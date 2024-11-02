«В пять утра встаю на велотренажер»: как красотка из Барнаула стала бодибилдером в 30 лет и покорила мировые сцены

Спортсменка считает, что ключ к успеху — мотивация Источник: соцсети Ирины Красниковой











Жительница Барнаула Ирина Красникова в спорте всю жизнь. Но только в 30 лет решила покорить мир бодибилдинга в категории Wellness. Она утверждает, что за несколько лет никогда не срывалась на вредную пищу. А время на тренировки находит в ежедневном графике, будучи бизнесвумен, женой и мамой. Ирина поделилась с NGS22.RU, как ей это удается и что есть, чтобы похудеть навсегда.

Испытание для сладкоежки

Ирина в спорте и режиме с детских лет: сначала танцы, потом тренажерный зал.

— Я всегда вела активный образ жизни, следила за питанием. Много тортиков и шоколадок не ела. Хотя, я — жуткая сладкоежка и фрукты очень люблю. Все зависит от цели и ответственности. Если тренироваться для себя, можно раз в неделю что-то позволить и это на форму не повлияет. А для спортсмена каждый съеденный кусочек может привести к откату формы. Процесс не то, что не сдвинется с места, так еще и ухудшится, — считает Ирина.

В спорте Красникова уже почти 25 лет Источник: соцсети Ирины Красниковой











По ее словам, фитнес «для себя» — это зона комфорта, из которой можно выйти в большой спорт только с помощью мотивации. Красникова сделала этот выбор после 30 лет, когда у нее уже были семья и успешный бизнес.

Ирина в спорте всю жизнь, но только после 30 лет пришла в бодибилдинг Источник: соцсети Ирины Красниковой











С супругом Антоном, таким же спортсменом, Ирина открыла в краевой столице фитнес-клуб. Общие интересы помогают выстраивать и рабочую, и семейную жизнь.

— Он - моя опора и поддержка. Помогает не срываться, сохранять режим нагрузок и питания. Когда у меня тренировка, он, например, забирает дочь и наоборот. По-другому никак - это ежедневная рутина.

В 2021-м году Ирина решила начать карьеру в женском бодибилдинге. Выбрала категорию Wellness.

Ирину очень поддерживает супруг. Они вместе основали фитнес-клуб в краевой столице Источник: соцсети Ирины Красниковой











— Она мне сразу эстетически понравилась. Я считаю, девочка должна оставаться девочкой. В Wellness категории женщины не перекаченные, а как раз подтянутые: утонченный верх, узкая талия, объемные ягодицы и ноги. Как раз те части тела, которые так любят качать прекрасные дамы.

У бодибилдеров сезон соревнований наступает дважды в год: весной и осенью. Впервые на сцену Ирина вышла уже в конце 2021 года, спустя лишь несколько месяцев подготовки.

— Конечно, на тот момент у меня тело было уже развитым, мышцы хорошо “откликались” на нагрузку. Это как тесто перед выпечкой, знаете. Ему нужно только придать форму и засунуть в печку. Так было и у меня, но пришлось все равно не просто. Я ела пять раз в неделю, что было сложно при насыщенном графике работы. Сахар исключила полностью, а он у нас везде, к сожалению. Смотрю все составы, пришлось даже фрукты ограничить, — рассказывает Красникова.

На пути к спортивным титулам она отказалась даже от «излишеств» в рационе — даже от фруктов Источник: соцсети Ирины Красниковой











С дорожки — в зал и обратно

Тренировки тоже пришлось изменить. Опытным фитнес-гуру тоже нелегко на пути к заветным титулам, подмечает Ирина.

— В каком-то смысле мне повезло. У меня быстро растет мышечная масса. Мой тренер Александр Барбашин заметил это уже по итогам первого сезона. И, если раньше я делала силовые на все тело, то теперь только на нижнюю часть, ноги. Со временем легче не становится: в период подготовки занятия занимают и по три часа. Утром - обязательно кардио. Беговая дорожка или эллипс. Но не бег, а именно быстрая ходьба. Я встаю в пять утра, и делаю это, пока домашние спят - у нас велотренажер. Так сушка получается очень качественной и укрепляется сердечно-сосудистая система.

Ирина уверена: если есть цель - время обязательно найдется.

Девушка всегда находит время на тренировки, оставаясь женой, мамой и бизнесвумен Источник: соцсети Ирины Красниковой











— Мотивация помогает выстроить тайм-менеджмент максимально грамотно. Можно найти время два часа на тренировку, на готовку, на семью. А поначалу кажется: как так? Я составляю расписание на неделю — и все получается.

