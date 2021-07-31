«Родишь — поймешь»: советы мам, как работать из дома с ребенком и не сойти с ума

Выстраивайте режим

Начнем с истории Ольги Беляевой — мамы 4-летней дочки. В 2020 году они с мужем и четырехлетней дочерью пережили пять месяцев изоляции в квартире. При этом супруги полноценно работали, а вот к помощи бабушек не прибегали, потому что они были изолированы еще строже.



— Тогда я создала свод правил, без которых мы бы просто поехали крышей. Утром мы спали дольше на столько, сколько обычно занимала дорога в садик и на работу. С дочерью обязательно проходили все ритуалы, которые обычно бывали до садика: валяние в обнимку, умывание, подмывание, чистка зубов, каша под мультик, заплетание, — рассказала Е1.RU Ольга.



Потом они с мужем желали друг другу хорошего рабочего дня, брали ноутбуки и расходились по разным комнатам. Дочери объявляли, что работа началась.



— Если в течение дня были намечены важные совещания или созвоны, в которые нельзя отвлекаться, обговаривали с мужем заранее, что второй родитель полностью страхует на это время в случае непредвиденных хотелок дочери, — поделилась Ольга.

