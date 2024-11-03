Стала моделью, чтобы избавиться от комплексов. Как 19-летняя жительница Барнаула победила в мировом конкурсе красоты

Конкурс Princess Of the Universe стал для девушки четвертым Источник: Предоставлено NGS22.RU











19-летняя студентка из Барнаула Алина Клокова победила на мировом конкурсе красоты Princess Of the Universe, который проходил в Турции. Этот успех стал для девушки далеко не первым. В интервью NGS22.RU жительница краевой столицы рассказала, как ей удается покорять сердца жюри и поделилась своими планами на будущее.

«Всегда стоит рисковать»

Алина — опытная участница конкурсов красоты. Она с 12 лет занималась в модельной школе, куда пришла, чтобы бороться с комплексами.

— Я росла довольно замкнутой девочкой. Была высокая (сейчас рост девушки составляет 180 см), худощавая, немного стеснялась себя. У меня были комплексы. В 12 лет я увидела в соцсетях, что модельная школа проводить набор. Я показала объявление маме, и она сказала мне сходить попробовать, чтобы раскрыть уверенность в себе, понять что комплексы — это преимущество, — рассказывает девушка.

И об этом решении девушка не пожалела - за пять лет занятий со специалистами, по ее словам, ей удалось раскрыть в себе все свои лучшие качества. Поэтому когда в 2020 году она увидела набор на кастинг «Мисс Барнаул», она подала заявку и завоевала первое место.

— Мне понравилась эта атмосфера, сцена, зрители, все смотрят на тебя как на королеву, когда ты идешь по сцене. Я захотела дальше участвовать в других конкурсах и развиваться в этой сфере, — поделилась студентка.

После этого девушка приняла участие в конкурсах «Мисс Алтайская регата — 2024», и «Жемчужина Черного моря — 2024» в Севастополе. И в обоих случаях также конкуренток ей не нашлось. А спустя месяц с последнего шоу с Алиной связался его организатор и предложил поехать уже за границу, для участия с международном конкурсе Princess Of the Universe.

Проживание и питание для участниц конкурса были бесплатными Источник: Предоставлено NGS22.RU











— Он скинул им мои данные, они их оценили, сказали, что я подхожу, и они готовы пригласить меня на этот конкурс представлять Россию. У меня было буквально два дня, чтобы подумать, Я не знала соглашаться или нет. До этого я ни разу не была за границей, это было немножко страшно, но я посоветовалась со своими родными, и они мне уже сказали, что почему бы нет, когда такой шанс выпадет? Рискни, попробуй, и вот оказалось всё не зря. Поэтому в жизни всегда стоит рисковать, — отметила жительница Барнаула.

Алина начала усиленно готовиться к поездке. При этом собираться нужно было максимально быстро. Работы предстояло много — нужно было подготовить национальный костюм, выбрать наряды, а также не забывать и о себе — заниматься спортом и следить за питанием, чтобы поддерживать хорошую форму.

— Было, конечно, трудно, но я смогла совмещать учебу и параллельно готовиться к конкурсу. Когда у меня заканчивались пары, я бежала в магазины, выбирала себе наряды. После магазинов в спортзал. Также нужно было подготовить видеовизитку о своей стране. Я также рассказывала, что учусь в колледже АГУ на правоохранительной деятельности. Потом многие удивлялись, что я, на вид, довольно милая девушка выбрала довольно такую неженственную профессию. Но внешность может быть обманчива, — подчеркнула Алина.

«Нужно было всегда быть на высоте»

По словам Алины, в одиночку так быстро подготовиться к новому конкурсу она бы не смогла. Мама помогала студентке с выбором одежды, а друзья — с видеовизиткой. Поехать вместе с девушкой в Турцию близкие, увы, не смогли, однако, как подчеркивает девушка, их поддержка даже на расстоянии вселяла в нее веру в себя и, возможно, помогла выиграть.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала участницы показали свои видеовизитки, в которых немного рассказали о себе и своей стране. После этого было несколько отдельных выходов в национальных костюмах с флагами стран, в купальниках, а также в вечерних и коктейльных платьях.

Для национального костюма девушка выбрала образ Снегурочки с голубым кокошником, небольшой накидкой и юбкой с узорами. По словам Алины, чтобы со сцены наряд выглядел красиво и эффектно, ей пришлось самой расклеивать его блестками.

Наряд на национальный костюм девушка купила в магазине, а потом дорабатывала самостоятельно Источник: Предоставлено NGS22.RU











Источник: Предоставлено NGS22.RU











— На финал узнавать результаты мы выходили в длинных красивых вечерних платьях. Также по условиям конкурса мы должны были обменяться подарками с другими участницами. Каждая участница привезла с собой мини-подарочки. Я подготовила небольшие бальзамы для тела, потому что это и компактно, и удобно везти, — рассказывает девушка.

