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Развлечения Новосибирский ресторатор Денис Иванов удивил японцев борщ-раменом — видео из Токио

Новосибирский ресторатор Денис Иванов удивил японцев борщ-раменом — видео из Токио

Его сеть KU участвует в фестивале раменов

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Рамен-борщ для фестиваля в Токио

Источник:

Компания новосибирского ресторатора Дениса Иванова принимает участие в фестивале раменов в Токио, который начался 7 декабря. Среди блюд, которые представлены местной публике, есть рамен-борщ с красной лапшой и свеклой.

Источник:

Международный фестиваль TRY проходит с 26 ноября по 15 декабря в Токио, в парке Окубо. Компанию Дениса Иванова (и в целом Россию) здесь представляет сеть [KU: ] (пять заведений в Москве), которая принимает участие в фестивале с 7 по 11 декабря.

Стенд сети KU на фестивале

Источник:

Как рассказал Денис Иванов, специально для этого фестиваля был разработан рецепт блюда с лапшой, окрашенной с экстрактом свеклы. Свекла есть и в бульоне, и в качестве одного из «топпингов» (добавок, которые кладут в уже готовое блюдо). Кроме того, в раменах, представленных на фестивале, в качестве таких добавок используется черная икра, сметана и даже пельмени.

Для фестивального блюда сделали специальную красную лапшу

Источник:

Рамен-борщ уже можно было попробовать в новосибирском заведении Иванова Aziatish в рамках фестиваля раменов в 2022 году. Но там использовалась стандартная лапша, которую кладут во все рамены. Переработан был и рецепт бульона, рассказали в компании Иванова.

После окончания фестиваля рамен-борщ обещают представить и российской публике — в заведениях сетей [KU: ] и Aziatish. Последний проект недавно обзавелся точкой на «Гастрокорте». И это не единственное заведение крупной ресторанной компании, которое появилось в последнее время в этом фуд-молле.

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