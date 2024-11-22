«Бисмарк» и «Ришелье»: огромную коллекцию моделей кораблей и вертолётов продают в Новосибирске — её оценили в 100 тысяч

Модели можно купить и по отдельности Источник: «Авито»











В Новосибирске выставили на продажу огромную коллекцию моделей кораблей и вертолётов — продавец хочет за неё 100 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

— Продаю коллекцию пластиковых моделей. Флот — 29 штук: самые известные линкоры Второй мировой — Бисмарк, Худ, Ямато, Ришелье, Миссури, Георг V, Адмирал Шпее, Рим, Репалс, Принц Уэльский и т. д. Современные: эсминцы, БПК, крейсеры. Авиация и вертолеты: самые известные из Второй мировой и современные — около 100 штук, — говорится в тексте объявления.

Продавец указывает, что модели можно купить и по отдельности. Кроме того, он готов к потенциальному торгу.

Продавец отмечает, что в коллекции около 100 моделей самолётов и вертолётов Источник: «Авито»











На фотографиях видно, что коллекция у новосибирца действительно очень большая — в ней более 120 позиций.

Объявление на сайте «Авито» было размещено 18 ноября. На момент написания публикации оно собрало более 2 400 просмотров.