, а теперь в их большой семье 13 внуков, 20 правнуков и 6 праправнуков.
Рассказываем о том, что нужно делать, чтобы прожить такую долгую жизнь, на примере Августы Архиповны. Они очень просты, эти советы, но выполнить их очень сложно.
1. Крепкая семья
Августа родилась в 1915 году в деревне Кочмас, в семье лесника Архипа Еремина. Она была первым ребенком в семье — после нее родились еще три брата и две сестры. Во время гражданской войны у них сгорел дом, и все они ушли жить в лес.
— Бабушка в раннем детстве жила в землянке и помнит, как плакал ее младший братик, а она утешала его: «Я ведь тоже кушать хочу, да не плачу...», — рассказывает внучка Августы Архиповны Светлана Крегель, с которой бабушка живет сейчас. — Рассказывала, что в семилетнем возрасте сама запрягала лошадь и возила на ней проверяющего на станцию, а когда сломалась упряжь, смогла ловко ее поправить, чем удивила взрослого попутчика.
Еремины ловили рыбу, продавали ее и этим зарабатывали на жизнь. Чуть позже они построили новый дом и наладили хозяйство. Причем до такой степени, что во время коллективизации Архипу Еремину даже предложили стать председателем колхоза, но тот отказался вступать в него. Вот в такой крепкой и дружной семье и выковался характер Августы Архиповны, и такую же семью она создаст впоследствии сама. Вот что она рассказала сама.
Будущий муж Августы Иван Голубев увидел ее во время святочных гаданий и решил, что это его судьба, а через какое-то время пришел свататься. В 1932 году молодожены венчались, а затем стали жить вместе. А в 1937-м семья мужа как зажиточные крестьяне могла попасть под раскулачивание, но они поделили имущество между сыновьями — Ивану досталась горница от дома и корова. После этого он с женой переехал на станцию Емца, где построил новый дом, где и стали растить детей, который появились один за одним. Вместе супруги прожили 56 лет.
2. Ежедневный труд
Еще одним испытанием для нашей героини стала Великая Отечественная война. Сама Августа Архиповна говорит, что в те годы не было ничего хорошего. Муж был дома редко, так как служил в военизированной охране путей сообщения НКПС пожарного поезда. Хозяйством занималась она и старшие дети. И такой настрой сохранила и после войны — вела хозяйство до самых преклонных лет.
— Всю жизнь она пряла, ткала, вязала, пекла пироги, управлялась со скотиной, на огороде, по дому, — рассказывает Светлана Крегель. — На жизнь не жаловалась. Бабушка слабеет, наши роли поменялись — ухаживаем за ней, как за ребенком. Сейчас она продолжает свивать нитки в клубок, и пока она жива, все мы — внуки и правнуки — связаны ниточкой родной.
3. Здоровая пища
Несмотря на то что во время Великой Отечественной войны в Емце было голодно, вся еда была натуральная — семью спасала их корова.
— В мороз бабушке приходилось ездить в Приозерный, чтобы менять вещи на горох, крупу, продукты, только бы не видеть голодные глаза детей! — рассказывает Светлана Крегель. — Вот откуда привычка у бабушки, когда она хлеб режет. На стол не положит, а прижмет к груди и ловко так отрезает ломоть. Своя цена у нее для хлебушка!
После войны Голубевы продали свою корову и отремонтировали дом. Дети постепенно выросли, уехали из дома, создали свои семьи и стали привозить в гости внуков. Сейчас они вспоминают деревенский хлеб, который делала бабушка, ее картофельные калитки с толокном и молоко с пенкой из печки.
4. Отказ от вредных привычек
По поводу своего возраста сама Августа Архиповна говорит, что не знает, в чём секрет такой долгой жизни. Но поясняет, что всю жизнь не пила и не курила. Правда, сейчас здоровье у нее уже не то, что раньше. «Век прожит, всё в ломке, здоровье складено», — рассказывает она.
5. Доброе отношение к людям
Августе Архиповне всё труднее передвигаться, и помогает не одна внучка Светлана — помощь оказывают внуки и правнуки из разных уголков России: Северодвинска, Мирного, Камчатки, Мурманска и Санкт-Петербурга. А кроме того, помогают и соседи.
— Низкий поклон и благодарность ее соседям — Марии Михайловой и Вячеславу Елесееву, — говорит Светлана. — Они всегда заботились о бабушке и до сих пор звонят и беспокоятся о ее здоровье. И отдельная благодарность моему супругу Александру за терпение и помощь.
Соседи, уже уехавшие из района, но когда-то жившие рядом с бабушкой, тоже отзываются о долгожительнице с уважением.
— Несколько лет жила рядом с Августой Архиповной в Емце, на одной улице, — рассказывает Любовь Жилкина. — Могу сказать, что она очень трудолюбивый человек, отзывчивая и добрая, сейчас, конечно, давненько ее не видела, но после 90 лет она еще была о-го-го!
Еще один долгожитель из Архангельской области — Любовь Андрюшина, которой в 2021 году исполнилось 102 года — о ее судьбе мы рассказывали отдельно. А одним из самых пожилых жителей России, привившихся от коронавируса, стала Елизавета Бойкова из Волгограда — ей тоже 106 лет.