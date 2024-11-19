Угадайте фильм по декорациям и костюмам: тест для любителей советского кинематографа

Наши архангельские коллеги из 29.RU сходили на выставку «Мосфильм 100: мы и кино», где представлены оригинальные костюмы и реквизит из легендарных советских кинолент. И, вдохновившись, сделали занимательный тест для любителей советских фильмов: попробуйте отгадать, в какой киноленте вы видели костюмы с выставки.
Из какого фильма этот костюм?
«Бриллиантовая рука» (18+)
«Джентльмены удачи» (6+)
«Карнавальная ночь» (0+)
А в каком фильме можно увидеть эту деталь на красном костюме?
«Не может быть!» (12+)
«Жестокий романс» (12+)
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
Из какого фильма этот комплект?
«Полосатый рейс» (12+)
«Карнавал» (12+)
«Мэри Поппинс, до свидания» (0+)
Где героиня носит это платье?
«Служебный роман» (6+)
«Кавказская пленница» (6+)
«Девчата» (0+)
Откуда эта пара?
«Любовь и голуби» (12+)
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (6+)
«Москва слезам не верит» (18+)
А этот жакет?
«Москва слезам не верит» (18+)
«Самая обаятельная и привлекательная» (18+)
«Карнавальная ночь» (0+)
Где появлялась эта доска?
«Вам и не снилось» (12+)
«Мимино» (18+)
«Курьер» (18+)
Где вы могли видеть это платье?
«Табор уходит в небо» (12+)
«Кубанские казаки» (0+)
«Свадьба в Малиновке» (12+)
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