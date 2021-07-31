«Родишь — поймешь»: советы мам, как работать из дома с ребенком и не сойти с ума

Cеть городских порталов продолжает проект «Родишь — поймешь», где мы обсуждаем вопросы, которые больше всего волнуют молодых родителей. Сегодняшняя серия — о том, как работать из дома с ребенком.
Истории о том, как мамы в декрете зарабатывают по 100 тысяч (в идеально чистой квартире, с приготовленным обедом из трех блюд и счастливым малышом, который рад сам себя занять), бывают только в рекламе. В реальности работать с ребенком наперевес — это нереально сложно. Летом многие детские сады закрываются на ремонт, и если ребенка больше не на кого оставить, то работы на «удаленке» не избежать. Да и бывает много других ситуаций — «садичный» больничный и срочный проект, карантин в группе, желание мамы подработать в декрете. Как пройти этот квест и не поседеть, мы спросили у опытных мам.
Выстраивайте режим
Начнем с истории Ольги Беляевой — мамы 4-летней дочки. В 2020 году они с мужем и четырехлетней дочерью пережили пять месяцев изоляции в квартире. При этом супруги полноценно работали, а вот к помощи бабушек не прибегали, потому что они были изолированы еще строже.
— Тогда я создала свод правил, без которых мы бы просто поехали крышей. Утром мы спали дольше на столько, сколько обычно занимала дорога в садик и на работу. С дочерью обязательно проходили все ритуалы, которые обычно бывали до садика: валяние в обнимку, умывание, подмывание, чистка зубов, каша под мультик, заплетание, — рассказала Е1.RU Ольга.
Потом они с мужем желали друг другу хорошего рабочего дня, брали ноутбуки и расходились по разным комнатам. Дочери объявляли, что работа началась.
— Если в течение дня были намечены важные совещания или созвоны, в которые нельзя отвлекаться, обговаривали с мужем заранее, что второй родитель полностью страхует на это время в случае непредвиденных хотелок дочери, — поделилась Ольга.
В обед она обязательно делала полноценный часовой перерыв без телефона и компьютера.
— Из него я полчаса полностью посвящала дочери, полчаса — себе. Ребенок заранее знал, когда будет его время, это помогало легче проживать промежуток до него. Заканчивать рабочий день я старалась вовремя. В течение дня многократно обещала дочери, что в 17:30 работа закончится. Если я нарушала это обещание, я слушала совершенно справедливое нытье. У папы не выходило вовремя ни с обедом, ни с концом рабочего дня, поэтому должно было выходить хотя бы у меня, — рассказала Ольга.
Конечно, такой режим сложнее выстроить с ребенком более младшего возраста, которому для всех игр нужно участие мамы.
— Я спасалась таким образом. Делала перерывы. Ставила будильник на 20–30 минут и это время полностью посвящала ребенку. Мы рисовали или играли в настольную игру, потом ребенок или продолжал играть сам или занимался чем-то другим и меньше требовал моего внимания, — поделилась с Е1.RU Елена, мама
Еще один вариант — работать ранним утром, пока ребенок еще спит. В это время бодрости больше, чем когда работаешь по ночам. Но в таком случае и ложиться спать надо не позже 22 часов, иначе ранние подъемы будут пыткой.
Пользуйтесь службой беби-ситтеров и «беби-клубов»
Лучший вариант, конечно, бабушка. Но далеко не всем выпал такой счастливый билет — у кого-то бабушки сами активно работают, у кого-то живут в другом городе, у кого-то бабушки просто не хотят быть няньками. Но выход тоже есть.
В случаях когда маме не требуется целый день безвылазно сидеть за компьютером, а достаточно продуктивно поработать несколько часов, можно пользоваться службой беби-ситтеров — почасовыми услугами няни. Такая услуга обойдется родителям в 250–300 рублей в час, но точно сэкономит нервы.
