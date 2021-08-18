«Каждая работающая женщина с детьми — святая». Колонка о том, почему мужчины должны перестать считать декрет отпуском

Чтобы это понять, мне понадобилось время. Помог блог. Я начала говорить о том, что ничего не успеваю сделать хорошо, что устаю постоянно находиться один на один с детьми, что день сурка никак не заканчивается. И стала получать от своих подписчиков слова поддержки и подтверждение, что это есть и у других мам. Поэтому я сама веду свой блог так, чтобы люди понимали: всё с детьми успевать невозможно.



Быть мамой сложно. Ты на самом деле себе не принадлежишь. У тебя может быть идеальный план, но ребенок будет кричать и добиваться того, чтобы первый и самый главный в этом плане был он. Желательно круглые сутки. Мама постоянно находится в состоянии жесткого контроля за детьми, следит, чтобы дети были здоровы, целы. Быть мамой — это постоянное ощущение ответственности за детей и их жизни. А еще мам очень долго преследует чувство вины перед детьми. Мало кто решается оставлять их с кем-то еще и уходить даже просто прогуляться и побыть наедине с собой. Я сама до конца от чувства вины не избавилась.



Я считаю каждую работающую женщину с детьми святой. Очень сложно лавировать между домочадцами, бытом, уютом, работой и при этом оставаться ухоженной и в психологически здоровом состоянии. От состояния женщины зависит общее состояние в семье. Та самая погода в доме, о которой поет Лариса Долина. Конечно, я не умаляю труд и огромный вклад в это состояние главы семейства. Будь у меня другие условия, я бы не была сейчас там, где я есть. И не научилась бы слушать себя и верить в себя.



Почему вообще женщина начинает работать?



Мне кажется, женщины в погоне за равноправием сами себя поставили в неудобное положение. Как было раньше: муж обеспечивал семью, жена воспитывала детей и следила за домом. Жили большими семьями, женщина редко находилась одна. Были сестры, тетушки и бабушки. Сейчас все живут отдельно, мама чаще всего один на один со своими страхами («Почему ребенок плачет? У него что-то болит! Я плохая мама!»). Только теперь добавилось «женщина должна работать». И без разницы, есть у нее дети или нет (как говорится, ваши проблемы).



Зачем ей деньги? Вы удивитесь, но чаще всего первопричиной будут банальные вещи: хочу купить себе новую тушь для ресниц, сделать маникюр, сделать новую стрижку, купить одежду другого размера (декрет и на фигуру влияет тоже). И главный стимул: не выпрашивать деньги у мужа и объяснять, зачем это нужно. Потому что это и не объяснить. Цены стремительно растут, семья становится больше, расходы в семье тоже увеличиваются. И лучший вариант — не пытаться жестко экономить, а подумать, как я могу заработать деньги. Это только мой выбор и мой опыт. Я поделилась своим взглядом на вещи, и он может отличаться от вашего. Так же как отличаются наши условия жизни. Мы разные, но объединяет нас одно — вера в лучшее для себя и своей семьи.

