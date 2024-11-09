Мама Стаса Пьехи призналась в наркозависимости сына, а Тимати — что был на скандальных вечеринках P. Diddy: звездные новости недели

Тимати рассказал, что делали звезды на вечеринке P. Diddy Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Уходящая неделя оказалась полна шокирующих признаний звезд. Тимати побывал на вечеринках обвиняемого в насилии рэпера P. Diddy, а мать Стаса Пьехи рассказала о наркозависимости сына. Скандалы на этом не кончились. Первую красавицу «Мисс Россия» поймали на контрабанде.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у селебрити на этой неделе.

Марго Робби родила первенца

Актриса Марго Робби впервые стала мамой. Новости об этом звезда скрывала с середины октября.

34-летнюю Робби засняли во время прогулки с коляской на Венецианском пляже в Калифорнии. Ей компанию составили супруг, продюсер Том Акерли, и свекровь.

Ребенка актриса держит в тайне. Пока лишь известно, что у нее родился мальчик.

Shaman теперь заслуженный артист

Певец Shaman (Ярослав Дронов) получил звание заслуженного артиста России. Награду ему вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Путин присвоил почетное звание артисту еще в конце июля Источник: SHAMAN / T.me

— Всё. Заслуженный артист Российской Федерации. Работаем дальше, — заявил певец.

Артист поделился видео из Екатерининского зала Сенатского дворца в Кремле, где прошла торжественная церемония. А затем непринужденно сообщил подписчикам, что собирается перекусить.

Мать Стаса Пьехи рассказала о его наркозависимости

Мать певца Стаса Пьехи, артистка Илона Броневицкая, рассказала о серьезных трудностях, которые пришлось преодолеть их семье. Оказывается, повзрослев, известный певец попробовал наркотики. Броневицкая уверена, что певец до сих пор страдает от наркозависимости.

Артистка много гастролировала во время взросления Стаса, и он не получал достаточного материнского внимания. В итоге Пьеха пристрастился к наркотикам. Певец трижды попадал в реанимацию и даже пережил инфаркт, пишет Starhit.ru.

— Он был обычным наркоманом и остается им по сей день, ибо это заболевание, которое не лечится, — заявила его мама.

Нет, это не значит, что сейчас Пьеха употребляет запрещенные вещества. Просто мама Стаса уверена, что бывших наркоманов не бывает и артист находится в долгой ремиссии.

Гуф погряз в галлюцинациях и грызет провода

Другой артист, 45-летний рэпер Гуф (Алексей Долматов), сейчас проходит лечение от наркозависимости в реабилитационном центре. Как сообщил источник Starhit.ru, он страдает от сильных галлюцинаций и абстинентного синдрома, в народе известного как ломка. Как только исполнитель приходит в себя, просит прощения за свое поведение у персонала.

— Гуф перегрыз провода базы для электронного браслета во время ломки в рехабе. Устройство лежало на столе. Затем разрисовал окна рифмами и панчами, надписями с призывами всё уничтожить и всяческой бранью, — рассказал источник.

Позднее во ФСИН опровергли информацию о том, что Долматов перегрыз провода электронного браслета.

Рэпер сам лег в клинику после того, как устроил дебош в банном комплексе. Он развязал драку с сотрудником полиции, который был не при исполнении. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья назначил запрет определенных действий.

Собчак с размахом отметила свой день рождения

Журналистка Ксения Собчак отпраздновала свое 43-летие. Она собрала звездных друзей в ресторане.

Ксении Собчак исполнилось 43 года Источник: Собчак / Telegram











На вечеринку пришли режиссер Федор Бондарчук, журналист Владимир Познер, фигуристка Татьяна Навка, певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, певица Полина Гагарина, продюсер Яна Рудковская, журналист Вадим Верник, блогер Ида Галич и даже Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова).

На сцене для именинницы спела Жанна Агузарова. А ее очень редко можно увидеть на светских мероприятиях.

Сама Собчак для вечеринки выбрала элегантное черное платье и страстно танцевала с супругом, режиссером Константином Богомоловым, под песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Супруг журналистки трогательно поздравил ее с праздником, назвав тайной из тайн.

Богомолов закружил Собчак в танце Источник: Собчак / Telegram











Богомолов — далеко не первая любовь Собчак. У звезды есть сын Платон от предыдущего брака с актером Максимом Виторганом, а также масса романов с артистами, танцорами, бизнесменами, о которых подробнее можно почитать у коллег из Starhit.ru. Но всё равно Богомолов занял особое место в сердце Ксении. С ним она венчалась в церкви. А это что-то да значит.

Мисс Россия и вице-мисс мира — 2015 попалась на контрабанде

В Московском аэропорту Внуково задержали участницу мировых конкурсов красоты за контрабанду драгоценных украшений. Предположительно, это была мисс Россия — 2015 София Никитчук.

— В ходе таможенного контроля пассажирка предъявила к досмотру часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier. Экспертиза показала, что ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750-й пробы, — рассказали в Федеральной таможенной службе РФ.

