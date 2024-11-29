Декабрьское новолуние в Стрельце — 2024: советы для всех знаков Зодиака

Елена Коржаневская

Новолуние пройдет рано утром Источник: Екатерина Евстафьева, Robotext / NGS.RU











1 декабря состоится новолуние в знаке Стрельца. Считается, что для представителей некоторых знаков Зодиака этот период может стать особенно благоприятным. Подробнее об этом рассказала в авторской колонке новосибирский астролог Елена Коржаневская.

Значение новолуния

Декабрьское новолуние состоится в 05:21 по Новосибирскому времени 1 декабря в знаке Стрельца. Это огненный знак, очень оптимистичный, масштабный и философский. Новолуние всегда мотивирует нас к началу чего-то нового, а в знаке Стрельца — так ещё и с оптимизмом, энтузиазмом и большими амбициями.

Управитель знака — Юпитер, планета широты, образования, мировоззрения и удачи. Сейчас он находится в ретрограде, как и наш популярный ретро-Меркурий. Обе планеты интеллекта, связей, переговоров, образования и развития идут в обратном направлении. Это говорит о том, что в новолуние нам стоит задуматься о прошлых знаниях, знакомствах, обо всем, что возвращает нас к тому, что осталось начатым и не решенным до конца

Общие рекомендации

Возможно, сейчас самое время возобновить то, что не было закончено и оставалось в подвешенном состоянии, или достать проекты мечты из долгого ящика и приступить к реализации. Сейчас хорошо начинать то, что является «новым старым». Прекрасное время, чтобы запланировать грандиозный проект, расписать цели, пошагово продумать шаги к достижению. Не бойтесь мечтать и сеять семена новых мыслей! Но и нельзя в порыве оптимизма терять почву реальности под ногами.

Не стоит в новолуние:

Торопиться срочно осуществлять новую идею или проекты.

Подписывать договоры с новыми клиентами.

Начинать новое обучение.

Покупать машины, оборудование и запускать технические проекты.

Хорошо провести это новолуние в кругу старых, верных друзей, в планировании своего будущего. Можно заняться постановкой целей и желаний, реализацией давних целей и составлением планов.

У Овнов и Близнецов может появиться одержимость новыми идеями, путешествиям и творчеством. Львам и Водолеям стоит готовиться к новым знакомствам и социальной помощь окружающим. Раки, Козероги, Скорпионы — сосредоточьтесь на внутреннем ощущении мира, жизни, гармонии и психологическом состоянии. Тельцы, Девы, Весы, Стрельцы и Рыбы — задумайтесь над задачами карьерного роста, расширением горизонтов и знаний, планировании бюджета.