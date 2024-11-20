«А-а и зеленый попугай»: Леди Гагу заподозрили в краже мотива песни у советской Красной Шапочки

Скоро Леди Гага выпустит новый альбом, куда войдет песня Disease Источник: ladygaga / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Новый трек Леди Гаги Disease неожиданно стал предметом обсуждений. Тема — плагиат. Особо внимательные слушатели уловили знакомый мотив «Песенки Красной Шапочки» из советской сказки 1977 года.

Действительно, получилось похоже Источник: @LadyGaga / https://www.youtube.com/watch?v=fmC6b6_ovZY

@gtrfmusic / https://www.youtube.com/watch?v=dZFr0Eji6gc»

Героиня Яны Поплавской пела голосом Ольги Рождественской про крокодилов и бегемотов. На схожесть обратила внимание и сама актриса, опубликовав пост об этом у себя в телеграм-канале.

— Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки, — написала Яна Поплавская и предложила подписчикам высказаться в комментариях по теме. На зарубежную королеву монстров тут же посыпался хейт.

Пост актрисы о плагиате Источник: Телеграм-канал Яна Поплавская / @the_yana_poplavskaya











— Украла, надкусила, но не превзошла, — высказалась Светлана.

— Не украла, а вдохновилась, — защитила Гагу подписчица Поплавской.

Кстати, Леди Гагу не в первый раз обвиняют в плагиате. В Сети есть фанатская теория о том, что мотив песни Bloody Mary исполнительница подслушала у нашего Шуры в песне «Дон-дон-дон».

Раскритиковали и фильм, в котором снялась Гага. Сиквел «Джокера», где певица появилась в образе Харли Квин, не понравился зрителям.