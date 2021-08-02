Родители новосибирских школьников начали получать выплату в 10 тысяч рублей

Родители новосибирских школьников начали получать от государства единоразовое пособие в 10 тысяч рублей — выплата положена на каждого ребенка школьного возраста. Чтобы получить выплату, нужно подать заявление на сайте госуслуг.
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Оформить заявление на пособие можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в отделении Пенсионного фонда. Если подавать заявление через «Госуслуги», никаких справок не потребуется.
Деньги пообещал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в апреле этого года. Он объяснил, что рынок труда и реальные располагаемые доходы пострадали из-за пандемии и пока не восстановились, так что семьям с детьми нужна помощь, чтобы подготовить школьников к учебному году.
Более подробные инструкции о том, как получить пособие, можно почитать здесь.