Могут открыться скелеты в шкафу: чего ждать от ретроградного Меркурия в ноябре 2024 года

Ретроградный Меркурий продлится почти три недели Источник: Екатерина Евстафьева, Robotext / NGS.RU











С 26 ноября начинается период ретроградного Меркурия. В это время при наблюдении с земли кажется, что планета движется в обратном направлении. О значении этого периода с точки зрения эзотерики рассказала астролог Елена Юмаева.

— Так как Меркурий отвечает за коммуникации, разум, информацию, обучение, передвижения, логистику, сделки, то все эти сферы в период ретро движения начнут давать сбои, работать криво. А отсюда ошибки в документах, поломки техники, проблемы с доставкой, путаница в маршрутах, «тугодумие». В это время к нам возвращаются люди и ситуации из прошлого, особенно если не закрыт гештальт или была допущена ошибка, которую теперь нужно исправить, — пишет астролог на своей странице во «ВКонтакте».

Ретроградный Меркурий пройдет в знаке Стрельца. В это время можно вернуться к обучению или курсам, которые когда-то начинали, но забросили. Можно что-то повторить, освежить знания в важной для вас области. Также можно учиться тому, что давно интересовало.

Во время ретроградного Меркурия, по словам астролога, лучше отказаться от оформления документов и подписания договоров, покупки техники, билетов для дальних путешествий, начала важных дел. При этом можно возобновлять старые связи, отложенные дела и проекты, ремонтировать технику, искать потерянные вещи, улучшать то, что было создано раньше.

— Будьте внимательны, могут активизироваться воры и мошенники, присматривайте за мелкими вещами, они могут теряться. Если у вас есть тайны, скелеты в шкафу, то именно в это время они могут раскрыться, — пишет Елена Юмаева.

Период ретроградного Меркурия продлится до 15 декабря.