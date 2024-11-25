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Развлечения Эзотерика и магия Могут открыться скелеты в шкафу: чего ждать от ретроградного Меркурия в ноябре 2024 года

Могут открыться скелеты в шкафу: чего ждать от ретроградного Меркурия в ноябре 2024 года

Он пройдет в знаке Стрельца

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2 комментария

Ретроградный Меркурий продлится почти три недели

С 26 ноября начинается период ретроградного Меркурия. В это время при наблюдении с земли кажется, что планета движется в обратном направлении. О значении этого периода с точки зрения эзотерики рассказала астролог Елена Юмаева.

— Так как Меркурий отвечает за коммуникации, разум, информацию, обучение, передвижения, логистику, сделки, то все эти сферы в период ретро движения начнут давать сбои, работать криво. А отсюда ошибки в документах, поломки техники, проблемы с доставкой, путаница в маршрутах, «тугодумие». В это время к нам возвращаются люди и ситуации из прошлого, особенно если не закрыт гештальт или была допущена ошибка, которую теперь нужно исправить, — пишет астролог на своей странице во «ВКонтакте».

Ретроградный Меркурий пройдет в знаке Стрельца. В это время можно вернуться к обучению или курсам, которые когда-то начинали, но забросили. Можно что-то повторить, освежить знания в важной для вас области. Также можно учиться тому, что давно интересовало.

Во время ретроградного Меркурия, по словам астролога, лучше отказаться от оформления документов и подписания договоров, покупки техники, билетов для дальних путешествий, начала важных дел. При этом можно возобновлять старые связи, отложенные дела и проекты, ремонтировать технику, искать потерянные вещи, улучшать то, что было создано раньше.

— Будьте внимательны, могут активизироваться воры и мошенники, присматривайте за мелкими вещами, они могут теряться. Если у вас есть тайны, скелеты в шкафу, то именно в это время они могут раскрыться, — пишет Елена Юмаева.

Период ретроградного Меркурия продлится до 15 декабря.

19 ноября начался период, который астрологи называют Эрой Водолея. Новосибирский астролог Анастасия Першина рассказала в авторской колонке, чего от него ждать.

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Комментарии
2
Гость
18 часов
Ничего не ждать. Меркурий, как и другие планеты - просто шары в космосе, они никак не влияют на вашу жизнь. НИКАК. За свою жизнь несете ответственность вы, иногда случай. Но не Меркурий.
Гость
16 часов
А что ждать от ретроградного, но счастливого дедушки?
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