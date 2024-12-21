Раздетые Деды Морозы и Снегурочки пробежались по центру Новосибирска — новогодний фоторепортаж

В центре Новосибирска сегодня — 3… -4 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В центре Новосибирска пробежали полуголые Деды Морозы и Снегурочки. Они раздавали конфеты, фотографировали с прохожими и пропагандировали здоровый образ жизни.

Акцию с пробегом перед Новым годом уже в 13 раз устраивает мультиклуб «Спектр». Как рассказал руководитель клуба Вячеслава Горюнова, окружающие реагируют положительно, поздравляют с Новым годом.

— Показываем, что зимой можно в Сибири быть легко одетым и при этом не замерзать. Надеемся, что это немножко приносит радости горожанам, стараемся дарить какие-то маленькие подарочки по пути своего забега, — рассказал Вячеслав Горюнов.

После акции участники поехали окунаться в прорубь. На мероприятии побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как это было.

Участники заглянули на перекрытую улицу Ленина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Участники сделали фотографии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Клуб «Спектр» ориентирован на здоровый образ жизни и окунаются в проруби Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У «моржей» была с собой елка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Возле Оперного театра участники сделали фотографии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Многие только в шортах и в шапочках Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Многие прохожие реагируют с улыбкой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Деды Морозы побывали и возле Госбанка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Возле главной городской елки прошли хороводы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прохожим Деды Морозы и Снегурочки раздавали конфеты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Желающие могли сфотографировать с «моржами» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Акция проходит уже в 13-й раз Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









