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Развлечения «А-а и зеленый попугай»: Леди Гагу заподозрили в краже мотива песни у советской Красной Шапочки

«А-а и зеленый попугай»: Леди Гагу заподозрили в краже мотива песни у советской Красной Шапочки

Слушатели заметили сходство между новым синглом певицы и хитом из советской сказки

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5 комментариев

Скоро Леди Гага выпустит новый альбом, куда войдет песня Disease

Новый трек Леди Гаги Disease неожиданно стал предметом обсуждений. Тема — плагиат. Особо внимательные слушатели уловили знакомый мотив «Песенки Красной Шапочки» из советской сказки 1977 года.

Действительно, получилось похоже

Героиня Яны Поплавской пела голосом Ольги Рождественской про крокодилов и бегемотов. На схожесть обратила внимание и сама актриса, опубликовав пост об этом у себя в телеграм-канале.

— Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки, — написала Яна Поплавская и предложила подписчикам высказаться в комментариях по теме. На зарубежную королеву монстров тут же посыпался хейт.

Пост актрисы о плагиате

— Украла, надкусила, но не превзошла, — высказалась Светлана.

 — Не украла, а вдохновилась, — защитила Гагу подписчица Поплавской.

Кстати, Леди Гагу не в первый раз обвиняют в плагиате. В Сети есть фанатская теория о том, что мотив песни Bloody Mary исполнительница подслушала у нашего Шуры в песне «Дон-дон-дон».

Раскритиковали и фильм, в котором снялась Гага. Сиквел «Джокера», где певица появилась в образе Харли Квин, не понравился зрителям.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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Комментарии
9
United States
7 минут
ага ага, а шатлы с бурана скопировали, а фиаты с жигулей))) ах ХА ха ХА ха
United States
3 минуты
в эрэфии фильмы ворованные западные пачками показывают - и ничего
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