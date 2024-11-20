«Рузилю не интересны данные мероприятия». Сколько стоит корпоратив с актерами из «Слова пацана» через год после премьеры

За год цены выросли Источник: Ярослав Могильников / Instagram* (запрещен на территории РФ)











Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) вышел год назад. Популярность актеров поутихла, но поклонники, готовые пригласить любимую звезду на корпоратив, остались. А это дорого? Сейчас расскажем, во сколько обойдется новогодняя вечеринка с Кащеем, Маратиком, Турбо, Вовой Адидасом и сотрудницей милиции из «Слова пацана» и как изменились цены спустя год после премьеры.

Сериал Жоры Крыжовникова о казанских бандитах мгновенно набрал популярность. Фразы героев разобрали на цитаты, актерам названивали фанаты и даже караулили их у дома. В момент пика популярности у поклонников появилась возможность за кругленькую сумму пригласить кумиров на праздник. Тогда подобная услуга стоила 1,5 миллиона за одного артиста.

Маратик Источник: Рузиль Минекаев / Instagram* (запрещен на территории РФ) Источник: Рузиль Минекаев / Instagram* (запрещен на территории РФ)

И были те, кто воспользовался предложением. В прошлом году московская фирма по организации праздников премиум-сегмента опубликовала видео, на котором девочка-подросток праздновала день рождения в стиле «Слова пацана». Приглашенным гостем был актер из Нурлата Рузиль Минекаев, который сыграл Маратика. Организаторы через некоторое время удалили этот ролик. То ли из-за вала звонков поклонников, которые заинтересовались этой идеей, то ли еще из-за чего-то.

Корреспондент 116.RU связался с этой же фирмой в ноябре этого года, когда шум вокруг сериала уже улегся. За какую сумму теперь можно пригласить звезд «Слова пацана»?

Кащей Источник: Никита Кологривый / Instagram* (запрещен на территории РФ) Источник: Никита Кологривый / Instagram* (запрещен на территории РФ)

В компании по организации праздников нам сообщили: обычно цена начинается от 1 миллиона рублей за приглашение одного актера на 30 минут. В эти полчаса входят автограф-сессия и фотосессия. Но это средние цены, а нас интересует стоимость визита конкретных актеров: Никиты Кологривого (Кащей), Рузиля Минекаева (Маратик), Славы Копейкина (Турбо), Ивана Янковского (Адидас) и Анастасии Красовской (милиционер).

Турбо Источник: Слава Копейкин / Instagram* (запрещен на территории РФ) Источник: Слава Копейкин / Instagram* (запрещен на территории РФ)

Как оказалось, в этом году пригласить артистов за 1,5 миллиона уже не получится. Янковский готов посетить корпоратив минимум за 5 миллионов рублей, Кологривый поставил ценник от 3 миллионов, а Копейкин — от 2 миллионов. Точная сумма зависит от даты мероприятия, адреса и количества гостей. Плату, которую запросила бы Красовская, нам не смогли назвать, потому что «не владеют информацией». А вот всеми любимого Рузиля пригласить на мероприятие уже не удастся, потому что он на них больше не выезжает.

— Рузилю не интересны данные мероприятия, — объяснила администратор.

Ирина Сергеевна Источник: Анастасия Красовская / Instagram* (запрещен на территории РФ) Источник: Анастасия Красовская / Instagram* (запрещен на территории РФ)

Но эти суммы не окончательные. Они могут измениться в зависимости от того, будет ли у актеров свободное время. Поэтому администратор посоветовала нам заранее определиться с датой и тем, кого мы хотим видеть на корпоративе.

Оказалось, что после прошлогоднего мероприятия дни рождения с актерами больше не проводили. Всё из-за слишком плотного графика артистов. Нам напомнили, что даже на той вечеринке был только один звездный гость — Минекаев.

Адидас-старший Источник: Иван Янковский / Instagram* (запрещен на территории РФ) Источник: Иван Янковский / Instagram* (запрещен на территории РФ)

К годовщине выхода сериала мы также вспомнили о треке «Пыяла» от татаро-петербургского дуэта «АИГЕЛ» и узнали, какие строчки чартов песня занимает сейчас. Также посмотрели, чем звезды кинокартины занимались после того, как волна популярности схлынула. Нашим читателям мы предложили проверить, насколько хорошо они помнят «Слово пацана».