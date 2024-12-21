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Развлечения Раздетые Деды Морозы и Снегурочки пробежались по центру Новосибирска — новогодний фоторепортаж

Раздетые Деды Морозы и Снегурочки пробежались по центру Новосибирска — новогодний фоторепортаж

Все участники акции — закалены

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29 комментариев

В центре Новосибирска сегодня — 3… -4 градусов

Источник:

В центре Новосибирска пробежали полуголые Деды Морозы и Снегурочки. Они раздавали конфеты, фотографировали с прохожими и пропагандировали здоровый образ жизни.

Акцию с пробегом перед Новым годом уже в 13 раз устраивает мультиклуб «Спектр». Как рассказал руководитель клуба Вячеслава Горюнова, окружающие реагируют положительно, поздравляют с Новым годом.

— Показываем, что зимой можно в Сибири быть легко одетым и при этом не замерзать. Надеемся, что это немножко приносит радости горожанам, стараемся дарить какие-то маленькие подарочки по пути своего забега, — рассказал Вячеслав Горюнов.

После акции участники поехали окунаться в прорубь. На мероприятии побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как это было.

Участники заглянули на перекрытую улицу Ленина

Источник:

Участники сделали фотографии

Источник:

Клуб «Спектр» ориентирован на здоровый образ жизни и окунаются в проруби

Источник:

У «моржей» была с собой елка

Источник:

Возле Оперного театра участники сделали фотографии

Источник:

Многие только в шортах и в шапочках

Источник:

Многие прохожие реагируют с улыбкой

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Деды Морозы побывали и возле Госбанка

Источник:

Возле главной городской елки прошли хороводы

Источник:

Прохожим Деды Морозы и Снегурочки раздавали конфеты

Источник:

Желающие могли сфотографировать с «моржами»

Источник:

Акция проходит уже в 13-й раз

Источник:

До Нового года осталось десять дней, и большинство жителей Новосибирска уже украсили свои елки и квартиры к празднику. Одну даже пришлось прилепить к потолку.

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Новосибирск Дед Мороз Снегурочка Моржи
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Комментарии
31
К.Алексей
37 минут
они больше НА ТРОЛЛЕЙ ПОХОЖИ .
Гость
36 минут
Какие же это Деды Морозы? Судя по колпакам, это Сантоклаусы. У Снегурочки красных нарядов не может быть, она всегда в белых и сине-голубых тонах только, и тем более без сантоклаусного колпака. А распартаченный Сантоклаус - это отдельный абзац. Реально думает, что это нормально? Хоть до распартаченных Снегурочек пока не дошли.
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