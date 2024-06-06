«За день до рыбалки купил удочку»: сибиряк выловил гигантского карпа весом почти в 20 килограммов

Житель Новосибирской области Михаил Аксененко поймал карпа весом почти в 20 килограммов. О своем улове он рассказал в паблике «Рыбалка в Новосибирске» во «ВКонтакте».
— Вес — 19 300, — уточнил Аксененко.
Мужчина выложил фотографии, где он и сын позируют с уловом.
— Мы начинающие рыбаки. За день до рыбалки купил эту удочку, и не зря, как оказалось, — подытожил Аксененко.
В разговоре с НГС мужчина признался, что рыбу он отпустил обратно в пруд Романовский.
— Удочку закинул сын, подсек тоже он, вываживал я. Минут за 15 справился, — сказал НГС Михаил.
Ранее новосибирцы поделились снимками своего улова ко Дню рыбака.
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