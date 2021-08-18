«Каждая работающая женщина с детьми — святая». Колонка о том, почему мужчины должны перестать считать декрет отпуском

Мама-блогер откровенно рассказала о работе в декрете и обесценивании
Отпуск по уходу за ребенком действительно выматывает женщин (слово «отпуск» тут лишнее). Тогда мамы стараются найти для себя какое-то дело, чтобы это время проходило легче и интереснее: кто-то даже умудряется работать или открывать свой бизнес. Блогер Татьяна Малетина рассказала, как не потерять себя в декрете и превратить хобби в работу, а также почему обязательно надо делегировать обязанности мужу и объяснять, что декрет — это не отпуск.
Я всегда работала в найме и до декрета подумать не могла, что можно зарабатывать другим способом. Фриланс меня страшил. Я всегда думала о себе как об абсолютно нетворческом человеке. Хотя сейчас придумываю идеи и стараюсь избегать шаблонного подхода. Как много открытий дарит женщине появление детей. И главное из них — знакомство с собой настоящей.
Между моими декретами было 2 месяца, которые я провела на больничном. Желания выходить на предыдущую работу на несколько месяцев не было. За 3 года в торговле многое поменялось, пришлось бы долго вникать, расплачиваясь за это своими нервными клетками. Детский сад сыну не давали, а сидеть с ним, пока я на работе, было некому: муж в постоянных командировках, бабушка живет на другом конце города. Сейчас мы переехали в Новосибирск из Бийска, родственников здесь нет. Старшему сыну (5,5 лет) недавно дали место в саду, а младшему (2 года) пока не дают. Развитием детей я занимаюсь сама, много гуляю и поощряю физическую активность. С младшим занимаюсь гораздо меньше, он сам повторяет за старшим и учится на его опыте.
Мне кажется, у большинства женщин декрет становится некоей точкой невозврата. Когда по-другому смотришь на многое привычное для себя, понимаешь, что действительно ценно, а что не стоит своих нервов. Я поняла, что не хочу возвращаться на прежнее место работы, а второй декрет только укрепил мое нежелание.
Как превратить хобби в работу
Идея профессионально заняться фотографией пришла ко мне не сразу. Я в принципе любила фотографировать и фотографироваться. После рождения сына подруга напомнила мне о пылящейся на полке профессиональной камере. Тогда я стала раз в месяц проводить домашние съемки старшего сына. Позже поняла, что мне очень нравится процесс, но не хватает знаний. Тогда я прошла несколько очных обучающих курсов: 2 раза в неделю ездила на обучение и практику, пока с сыном сидел муж.
Я стала придумывать и организовывать бесплатные съемки, позже решилась проводить их за деньги. Первый гонорар был 500 рублей, но за 5 лет цена поднялась до 5 тысяч. Параллельно с этим вела свой блог в инстаграме. Постепенно число подписчиков начало расти органически, клиенты приходили по сарафанному радио или через блог. Следующие несколько лет я продолжала понемногу снимать — брала заказы, когда с сыном могли сидеть муж или свекровь. Совершенствовала свои знания, проходила онлайн-курсы, на заработанные деньги докупила оборудование. Через несколько лет сменила камеру и объектив, финансово помог муж. Кто-то тратит детские пособия на детей, кто-то — на себя, а я их часть тратила на обучение. Поскольку у меня была черная зарплата, пособие было минимальное, но этого мне хватало, чтобы получить нужные знания и прокачать навыки.
Во втором декрете случился новый поворот в моем сознании. Мне всегда нравилось вести блог. Я решила пойти на дорогое в то время обучение, после которого научилась легко находить клиентов через инстаграм и повысила цены на свои услуги. Только спустя время аккаунт начал приносить дополнительный доход. Я поняла, что для меня важно не только накапливать знания, но и отдавать их. Это то, что по-настоящему меня заряжает. Блог стал для меня отдушиной. Местом, где я могла отвлечься от удручающей рутины в декрете, местом, где я могла общаться с людьми, обмениваться опытом, просто болтать и понимать, что сложно не только мне одной. Я многое пересмотрела в своей жизни.
Дети — постоянный форс-мажор
С переездом в Новосибирск стало очень сложно совмещать работу, быт и детей. Теперь у нас нет рядом бабушки, которая может побыть с детьми, пока я на съемках, к примеру. Поэтому работаю урывками — по 20–40 минут в течение дня, 2–3 часа ночью, когда спят дети, 1–1,5 часа в дневной сон младшего. Вечерами могу просить мужа погулять, пока я провожу эфиры или записываю видеоуроки. Суббота — мой рабочий день, когда я могу уйти из дома на несколько часов на съемки или обучение, воскресенье — семейный день.
Редко всё идет по плану, поскольку работа с детьми — это постоянный форс-мажор. Дети часто болеют, разбивают коленки, обижаются, дерутся между собой, хулиганят и просто требуют внимания к себе самыми разными способами (в основном громким криком). Сложно сконцентрироваться, когда тебя постоянно отвлекают. На короткое время детей могут занять всевозможные конструкторы, рисование, лепка из теста и кинетический песок. Пока дети играют, есть 30 минут тишины. Потом 30 минут убираешь последствия игр. Хорошим способом экономии моего времени стала покупка робота-пылесоса, мультиварки и посудомоечной и стиральной машин.
Мне кажется, вообще весь декрет первые лет 5 состоит из постоянной стирки, уборки, приготовления еды, разруливания конфликтов между детьми, объяснения по 100 раз одного и того же, методичного обучения самым простым действиям и правилам (горячо, опасно, нельзя). Это очень большая тренировка терпения и выносливости. Сколько раз в день мама слышит: «Мам, мам, ма-а-а-а-ам?» Мне кажется, раз 500. Каково это — не спать полноценно ночами несколько лет подряд. Спросите любую маму, о чем она мечтает прямо сейчас? 99% ответит: выспаться и побыть в одиночестве.
Почему декрет воспринимается как отдых?
Возможно, потому, что эти люди «там» не были. Когда человек не погружен в эту деятельность, то не понимает всех аспектов и априори считает это легкотней. Казалось бы, ты дома, не надо вставать рано утром, ехать куда-то, стоять в пробках, ты в тепле, рядом еда и любимые дети. Но когда это превращается в рутину, в день сурка, то устаешь даже от таких «комфортных условий».
Могу предположить, что мужчины воспринимают декрет не как работу, потому что они по природе нацелены на быстрый результат. Сделал работу — видишь, что получилось (заключил договор на поставку, выиграл тендер, получил премию). А что мы видим у мам? Муж ушел на работу, оставив жену с младенцем на руках. Вернулся с работы — снова младенец на руках. Малыш не научился за день вдруг резко ползать, ходить и прыгать. И даже почему-то не заговорил предложениями из 3 слов и не выучил стишок. Результаты мам видны спустя много недель, месяцев и годов упорного, монотонного труда и вложений. Сколько раз маме нужно повторить слово «папа», чтобы малыш порадовал своего папу? Сколько раз маме нужно помогать ребенку укреплять мышцы, оттачивать мастерство владения своим телом и следить, чтобы при этом он не упал с дивана. И это все только для того, чтобы ребенок научился ползать. А сколько еще умений каждый из детей должен освоить?
Зато когда родителям говорят: «Какой у вас умненький ребенок», папа гордо расправляет плечи, а мама скромно улыбается. Мы сами часто до конца не понимаем, какой это тяжелый труд — воспитывать детей. И сами его не всегда можем оценить по достоинству. Обесценивая себя, мы даем зеленый свет на это своим мужьям и окружающим нас людям.
