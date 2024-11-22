НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-3°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -7

3 м/c,

зап.

 755мм 89%
Подробнее
6 Пробки
USD 100,68
EUR 106,08

СРОЧНО

Когда в Новосибирске наступали морозы до -30 градусов - даты за 5 лет

Нежные подарки на День матери
Мэрия забирает квартиру
Кто строит новую Россию
Аномальная зона
Зажечь на корпоративе — советы
Как производят молоко
Врачи для 30-летних
Курортный Новый год
Новости в Telegram
Развлечения «Бисмарк» и «Ришелье»: огромную коллекцию моделей кораблей и вертолётов продают в Новосибирске — её оценили в 100 тысяч

«Бисмарк» и «Ришелье»: огромную коллекцию моделей кораблей и вертолётов продают в Новосибирске — её оценили в 100 тысяч

В коллекции более 120 позиций

443
5 комментариев

Модели можно купить и по отдельности

В Новосибирске выставили на продажу огромную коллекцию моделей кораблей и вертолётов — продавец хочет за неё 100 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

— Продаю коллекцию пластиковых моделей. Флот — 29 штук: самые известные линкоры Второй мировой — Бисмарк, Худ, Ямато, Ришелье, Миссури, Георг V, Адмирал Шпее, Рим, Репалс, Принц Уэльский и т. д. Современные: эсминцы, БПК, крейсеры. Авиация и вертолеты: самые известные из Второй мировой и современные — около 100 штук, — говорится в тексте объявления.

Продавец указывает, что модели можно купить и по отдельности. Кроме того, он готов к потенциальному торгу.

Продавец отмечает, что в коллекции около 100 моделей самолётов и вертолётов

На фотографиях видно, что коллекция у новосибирца действительно очень большая — в ней более 120 позиций.

Объявление на сайте «Авито» было размещено 18 ноября. На момент написания публикации оно собрало более 2 400 просмотров.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске за 100 тысяч рублей выставляли на продажу коллекцию моделей танков.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Коллекция Коллекционирование Авито Модели Корабли Вертолеты
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
9 минут
некрашеные не имеют НИКАКОЙ ценности.
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
28 минут
"Топорное" все какое-то, невыразительное. Да и кому сейчас нужен "Бисмарк", кто про него помнит? Цена этой "коллекции" - 5 тыс. руб, максимум.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Рекомендуем
Знакомства

Sergey,52

Лилия,48

Юля,24

Ульяна,42

Энн,54

Катерина ,50

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление