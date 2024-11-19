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Развлечения тест Угадайте фильм по декорациям и костюмам: тест для любителей советского кинематографа

Угадайте фильм по декорациям и костюмам: тест для любителей советского кинематографа

Тест для тех, кому больше 25 лет

870
3 комментария

Тест для поклонников советских фильмов

Наши архангельские коллеги из 29.RU сходили на выставку «Мосфильм 100: мы и кино», где представлены оригинальные костюмы и реквизит из легендарных советских кинолент. И, вдохновившись, сделали занимательный тест для любителей советских фильмов: попробуйте отгадать, в какой киноленте вы видели костюмы с выставки.

ТЕСТПройден 339 раз
1 / 8

Из какого фильма этот костюм?

  • «Бриллиантовая рука» (18+)

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Карнавальная ночь» (0+)

2 / 8

А в каком фильме можно увидеть эту деталь на красном костюме?

  • «Не может быть!» (12+)

  • «Жестокий романс» (12+)

  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)

3 / 8

Из какого фильма этот комплект?

  • «Полосатый рейс» (12+)

  • «Карнавал» (12+)

  • «Мэри Поппинс, до свидания» (0+)

4 / 8

Где героиня носит это платье?

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Кавказская пленница» (6+)

  • «Девчата» (0+)

5 / 8

Откуда эта пара?

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (6+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

6 / 8

А этот жакет?

  • «Москва слезам не верит» (18+)

  • «Самая обаятельная и привлекательная» (18+)

  • «Карнавальная ночь» (0+)

7 / 8

Где появлялась эта доска?

  • «Вам и не снилось» (12+)

  • «Мимино» (18+)

  • «Курьер» (18+)

8 / 8

Где вы могли видеть это платье?

  • «Табор уходит в небо» (12+)

  • «Кубанские казаки» (0+)

  • «Свадьба в Малиновке» (12+)

(0+)

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Тест Советское кино Мосфильм СССР Развлечения Выставка
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Комментарии
3
Barmaleя
1 час
8/8. Удивительно, ведь я на барахло мало внимания обращаю.
Гость
1 час
легкотня
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