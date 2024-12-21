Развлечения Раздетые Деды Морозы и Снегурочки пробежались по центру Новосибирска — новогодний фоторепортаж
Раздетые Деды Морозы и Снегурочки пробежались по центру Новосибирска — новогодний фоторепортаж
Все участники акции — закалены
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В центре Новосибирска пробежали полуголые Деды Морозы и Снегурочки. Они раздавали конфеты, фотографировали с прохожими и пропагандировали здоровый образ жизни.
Акцию с пробегом перед Новым годом уже в 13 раз устраивает мультиклуб «Спектр». Как рассказал руководитель клуба Вячеслава Горюнова, окружающие реагируют положительно, поздравляют с Новым годом.
— Показываем, что зимой можно в Сибири быть легко одетым и при этом не замерзать. Надеемся, что это немножко приносит радости горожанам, стараемся дарить какие-то маленькие подарочки по пути своего забега, — рассказал Вячеслав Горюнов.
После акции участники поехали окунаться в прорубь. На мероприятии побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как это было.
До Нового года осталось десять дней, и большинство жителей Новосибирска уже украсили свои елки и квартиры к празднику. Одну даже пришлось прилепить к потолку.
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