По словам задержанной, украшения являются ее личными вещами, поэтому она не стала их декларировать. Теперь ей грозит уголовное дело сразу по двум статьям: 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров и 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей. Если вина будет доказана, признанной красавице грозит до пяти лет лишения свободы.

О том, что с контрабандой попалась именно Никитчук, сообщили Тelegram-каналы Mash и «112». Сама мисс Россия никак не комментировала происшествие.

Вышел новый альбом Инстасамки и Шнура

Не успели фанаты оправиться от новости о совместной работе Инстасамки (Дарья Зотеева) и группы «Ленинград», так они уже выпустили новый альбом.

Артисты поделились фрагментом клипа Источник: Сергей Шнуров, группировка Ленинград и новая группа ЗОЯ / Telegram

Он называется «Бумеры и зумеры». Название намекает на разные поколения, к которым относятся Инстасамка и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. В альбом вошли шесть треков: «Рок», «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Русские вперед» и «Ай лав ю».

До этого они записали один трек и показали фрагмент клипа на него. Ожидалось, что Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда». Как позднее сообщил Сергей Шнуров, она не стала постоянной участницей коллектива, а лишь вернула его в карьеру спустя шесть лет без новых альбомов от группы.

Коуча по женской энергии арестовали из-за изнасилования

Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца блогера Ярослава Голдырева по делу об изнасиловании. Он учил девушек, как найти выгодную партию и выйти замуж.

На занятиях Голдырев рассказывал о женской энергии, секретах завоевания миллиардеров. В статусе в соцсетях он провозгласил себя «яснознающим целителем». На большинстве фотографий со встреч девушки позируют рядом с ним в нижнем белье.

Безоблачные деньки в компании последовательниц длились недолго. 29 октября одна из клиенток написала заявление в полицию, где обвинила Голдырева в изнасиловании. Как уточнили в столичном СК, «он применил силу и изнасиловал ранее знакомую девушку, а также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера». По первой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы, а по второй — до шести.

Подписчицы удивились молчанию своего гуру в соцсетях и пытаются выяснить, куда же он пропал.

Чекалины застряли в долгах и любовных треугольниках

Брак блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и Артема Чекалиных пошел по швам после того, как их доходами заинтересовалась налоговая. Расследования привели к уголовным делам и обвинениям в уклонении от налогов и отмывании денег.

Семья казалась счастливой. Супруги вместе воспитывали троих детей. Как призналась сама Лерчек, причиной развода стал общий бизнес. Ей хотелось эмоций и любви, которые Артем не проявлял.

Именно Надежда Сенацкая «сдала» Чекалина, опубликовав видео страстного поцелуя с ним в личном блоге Источник: n_senatskaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вскоре в Сети появились кадры поцелуя Чекалина с девушкой. Лерчек заявила, что была шокирована, поскольку такое открытое проявление чувств на публике было ему не свойственно. Девушкой со страстного видео оказалась Надежда Сенацкая. Роман продлился всего три месяца. Она сама рассказала о расставании, но призналась, что Артем за ней очень красиво ухаживал во время конфетно-букетного периода. Что стало причиной разрыва, бывшая Чекалина не сообщила.

Блогер Лерчек тоже вскоре закрутила роман с рэпером и женатым отцом двух сыновей Натаном (Мировым). Отношения начались на шоу «Звезды в Джунглях» (16+). Она рассказала, что влюбилась, но ей стало «жаль жену Натана», и она отступилась. Правда, как оказалось позднее, Чекалина отстранилась после того, как рэпер выбрал для страстной ночи Бьянку (Татьяна Липницкая).

Сейчас бывшим супругам Чекалиным не до отношений. Они находятся под домашним арестом. Их адвокатам не удалось оспорить решение суда и дать возможность блогерам выйти на свободу.

О вечеринках P. Diddy неожиданно рассказал Тимати

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) признался, что был на вечеринках у американского исполнителя P. Diddy (Шон Комбс). Однако никаких оргий или наркотиков на них не было, заверил артист. По его словам, голливудские звезды просто выпивали.

— Сказать, что я видел дичайшие оргии или кто-то предлагал мне что-то употребить, — такой ситуации не было. Ни на одной из вечеринок не было несовершеннолетних. Наверное, слава богу, а может, к большому сожалению, на такой грязной вечеринке я у P. Diddy не был, — признался Тимати.

Российский рэпер знаком с Комбсом с 2010 года. После записи совместного трека он получил приглашение на частные мероприятия P. Diddy.

Обыски в особняках американского рэпера начались в марте 2024 года. Сейчас он арестован и ждет суда, который состоится лишь в мае 2025 года. Его обвиняют в огромном количестве сексуальных преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних. Якобы они проходили при участии других селебрити во время вечеринок. Предположительно, Комбс шантажировал звездных друзей, поэтому раньше никто не проболтался.