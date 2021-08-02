Родители новосибирских школьников начали получать выплату в 10 тысяч рублей

Родители новосибирских школьников начали получать от государства единоразовое пособие в 10 тысяч рублей — выплата положена на каждого ребенка школьного возраста. Чтобы получить выплату, нужно подать заявление на сайте госуслуг.



Читатели НГС сообщили, что 2 августа утром они получили пособия, обещанные президентом к началу учебного года. Это единоразовая выплата, деньги полагаются семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет — родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей. Ребенку должно исполниться 6 лет до 1 сентября 2021 года.