«Не ожидал, что вытяну такого монстра»: щуку весом около 15 килограмм поймал новосибирец — видео

Рыбу он поймал в Томской области Источник: Павел Щербаков











Щуку весом 14,780 грамма поймал новосибирец Павел Щербаков. Как рассказали мужчина, он вместе с друзьями на три дня ездил в Томскую область на рыбалку, но даже не ожидал, что поймает такой трофей.

— Рыбачили недалеко от села Парабель. Вообще не ожидал, что вытяну такого монстра. Мой предыдущий рекорд был 5,5 килограмма, — рассказал мужчина.

Источник: Павел Щербаков

По словам Павла, улов он забрал себе домой. Из головы щуки мужчина планирует сделать чучело.