— Сейчас в Екатеринбурге есть сразу несколько служб с нянями на час. Я считаю, это идеальный вариант: мама сидит дома, работает, а в соседней комнате специальный человек играет с твоим ребенком. Все при деле, одним словом, — рассказала Наталья, мама
Другой вариант — доверить ребенка «беби-клубу» или игровой комнате, где есть услуга «Три часа без мамы». Это будет стоить около тысячи рублей.
— В идеале, конечно, чтобы такая школа была рядом с домом, чтобы время на дорогу не сжирало заветные минуты, но тут как повезет, — поделилась Наталья.
Спасайтесь мультиками и детскими онлайн-уроками
Все мы знаем, что для ребенка смотреть мультики больше 15 минут в день не полезно, но на «удаленке» все средства хороши. В большинстве случаев, это 100% вариант занять ребенка на какое-то время. Фильтруйте контент и спокойно работайте.
— Мультики — это, конечно, основной лайфхак. Есть много бесплатных онлайн-занятий для детей. Например, «Рисуем открытку». Надо, конечно, понимать, какой возраст у ребенка, — рассказала мама двух детей 4 и 6 лет Анна.
Также подойдут онлайн-занятия танцами, детская йога. Можно найти много занимательных детских лекций про животных.
— Дочка занимается танцами, и у нас есть один урок в записи. За день она могла смотреть его раз по 5, повторяя движения, получалось таким образом выкроить около 2 часов за день. Плюс, что ребенок и маму не отвлекает от работы, и время с пользой проводит, — рассказала мама
Импровизируйте
Работать на удаленке в жару с ребенком наперевес особенно сложно. Но изобретательность родителей и необходимость выполнять рабочие обязанности творит чудеса. Отличный способ — отправить ребенка купаться с кучей водных игрушек. Если ребенок еще мал и оставлять его одного в ванной опасно, можно устроить купание прямо в комнате под вашим присмотром.
— Мы брали резиновый непромокаемый коврик, ставили на него большой таз или детскую ванну с водой, обкладывали ванну полотенцами, давали дочке резиновые игрушки. Это отлично занимало ее на несколько часов, надо было только подливать теплую воду, — поделилась Татьяна, мама
В режиме хоум-офиса неизбежно придется жертвовать порядком дома. Детей лет до 3 отлично занимает перекладывание кастрюль и ложек, еще хорошо заходит перекладывание одежды с места на место, переодевания.
Совмещайте работу с прогулкой
Если погода позволяет, то можно гулять с ребенком и параллельно работать. Вариант на все времена — песочница. Либо какое-то другое безопасное пространство, где можно краем глаза смотреть за ребенком, а в это время поработать в ноутбуке, провести рабочий разговор или переписку.
— Отлично, если в это время пришли на прогулку мамы с другими детьми. Так ребенок точно будет при деле. Конечно, не все мамы одобрительно реагируют, когда я сижу в планшете во время прогулки, но что делать — работа есть работа, — рассказала Елена, мама
Запаситесь раскрасками, наклейками
Если ребенка надо чем-то быстро занять, то на помощь приходят журналы с наклейками, раскраски, пазлы. Главное — вовремя пополнять стратегический запас и не выдавать его весь сразу.
И вот еще несколько работающих лайфхаков от Ольги, мамы
- звонить бабушкам/дедушкам — поболтать;
- играть в игры, где мне достаточно просто одной рукой что-то держать и неосмысленно говорить «ага-ага»;
- давать мыть посуду, прибирать;
- давать поручения что-то отнести папе на другой конец квартиры (что надо нести медленно и осторожно);
- показывать неизвестный прием, чтобы она потом на него залипла (например, вырезать снежинки).
Кстати, Ольга ведет свой блог о неидеальном материнстве, где часто поднимает разные вопросы о воспитании и быте с ребенком.
СЮЖЕТ
В прошлых сериях проекта мы обсудили, как сэкономить на покупках для новорожденного ребенка, поговорили с врачами об опасностях кесарева сечения, трудностях грудного вскармливания и о том, какие риски несет коронавирус для беременной и ребенка. А психологи рассказали, как выдержать детскую истерику и не сорваться на крик. Найти все серии «Родишь — поймешь» можно здесь.