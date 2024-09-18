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Развлечения «Не ради еды ловили»: гигантскую щуку весом более 16 килограммов поймали в Новосибирской области

«Не ради еды ловили»: гигантскую щуку весом более 16 килограммов поймали в Новосибирской области

Рыбу отпустили обратно

1 796
11 комментариев

Вес щуки составил 16,8 килограммов

Новосибирцы выловили огромную щуку весом 16,8 килограмма, но отпустили обратно в воду. Своим уловом они поделились в группе «Рыбалка в Новосибирске» в «ВКонтакте».

Свой улов рыбаки сняли на видео.

— Мы из добрых побуждений хотим её обратно отпустить, чтобы она принесла нам больше икринок. Ну что, девочка наша, отпускаем тебя, не ради еды ловили. Давай, милая. Какими только ласковыми словами мы не называем рыб: и милая, и солнышко. Мы своих любимых женщин меньше так называем, — говорит мужчина на видео.

Рыбу выловили в Оби, недалеко от села Юрт-Акбалык в Колыванском районе Новосибирской области.

— Отпустили, чтобы ещё кого-нибудь порадовала поклёвкой, — объяснил рыбак Денис корреспонденту НГС.

По словам мужчины, щука большая, но его личный рекорд не побила — до этого новосибирец уже вылавливал рыбу весом 18,7 килограмма.

Летом другой сибиряк поймал карпа весом почти в 20 килограммов. Он показал фото, на которых позирует с уловом.

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Рыбалка Огромная щука Обь Новосибирск
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Комментарии
11
ральф
18 сентября 2024, 11:35
Вот это правильно! Одобрямс!
ПРО
18 сентября 2024, 10:56
6,8 не более!
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