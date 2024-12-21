Отдых без света, тепла и воды, да еще и цены растут. Новогодний сезон в Абхазии можно считать сорванным

Россиянам нравится отдыхать в Абхазии, несмотря на массу проблем, главное — считалось, что там недорого Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU











Турбизнес в Абхазии буквально бьет тревогу: количество туристов из России сильно упало. А ведь на Новый год абхазское направление традиционно было одним из самых востребованных — обычно это десятки тысяч отдыхающих. Подробности — в материале MSK1.RU.

Руководитель отдела продаж и маркетинга пансионата в Пицунде Дмитрий Ажиба в интервью радио Sputnik рассказал: «Количество новых бронирований стало значительно меньше на декабрь–январь. Многие звонят, спрашивают и отменяют свои бронирования».

Главная проблема для туризма — это энергодефицит. В Джварском водохранилище резко снизился уровень воды, из-за этого фактически остановилась работа крупнейшей на Кавказе Ингурской ГЭС. Электростанция является фактически единственным источником электроэнергии для Абхазии, на границе которой с Грузией и расположена.

В дополнение к высыханию водохранилища Абхазия столкнулась еще и с разгулом майнеров. Абхазское МВД почти ежедневно устраивает рейды и конфискует оборудование для майнинга: подпольные криптофермы оборудуют в квартирах и частных домах, на заброшенных заводах и подсобках.

Майнит не кто попало, а зачастую VIP-абхазы. 16 декабря МВД накрыло криптоферму, владельцем которой был Герой Абхазии Леонид Осия, ранее — председатель «Союза предпринимателей и промышленников Абхазии». Мощность криптофермы — 149 киловатт.

Майнеры буквально воруют электроэнергию у республики. В итоге абхазские власти были вынуждены идти на крайние меры: просили провайдеров временно приостановить интернет-раздачу, запрещали занятия в школах и детсадах.

Директор пансионата Тимур Адлейба в интервью радио Sputnik рассказывает о состоянии отельного бизнеса: «Нет света — нет тепла, нет воды. В таких условиях человек отдыхать не привык». По словам Адлейбы, его пансионат спасается от энергокризиса дизель-генератором, который позволяет добавить несколько часов света в сутки (свет в Абхазии дают менее чем на 4 часа каждый день).

Адлейба подсчитал, что количество бронирований на летний сезон уже упало примерно на 20%. И если ситуация с энергоснабжением не изменится, уже большинство людей будут отказываться от своих планов отдыха в Абхазии.

Впрочем, на турбизнесе в Абхазии сказывается не только энергокризис. Еще в середине ноября Минэкономразвития России рекомендовало приостановить продажу туров в Абхазию. Рекомендация была выпущена после «мандариновой революции», в результате которой толпы протестующих захватили комплекс правительственных зданий в центре Сухума и вынудили уйти в отставку президента Аслана Бжанию.

— Рекомендация касается именно туристических продуктов, а не отдельных услуг, таких как гостиницы или экскурсии. Если речь идет о бронировании гостиниц или продаже экскурсий, то эта рекомендация не действует, — пояснил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Глава комитета Государственной думы по туризму Сангаджи Тарбаев уже заявил, что восстановление потока российских туристов в Абхазию возможно только после завершения политического кризиса.

— Конечно, на спрос очень влияет внешняя ситуация, включая протесты. Минэкономики рекомендовало воздержаться от продажи туров в Абхазию. Мы следуем этой рекомендации, как и часть крупных туроператоров, — говорит MSK1.RU Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly.

— Сильно упали продажи в Абхазию?

— По данным «Слетать.ру», уровень спроса на туры в Абхазию с заездами в период новогодних праздников практически на треть (35,5%) меньше, чем на это же время в прошлом году.

Да, сейчас Абхазия входит в топ-15 самых популярных направлений на новогодние праздники, занимая 12-е место с долей менее 1% от общего объема продаж. А год назад Абхазия занимала 8-е место и доля была выше — 2,3%.

— Куда вообще россияне собираются ехать в Абхазии на Новый год?

— Гагра (55% — доля от общего объема продаж по направлению), Гудаута и Сухум (по 10%). А годом ранее входили: Гагра (83,9%), Сухум (9,7%), Пицунда (3,2%).

— Отдых в Абхазии по-прежнему дешевый?