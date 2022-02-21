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Пять секретов долголетия от 106-летней бабушки Августы

Она работала не покладая рук до глубокой старости, а сейчас живет в любви и заботе своей большой семьи

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Прожить больше века удается немногим. Августа Голубева — из их числа

Прожить больше века удается немногим. Августа Голубева — из их числа

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Августа Архиповна Голубева из поселка Савинского Плесецкого района Архангельской области — местная долгожительница и знаменитость. В ноябре прошлого года ей исполнилось 106 лет, которые она прожила, трудясь и заботясь о большой семье. Сейчас уже многочисленные родственники помогают ей: она родила и воспитала пятерых детей, а теперь в их большой семье 13 внуков, 20 правнуков и 6 праправнуков.

Рассказываем о том, что нужно делать, чтобы прожить такую долгую жизнь, на примере Августы Архиповны. Они очень просты, эти советы, но выполнить их очень сложно.

1. Крепкая семья

Августа родилась в 1915 году в деревне Кочмас, в семье лесника Архипа Еремина. Она была первым ребенком в семье — после нее родились еще три брата и две сестры. Во время гражданской войны у них сгорел дом, и все они ушли жить в лес.

— Бабушка в раннем детстве жила в землянке и помнит, как плакал ее младший братик, а она утешала его: «Я ведь тоже кушать хочу, да не плачу...», — рассказывает внучка Августы Архиповны Светлана Крегель, с которой бабушка живет сейчас. — Рассказывала, что в семилетнем возрасте сама запрягала лошадь и возила на ней проверяющего на станцию, а когда сломалась упряжь, смогла ловко ее поправить, чем удивила взрослого попутчика.

Еремины ловили рыбу, продавали ее и этим зарабатывали на жизнь. Чуть позже они построили новый дом и наладили хозяйство. Причем до такой степени, что во время коллективизации Архипу Еремину даже предложили стать председателем колхоза, но тот отказался вступать в него. Вот в такой крепкой и дружной семье и выковался характер Августы Архиповны, и такую же семью она создаст впоследствии сама. Вот что она рассказала сама.

Будущий муж Августы Иван Голубев увидел ее во время святочных гаданий и решил, что это его судьба, а через какое-то время пришел свататься. В 1932 году молодожены венчались, а затем стали жить вместе. А в 1937-м семья мужа как зажиточные крестьяне могла попасть под раскулачивание, но они поделили имущество между сыновьями — Ивану досталась горница от дома и корова. После этого он с женой переехал на станцию Емца, где построил новый дом, где и стали растить детей, который появились один за одним. Вместе супруги прожили 56 лет.

Это не все потомки Августы Голубевой, а только часть

Это не все потомки Августы Голубевой, а только часть

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2. Ежедневный труд


Еще одним испытанием для нашей героини стала Великая Отечественная война. Сама Августа Архиповна говорит, что в те годы не было ничего хорошего. Муж был дома редко, так как служил в военизированной охране путей сообщения НКПС пожарного поезда. Хозяйством занималась она и старшие дети. И такой настрой сохранила и после войны — вела хозяйство до самых преклонных лет.

— Всю жизнь она пряла, ткала, вязала, пекла пироги, управлялась со скотиной, на огороде, по дому, — рассказывает Светлана Крегель. — На жизнь не жаловалась. Бабушка слабеет, наши роли поменялись — ухаживаем за ней, как за ребенком. Сейчас она продолжает свивать нитки в клубок, и пока она жива, все мы — внуки и правнуки — связаны ниточкой родной.

Августа Архиповна с праправнуком Мироном

Августа Архиповна с праправнуком Мироном

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3. Здоровая пища


Несмотря на то что во время Великой Отечественной войны в Емце было голодно, вся еда была натуральная — семью спасала их корова.

— В мороз бабушке приходилось ездить в Приозерный, чтобы менять вещи на горох, крупу, продукты, только бы не видеть голодные глаза детей! — рассказывает Светлана Крегель. — Вот откуда привычка у бабушки, когда она хлеб режет. На стол не положит, а прижмет к груди и ловко так отрезает ломоть. Своя цена у нее для хлебушка!

После войны Голубевы продали свою корову и отремонтировали дом. Дети постепенно выросли, уехали из дома, создали свои семьи и стали привозить в гости внуков. Сейчас они вспоминают деревенский хлеб, который делала бабушка, ее картофельные калитки с толокном и молоко с пенкой из печки.

4. Отказ от вредных привычек

По поводу своего возраста сама Августа Архиповна говорит, что не знает, в чём секрет такой долгой жизни. Но поясняет, что всю жизнь не пила и не курила. Правда, сейчас здоровье у нее уже не то, что раньше. «Век прожит, всё в ломке, здоровье складено», — рассказывает она.

Августа Архиповна продолжает сплетать пряжу в клубки и сегодня

Августа Архиповна продолжает сплетать пряжу в клубки и сегодня

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5. Доброе отношение к людям


Августе Архиповне всё труднее передвигаться, и помогает не одна внучка Светлана — помощь оказывают внуки и правнуки из разных уголков России: Северодвинска, Мирного, Камчатки, Мурманска и Санкт-Петербурга. А кроме того, помогают и соседи.

— Низкий поклон и благодарность ее соседям — Марии Михайловой и Вячеславу Елесееву, — говорит Светлана. — Они всегда заботились о бабушке и до сих пор звонят и беспокоятся о ее здоровье. И отдельная благодарность моему супругу Александру за терпение и помощь.

Соседи, уже уехавшие из района, но когда-то жившие рядом с бабушкой, тоже отзываются о долгожительнице с уважением.

— Несколько лет жила рядом с Августой Архиповной в Емце, на одной улице, — рассказывает Любовь Жилкина. — Могу сказать, что она очень трудолюбивый человек, отзывчивая и добрая, сейчас, конечно, давненько ее не видела, но после 90 лет она еще была о-го-го!

Еще один долгожитель из Архангельской области — Любовь Андрюшина, которой в 2021 году исполнилось 102 года — о ее судьбе мы рассказывали отдельно. А одним из самых пожилых жителей России, привившихся от коронавируса, стала Елизавета Бойкова из Волгограда — ей тоже 106 лет.

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