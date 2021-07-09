Девять вопросов о школьной выплате: как получить от государства 10 тысяч на ребенка

1
Что за пособие?
Деньги пообещал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в апреле этого года. Он объяснил, что рынок труда и реальные располагаемые доходы пострадали из-за пандемии и пока не восстановились, так что семьям с детьми нужна помощь, чтобы подготовить школьников к учебному году.
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2
Кому заплатят?
Деньги полагаются семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет — родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей. Ребенку должно исполниться 6 лет до 1 сентября 2021 года.
Согласно проекту постановления, подготовленного Минтрудом, выплата также полагается детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, или их законным представителям.
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3
А если шестилетка еще не идет в школу?
Пособие всё равно выплатят. Учитывается только возраст ребенка. Об этом заявил министр труда и социальной политики Антон Котяков на совещании с президентом.
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4
Выплата одна на семью?
Нет, деньги полагаются на каждого ребенка соответствующего возраста.
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5
Доход семьи учитывают?
Нет, выплата полагается всем семьям, вне зависимости от других пособий или зарплат родителей.
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6
Как подать заявление?
В личном кабинете на портале «Госуслуги» или в отделении Пенсионного фонда. Если будете подавать заявление через «Госуслуги», никаких справок не потребуется. Какие документы понадобятся для оформления пособия в отделении ПФР, пока точно неизвестно (мы сообщим).
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7
Когда подавать заявление?
Начинать можно уже с 15 июля. Заявления принимают до 1 ноября 2021 года.
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8
Когда переведут деньги?
Выплачивать пособие начнут с 16 августа.
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9
Что еще нужно знать?
Согласно указу президента выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам. То есть ее не могут вычесть в счет долга.
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10
Какие еще есть пособия семьям с детьми?
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