«В хронометраж затесалась интрижка с Леди Гагой»: сиквел «Джокера» раскритиковали все, кому не лень — почему его не поняли

Маргарита Резникова СММ-редактор

Первый «Джокер», уверены критики, не нуждался в продолжении Источник: HypeFilms / Youtube.com











Если вы следите за миром кино, то наверняка слышали, что сиквел «Джокера» Тодда Филлипса с грохотом провалился. Как уверены многие кинокритики, он в принципе не должен был существовать, учитывая, каким самостоятельным и в сущности завершенным был первый фильм 2019 года. Он не подстраивался под каноны, не был продолжением или предысторией легендарного суперзлодея из «Бэтмена». Тем не менее — хотели мы того или нет — пять лет спустя «Джокер: Безумие на двоих» вышел на большом экране. Что пошло не так, кто такой Джокер и стоит ли смотреть продолжение в кино — в обзоре телеграм-редактора НГС Маргариты Резниковой. Без спойлеров.

(Не)Джокер

Пять лет назад Тодд Филлипс сделал невозможное: вырвал классического суперзлодея из комиксов и поместил его в настоящую жизнь. Да, действие происходит в старом добром (и все еще вымышленном) Готэме, но просто страшный клоун становится вполне реальным тощим мужчиной со своими детскими травмами и психическими расстройствами.

В первом фильме мы увидели, где и с кем он живет, куда ходит и о чем думает. Впервые у него появилось имя — Артур Флек — и предыстроия: неуверенный, отверженный обществом человек, клоун-аниматор и несостоявшийся комик. Криминальный гений? Вряд ли.

Сиквел просто не мог претендовать на такой же головокружительный успех Источник: kinopoisk.ru











До поры до времени Артур Флек кажется вполне безобидным, ведь банально нуждается в любви и признании. Его приступы неконтролируемого смеха вызывают жалость, а насилие над ним — искреннюю ненависть к обидчикам. В итоге, когда Флек «надевает маску» Джокера, мы все еще на его стороне. Переживаем. Поддерживаем. Не потому, что мы злодеи, просто он похож на нас, а мы — на него. Этим Джокер Тодда Филлипса отличается от всех предыдущих — здесь его пытаются понять, а не демонизировать.

Сломав все каноны, первый «Джокер» взял несколько больших наград и подарил Хоакину Фениксу первый Оскар в карьере за лучшую мужскую роль. Кассовые сборы зашкаливали, а критики называли его самым смелым и захватывающим супергеройским фильмом со времен «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана. Ошеломительный успех! Сиквел в таких случаях — дело времени.

(Не)Безумие

Визуально «Безумие на двоих» — идеально. Одна из причин, почему стоит сходить на него именно в кино Источник: kinopoisk.ru Каждый кадр здесь — искусство Источник: kinopoisk.ru

Не скажу, что я шла в кинотеатр заведомо разочарованной и предвзятой, наслушавшись, каким провальным получился сиквел. Скорее, наоборот: мне хотелось разобраться, что же пошло не так. Вдруг все ошибаются?

Джокер в исполнении Хоакина Феникса бесспорно силен (хотя мое сердце до сих пор принадлежит Хиту Леджеру). В очередной раз он проделал огромную актерскую работу. Его кости все также устрашающе обтянуты кожей, а истерический смех пробирает до мурашек. Джокер Феникса одновременно сломленный и безумный. Он не похож на героя комиксов, его сцена — социально-психологическая драма.

Неудивительно, что в киноадаптации Филлипса за пределы каноничного образа выходит и Харли Квин. Возлюбленную Джокера, уже известную большинству зрителей по комиксам, фильмам и даже сериалам, в сиквеле ждали не только фанаты. С самого начала дуэт Леди Гаги и Хоакина Феникса казался идеальным, и визуально это действительно так. А учитывая, что это, по сути, мюзикл, найти кандидатуры лучше, кажется, было просто невозможно.

