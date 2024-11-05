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Развлечения «Не ожидал, что вытяну такого монстра»: щуку весом около 15 килограмм поймал новосибирец — видео

«Не ожидал, что вытяну такого монстра»: щуку весом около 15 килограмм поймал новосибирец — видео

Трофей сибиряк забрал себе

2 853
27 комментариев

Рыбу он поймал в Томской области

Щуку весом 14,780 грамма поймал новосибирец Павел Щербаков. Как рассказали мужчина, он вместе с друзьями на три дня ездил в Томскую область на рыбалку, но даже не ожидал, что поймает такой трофей.

— Рыбачили недалеко от села Парабель. Вообще не ожидал, что вытяну такого монстра. Мой предыдущий рекорд был 5,5 килограмма, — рассказал мужчина.

По словам Павла, улов он забрал себе домой. Из головы щуки мужчина планирует сделать чучело.

Ранее новосибирцы выловили огромную щуку весом 16,8 килограмма. После нескольких кадров с трофеем они отпустили ее обратно в воду.

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Комментарии
27
Татьяна 53
1 час
Хороший улов, вот дома обрадуются, котлет наделают и будут жить не тужить.
Гость
1 час
Вот такую фигню публикуете, а материал про исчезнувшую "чешую" с крыши оперного не стали публиковать
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