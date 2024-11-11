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Развлечения В Новосибирске продают гигантскую коллекцию моделей танков — за неё хотят 130 тысяч рублей

В Новосибирске продают гигантскую коллекцию моделей танков — за неё хотят 130 тысяч рублей

Коллекция состоит из 164 позиций

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Модели можно купить и по отдельности, но тогда цена на один танк будет выше

В Новосибирске выставили на продажу огромную коллекцию моделей танков — продавец хочет за неё 130 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

— Коллекция танков 164 штуки с журналами, масштаб 1:7. Продам всю коллекцию целиком — 130 000 рублей, — указано в объявлении.

Продавец отмечает, что танки можно купить и по отдельности, но тогда цена будет выше — 1 тысяча рублей за штуку.

На фотографиях видно, что коллекция у мужчины действительно внушительная — в ней представлены модели танков разных годов и стран.

Объявление на сайте «Авито» было размещено 10 октября. На момент написания материала оно собрало 350 просмотров.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске за 130 тысяч рублей продают коллекцию моделей самолётов.

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Новосибирск Коллекция Коллекционирование Авито Танки
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Комментарии
1
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
1 минута
Пусть продает, бессовестный.
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