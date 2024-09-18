«Не ради еды ловили»: гигантскую щуку весом более 16 килограммов поймали в Новосибирской области

Вес щуки составил 16,8 килограммов Источник: Денис, «Рыбалка в Новосибирске» / «ВКонтакте»











Новосибирцы выловили огромную щуку весом 16,8 килограмма, но отпустили обратно в воду. Своим уловом они поделились в группе «Рыбалка в Новосибирске» в «ВКонтакте».

Свой улов рыбаки сняли на видео.

Источник: Денис, «Рыбалка в Новосибирске» / «ВКонтакте»

— Мы из добрых побуждений хотим её обратно отпустить, чтобы она принесла нам больше икринок. Ну что, девочка наша, отпускаем тебя, не ради еды ловили. Давай, милая. Какими только ласковыми словами мы не называем рыб: и милая, и солнышко. Мы своих любимых женщин меньше так называем, — говорит мужчина на видео.

Рыбу выловили в Оби, недалеко от села Юрт-Акбалык в Колыванском районе Новосибирской области.

— Отпустили, чтобы ещё кого-нибудь порадовала поклёвкой, — объяснил рыбак Денис корреспонденту НГС.

По словам мужчины, щука большая, но его личный рекорд не побила — до этого новосибирец уже вылавливал рыбу весом 18,7 килограмма.