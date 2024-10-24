«В хронометраж затесалась интрижка с Леди Гагой»: сиквел «Джокера» раскритиковали все, кому не лень — почему его не поняли

Если вы следите за миром кино, то наверняка слышали, что сиквел «Джокера» Тодда Филлипса с грохотом провалился. Как уверены многие кинокритики, он в принципе не должен был существовать, учитывая, каким самостоятельным и в сущности завершенным был первый фильм 2019 года. Он не подстраивался под каноны, не был продолжением или предысторией легендарного суперзлодея из «Бэтмена». Тем не менее — хотели мы того или нет — пять лет спустя «Джокер: Безумие на двоих» вышел на большом экране. Что пошло не так, кто такой Джокер и стоит ли смотреть продолжение в кино — в обзоре телеграм-редактора НГС Маргариты Резниковой. Без спойлеров.
(Не)Джокер
Пять лет назад Тодд Филлипс сделал невозможное: вырвал классического суперзлодея из комиксов и поместил его в настоящую жизнь. Да, действие происходит в старом добром (и все еще вымышленном) Готэме, но просто страшный клоун становится вполне реальным тощим мужчиной со своими детскими травмами и психическими расстройствами.
В первом фильме мы увидели, где и с кем он живет, куда ходит и о чем думает. Впервые у него появилось имя — Артур Флек — и предыстроия: неуверенный, отверженный обществом человек, клоун-аниматор и несостоявшийся комик. Криминальный гений? Вряд ли.
До поры до времени Артур Флек кажется вполне безобидным, ведь банально нуждается в любви и признании. Его приступы неконтролируемого смеха вызывают жалость, а насилие над ним — искреннюю ненависть к обидчикам. В итоге, когда Флек «надевает маску» Джокера, мы все еще на его стороне. Переживаем. Поддерживаем. Не потому, что мы злодеи, просто он похож на нас, а мы — на него. Этим Джокер Тодда Филлипса отличается от всех предыдущих — здесь его пытаются понять, а не демонизировать.
Сломав все каноны, первый «Джокер» взял несколько больших наград и подарил Хоакину Фениксу первый Оскар в карьере за лучшую мужскую роль. Кассовые сборы зашкаливали, а критики называли его самым смелым и захватывающим супергеройским фильмом со времен «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана. Ошеломительный успех! Сиквел в таких случаях — дело времени.
(Не)Безумие
Не скажу, что я шла в кинотеатр заведомо разочарованной и предвзятой, наслушавшись, каким провальным получился сиквел. Скорее, наоборот: мне хотелось разобраться, что же пошло не так. Вдруг все ошибаются?
Джокер в исполнении Хоакина Феникса бесспорно силен (хотя мое сердце до сих пор принадлежит Хиту Леджеру). В очередной раз он проделал огромную актерскую работу. Его кости все также устрашающе обтянуты кожей, а истерический смех пробирает до мурашек. Джокер Феникса одновременно сломленный и безумный. Он не похож на героя комиксов, его сцена — социально-психологическая драма.
Неудивительно, что в киноадаптации Филлипса за пределы каноничного образа выходит и Харли Квин. Возлюбленную Джокера, уже известную большинству зрителей по комиксам, фильмам и даже сериалам, в сиквеле ждали не только фанаты. С самого начала дуэт Леди Гаги и Хоакина Феникса казался идеальным, и визуально это действительно так. А учитывая, что это, по сути, мюзикл, найти кандидатуры лучше, кажется, было просто невозможно.
Но вот первый вопрос, которым, кстати, задаются многие, покидая зал кинотеатра: где, собственно, Гага? Несмотря на все музыкальные вставки, креативные режиссерские решения и в целом ее талант как актрисы, персонаж не запомнился мне вообще.
Ли Квинзель (она же Харли Квин) — преданная фанатка Джокера — встречает Артура Флека в коридорах лечебницы Аркхем. Девушка она явно с прибабахом, поэтому сам Флек ее не интересует (Флек, не Джокер). По канону между героями завязывается некая любовная история, и они начинают петь. Много. Мюзикл занимает немалую часть экранного времени, кажется, что вот, вот сейчас я увижу ту дикую страсть, тот экшн. Не увижу. Вместо по-настоящему безумных Харли Квин и Джокера на экране появились титры.
«Безумие на двоих» не выглядит слишком безумно — увидела я комментарий уже после просмотра фильма. А ведь правда: например, сумасшедшая парочка в исполнении Марго Робби и Джареда Лето совсем не похожа на героев Филлипса. Но что если и не должна была? Все-таки главный в экранизации, вопреки названию, не Джокер, а Артур Флек.
Тут я задумалась: что, если главная загвоздка сиквела в том, что он совсем не про «безумие на двоих»? Это буквально второй «Джокер», в хронометраж которого затесалась интрижка с Леди Гагой. Да, немного не то, что ожидали увидеть зрители.
Может, чтобы оценить фильм по заслугам, стоит взглянуть на него под другим углом, не опираясь на классическую историю Джокера.
Если первая часть рассказывала нам о превращении Артура Флека в злодея, вторая идет от обратного. Борец с системой в маске клоуна — лишь психически больной человек, совершаемое им насилие — не акт абсолютного зла, а результат тотальной несправедливости окружающего мира. Удивительно, каким двуличным тогда становится образ Харли Квин в «Безумии на двоих». Здесь она не более чем раздражитель, клещ, распространяющий заразу.
Сам по себе фильм безусловно красив. И это при том, что действие по факту ограничено всего двумя локациями: психбольница и зал суда. Мюзикл существуют вне этого пространства и отсылает нас к классическим театральным постановкам. Отчасти они притворяются смешными, но, как и у самого Джокера, получается у этих постановщиков плохо.
(Не)Билли Миллиган
Кто есть Джокер? После просмотра первого фильма мы бы в один голос ответили — Артур Флек. Над ним издевались, били, а он молчал и терпел. Джокер появился, чтобы защитить Флека, дать отпор враждебному обществу, причем еще в детстве. Эта идея — о раздвоении личности (Билли Миллиган вошел в чат) — одна из центральных в сиквеле, и кажется вполне обоснованной.
До финальной сцены.
— Что ты получишь, если смешаешь психически больного одиночку с обществом, которое игнорирует его и обращается с ним, как с мусором? Я скажу, что ты получишь… Ты получишь то, что заслужил.
Джокер возвращается к этой «шутке» из первого фильма, но роли расставляет немного иначе, оставляя зрителя с простой и даже банальной истиной: Джокер — лишь образ. Никогда не знаешь, когда и в каком виде он окажется у тебя за спиной.
А вам понравился второй «Джокер»?
Днем раньше журналистка НГС Алёна Золотухина делилась мнением о фильме «Субстанция» — почему она считает его важным, хоть и неприятным, киновысказыванием.