Помимо дефиле члены жюри - всего их было 18 человек - оценивали поведение и внешний вид участниц в обычной жизни. Все 10 дней подготовки к конкурсу и самого шоу конкурсантки находились под пристальным вниманием судей. Они следили за тем, как девушки общаются и ведут себя в коллективе, а также отдыхают. При этом на конкурсе был очень строгий дресс-код.

— Нужно было всегда быть на высоте: с макияжем, в платье и на каблуках. За какие-нибудь спортивные шорты могли отчитать. Под запретом были и кроссовки. Мы всегда должны были ходить на каблуках. Конечно, ноги уже отваливались, но не было выбора, — посетовала она.

«Понимаешь, что можешь все»

На конкурсе Алина была одной из фавориток, однако несмотря на это и опыт прошлых шоу, полностью избавиться от волнения ей не удалось - девушка боялась подвести людей, которые верили в нее и переживали.

— Нас оценивали 18 членов жюри. Когда я выходила, смотрела им в глаза, кто-то улыбался, кто-то был готов съесть тебя взглядом. Пригодился опыт участия в трех конкурсах. Я выходила на сцену и говорила себе: «Делай, как делала раньше, всё по красоте и с улыбкой на лице», — поделилась девушка.

При этом уроженка Барнаула вместе с участницами из Белоруссии, Латвии, и Кыргызстана считалась одной из фавориток на победу. Как вспоминает девушка, когда судьи объявляли результаты с пятого по первое место, было очень волнительно.

— Я просто сжала руки в кулаки, когда назвали первую четверку, и осталось одно место — первое. Я в этот момент ничего не слышала, просто думала, хоть бы я, хоть бы я. Когда объявили Россию, у меня был просто шок, После этого сразу начала звонить всем своим родным, естественно эмоции зашкаливали. В такие моменты понимаешь, что ты можешь все, — подчеркнула Алина.

Вместе с россиянкой за победу боролись еще почти 20 конкурсанток Источник: Предоставлено NGS22.RU

Источник: Предоставлено NGS22.RU

Всего в конкурсе за победу боролись 18 девушек из Хорватии, Сербии, Украины, Косово, Албании, а также Казахстана, Монголии и Кыргызстана. Вместе с Алиной в Турцию приехали и другие россиянки, однако они представляли регионы РФ -Татарстан и Крым, тогда как уроженка Барнаула получилась возможность выступать именно за Россию в целом.

— Когда я летела на конкурс, переживала, как меня встретят. Так сказать, надеялась на лучшее, но готовилась и к лучшему. Кроме того, когда едешь на конкурсы красоты, боишься, что будут какие-то пакости от других участниц из-за конкуренции. Но все прошло вне политики и в дружелюбной атмосфере, — поделилась студентка.

По словам Алины, все участницы и организаторы оказались веселыми и добрыми людьми. Девушки хорошо общались между собой, классно проводили время и рассказывали о традициях и обычаях своих стран.

«Прощались со слезами на глазах»

Из–за плотного расписания, времени на позагорать и поплавать было мало. Однако организаторы конкурса все же старались разнообразить досуг девушек.

Так, конкурсанток в перерыве между подготовкой к конкурсу привезли в священное место, где люди загадывают желания. Чтобы твоя мечта исполнилась, по словам Алины, нужно было написать ее на листочке и привязать его к стене. Чем больше листочек с желанием там провесит, тем более вероятно, что желание сбудется.

Кроме того, из Турции студентка привезла родным различные талисманы и сувениры.

Как вспоминает девушка, вместо споров и конфликтов все участницы сплотились в большую и дружную семью, и расставаться после конкурса было грустно.

В следующем году Алина планирует продолжить участвовать в конкурсах красоты Источник: Предоставлено NGS22.RU











— Все девочки классно и дружно общалась друг с другом, обмениваясь контактами и соцсетями. Языковой барьер не мешал нам общаться. Где-то помогал переводчик, где-то друг друга учили словами своего языка, там, например, девочка из Монголии меня учила монгольскому, а я её русскому. Прощались со слезами на глазах, — добавила она.

После окончания Princess Of the Universe, Алина стала получать приглашения принять участие и в других конкурсах.Однако сейчас девушка хочет немного отдохнуть.

— По крайней мере, до конца 2024 года я хочу отдохнуть как физически, так и морально, потому что три конкурса буквально за несколько месяцев — это очень тяжело. Но мне это нравится, и я хочу этим продолжить заниматься. Но сейчас у меня в приоритете учеба. Я много пропустила и мне нужно наверстать упущенное. Тем более, что зимой я выпускаюсь, — заключила победительница конкурса красоты.