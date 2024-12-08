Новосибирский ресторатор Денис Иванов удивил японцев борщ-раменом — видео из Токио

Рамен-борщ для фестиваля в Токио Источник: компания Дениса Иванова











Компания новосибирского ресторатора Дениса Иванова принимает участие в фестивале раменов в Токио, который начался 7 декабря. Среди блюд, которые представлены местной публике, есть рамен-борщ с красной лапшой и свеклой.

Источник: Денис Иванов

Международный фестиваль TRY проходит с 26 ноября по 15 декабря в Токио, в парке Окубо. Компанию Дениса Иванова (и в целом Россию) здесь представляет сеть [KU: ] (пять заведений в Москве), которая принимает участие в фестивале с 7 по 11 декабря.

Стенд сети KU на фестивале Источник: компания Дениса Иванова











Как рассказал Денис Иванов, специально для этого фестиваля был разработан рецепт блюда с лапшой, окрашенной с экстрактом свеклы. Свекла есть и в бульоне, и в качестве одного из «топпингов» (добавок, которые кладут в уже готовое блюдо). Кроме того, в раменах, представленных на фестивале, в качестве таких добавок используется черная икра, сметана и даже пельмени.

Для фестивального блюда сделали специальную красную лапшу Источник: компания Дениса Иванова











Рамен-борщ уже можно было попробовать в новосибирском заведении Иванова Aziatish в рамках фестиваля раменов в 2022 году. Но там использовалась стандартная лапша, которую кладут во все рамены. Переработан был и рецепт бульона, рассказали в компании Иванова.