«Всеуспевания» не существует
Как бы это ни банально звучало, чтобы люди перестали считать декрет легким занятием, начать нужно с себя. Только когда каждая из мам будет искренне верить, что это труд, это сложная работа — воспитывать и развивать человека, тогда начнутся изменения в нашем обществе. А еще всё изменится, когда в социальных сетях перестанут транслировать успешный успех и «всеуспевание» с детьми. Так не бывает. Во всяком случае, без должного делегирования части дел помощникам (бабушкам, няням, мужу).
Муж уходит из чисто убранного дома и возвращается в такой же. Мы хотим успеть к приходу мужа привести дом в порядок, приготовить горячий ужин да еще и встретить его с улыбкой. А все эти шутки про «налила утром кофе, выпила ночью» — не шутки. Сколько раз за день мы помыли пол, подмели, убрали, приготовили кушать, успокоили, вытерли слезы, поиграли с детьми и собрали игрушки по местам? Мир не рухнет, если поесть иногда полуфабрикаты, а не свеженький борщ с пампушками, и оставить тот творческий беспорядок, который создают дети.
Чтобы это понять, мне понадобилось время. Помог блог. Я начала говорить о том, что ничего не успеваю сделать хорошо, что устаю постоянно находиться один на один с детьми, что день сурка никак не заканчивается. И стала получать от своих подписчиков слова поддержки и подтверждение, что это есть и у других мам. Поэтому я сама веду свой блог так, чтобы люди понимали: всё с детьми успевать невозможно.
Быть мамой сложно. Ты на самом деле себе не принадлежишь. У тебя может быть идеальный план, но ребенок будет кричать и добиваться того, чтобы первый и самый главный в этом плане был он. Желательно круглые сутки. Мама постоянно находится в состоянии жесткого контроля за детьми, следит, чтобы дети были здоровы, целы. Быть мамой — это постоянное ощущение ответственности за детей и их жизни. А еще мам очень долго преследует чувство вины перед детьми. Мало кто решается оставлять их с кем-то еще и уходить даже просто прогуляться и побыть наедине с собой. Я сама до конца от чувства вины не избавилась.
Я считаю каждую работающую женщину с детьми святой. Очень сложно лавировать между домочадцами, бытом, уютом, работой и при этом оставаться ухоженной и в психологически здоровом состоянии. От состояния женщины зависит общее состояние в семье. Та самая погода в доме, о которой поет Лариса Долина. Конечно, я не умаляю труд и огромный вклад в это состояние главы семейства. Будь у меня другие условия, я бы не была сейчас там, где я есть. И не научилась бы слушать себя и верить в себя.
Почему вообще женщина начинает работать?
Мне кажется, женщины в погоне за равноправием сами себя поставили в неудобное положение. Как было раньше: муж обеспечивал семью, жена воспитывала детей и следила за домом. Жили большими семьями, женщина редко находилась одна. Были сестры, тетушки и бабушки. Сейчас все живут отдельно, мама чаще всего один на один со своими страхами («Почему ребенок плачет? У него что-то болит! Я плохая мама!»). Только теперь добавилось «женщина должна работать». И без разницы, есть у нее дети или нет (как говорится, ваши проблемы).
Зачем ей деньги? Вы удивитесь, но чаще всего первопричиной будут банальные вещи: хочу купить себе новую тушь для ресниц, сделать маникюр, сделать новую стрижку, купить одежду другого размера (декрет и на фигуру влияет тоже). И главный стимул: не выпрашивать деньги у мужа и объяснять, зачем это нужно. Потому что это и не объяснить. Цены стремительно растут, семья становится больше, расходы в семье тоже увеличиваются. И лучший вариант — не пытаться жестко экономить, а подумать, как я могу заработать деньги. Это только мой выбор и мой опыт. Я поделилась своим взглядом на вещи, и он может отличаться от вашего. Так же как отличаются наши условия жизни. Мы разные, но объединяет нас одно — вера в лучшее для себя и своей семьи.
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