Но вот первый вопрос, которым, кстати, задаются многие, покидая зал кинотеатра: где, собственно, Гага? Несмотря на все музыкальные вставки, креативные режиссерские решения и в целом ее талант как актрисы, персонаж не запомнился мне вообще.

Некоторые критики считают, что потенциал Леди Гаги в образе Ли Квинзель не был использовал полностью Источник: kinopoisk.ru











Ли Квинзель (она же Харли Квин) — преданная фанатка Джокера — встречает Артура Флека в коридорах лечебницы Аркхем. Девушка она явно с прибабахом, поэтому сам Флек ее не интересует (Флек, не Джокер). По канону между героями завязывается некая любовная история, и они начинают петь. Много. Мюзикл занимает немалую часть экранного времени, кажется, что вот, вот сейчас я увижу ту дикую страсть, тот экшн. Не увижу. Вместо по-настоящему безумных Харли Квин и Джокера на экране появились титры.

«Безумие на двоих» не выглядит слишком безумно — увидела я комментарий уже после просмотра фильма. А ведь правда: например, сумасшедшая парочка в исполнении Марго Робби и Джареда Лето совсем не похожа на героев Филлипса. Но что если и не должна была? Все-таки главный в экранизации, вопреки названию, не Джокер, а Артур Флек.

Тут я задумалась: что, если главная загвоздка сиквела в том, что он совсем не про «безумие на двоих»? Это буквально второй «Джокер», в хронометраж которого затесалась интрижка с Леди Гагой. Да, немного не то, что ожидали увидеть зрители.

Мюзикл занимает внушительную часть хронометража, но эти маленькие представления разворачиваются в воображении героев Источник: kinopoisk.ru











Может, чтобы оценить фильм по заслугам, стоит взглянуть на него под другим углом, не опираясь на классическую историю Джокера.

Если первая часть рассказывала нам о превращении Артура Флека в злодея, вторая идет от обратного. Борец с системой в маске клоуна — лишь психически больной человек, совершаемое им насилие — не акт абсолютного зла, а результат тотальной несправедливости окружающего мира. Удивительно, каким двуличным тогда становится образ Харли Квин в «Безумии на двоих». Здесь она не более чем раздражитель, клещ, распространяющий заразу.

Сам по себе фильм безусловно красив. И это при том, что действие по факту ограничено всего двумя локациями: психбольница и зал суда. Мюзикл существуют вне этого пространства и отсылает нас к классическим театральным постановкам. Отчасти они притворяются смешными, но, как и у самого Джокера, получается у этих постановщиков плохо.

(Не)Билли Миллиган

Каким бы затянутым не казался вам фильм, главное — досидеть до конца. Финал поставит точку во всей этой истории Источник: kinopoisk.ru











Кто есть Джокер? После просмотра первого фильма мы бы в один голос ответили — Артур Флек. Над ним издевались, били, а он молчал и терпел. Джокер появился, чтобы защитить Флека, дать отпор враждебному обществу, причем еще в детстве. Эта идея — о раздвоении личности (Билли Миллиган вошел в чат) — одна из центральных в сиквеле, и кажется вполне обоснованной.

До финальной сцены.

— Что ты получишь, если смешаешь психически больного одиночку с обществом, которое игнорирует его и обращается с ним, как с мусором? Я скажу, что ты получишь… Ты получишь то, что заслужил.

Джокер возвращается к этой «шутке» из первого фильма, но роли расставляет немного иначе, оставляя зрителя с простой и даже банальной истиной: Джокер — лишь образ. Никогда не знаешь, когда и в каком виде он окажется у тебя за спиной.

А вам понравился второй «Джокер»? Да, хороший фильм. Не понимаю, откуда столько критики Нет, ничего не понял(-а) Еще не смотрел(-а), но планирую Не смотрел(-а) и не буду Поделюсь мнением в комментариях