Супруги Красниковы воспитывают дочь, ей сейчас семь лет, и она тоже увлекается спортом — берет пример с родителей Источник: соцсети Ирины Красниковой











Дочке Красниковых семь лет, она ходит на хореографию в том же фитнес-клубе, где работают родители, и поддерживает их по-своему.

— Она понимает, что мама с папой не могут пропустить тренировки, что это — важное. От сахара тоже отказывается, выбирает, допустим, шоколадку без него. Так и говорит: «Нет, мама, я не буду». Ребенка можно воспитать только личным примером. Я забираю ее со школы, мы едем в клуб. Она идет на свои занятия, а я на свои.

На первые соревнования Ирина поехала уже спустя несколько месяцев с начала подготовки Источник: соцсети Ирины Красниковой











«Нравится испытывать себя»

Когда дочке было три года, осенью 2021-го Ирина Красникова впервые вышла на сцену и сразу получила золото на Кубке Кузбасса по бодибилдингу. Дальше были Чемпионаты Урала и Сибири - там она взяла по бронзе. На Чемпионате России в том же году Ирина заняла седьмое место - открыла дорогу на Чемпионат мира в Испании - стала пятой.

— Тот, самый первый сезон, дал мне огромный старт. Я увидела всех, с кого брала пример, наблюдала в интернете, мечтала о такой же форме. Это невероятное ощущение! Вернувшись, я очень хотела продолжать и улучшать тело. Мне нравится себя испытывать. Ограничения - все в голове. Все зависит от восприятия, - уверена женщина.

Категорию Wellness Ирина считает наиболее женственной и подходящей для себя Источник: соцсети Ирины Красниковой











Обычному человеку кажется, что все культуристы со сцены выглядят одинаково, каждый из них — образец упорства и дисциплины. Но у жюри есть строгие критерии оценки, в каждой категории — свои. Все решают пропорции и уровень мышечной массы. А тот или иной вид бодибилдинга девушки выбирают исходя из типа фигуры.

Несколько раз в неделю культуристка начинает день с кардио нагрузок Источник: соцсети Ирины Красниковой











— В фитнес-бикини я была бы не слишком успешной. Они узенькие, но с развитыми плечами и ягодицами. Я всю жизнь прыгала и бегала, так что, наверное, не составила бы конкуренцию. И это нормально. То же самое я объясняю своим будущим спортсменам - важно смотреть на генетику, конституцию тела.

А вот возраст имеет значение далеко не всегда.

— Никогда не поздно. Есть женщины и мужчины, которые выступают и после 50-ти. Выглядят прекрасно - пример для многих. Что касается конкретно женщин, тут вопрос в том, что в 20-25 лет - они идут в спорт ради эмоций, ради сцены. Хотят показать себя миру. А в 35 и позже - чисто для себя. Это уже совершенно другие цели. Да, в молодости проще выстроить новую форму. Но, как правило, любому неподготовленному человеку нужен хотя бы год перед первыми соревнованиями. Сохранить женское здоровье в процессе - тоже реально. Нужно следовать всем инструкциям, четким правилам. Слушать тренеров и врачей. Но интерес и желание - ключ к успеху в любом возрасте.

Обходится без срывов Ирине помогают здоровые привычки и поддержка любимого мужа Источник: соцсети Ирины Красниковой











Как похудеть: главные советы

К Ирине Красниковой часто приходят с целью похудеть. Тут нет никаких секретов, убеждена спортсменка, главная причина набора веса - переедание.

— У нас нет ограничений — есть привычка. Можно пойти в магазин, набрать там печенек, конфеток и вафелек, йогуртов с наполнителями. В то время как полно вкусных и полезных альтернатив. Вместо колбасы можно сделать паштет из курицы со специями. Ребенку я пиццу делаю дома не на тесте, а на лаваше — выходит не худе. Колоссальное изобилие продуктов и привычка заедать — это путь к ожирению. И все так постепенно: сначала человек считает лишние кило двойками, потом пятерками, а после — уже десятками.

Часто люди объясняют проблемы с весом гормональным сбоем. На это тренер и спортсменка отвечает однозначно — нужно сдавать анализы.

Бодибилдингом можно заняться в любом возрасте, уверяет Ирина Источник: соцсети Ирины Красниковой











— У меня был очень показательный случай на эту тему. Девочка пришла похудеть: расписали ей рацион и тренировки. Она впахивала, все вроде бы соблюдала. Но я по телу вижу — результат не тот. Отправила к доктору — анализы идеальные. А потом ее мама говорит: «Так у нее повсюду фантики от конфет валяются». Отчеты по питанию — это, конечно, хорошо. Но клиент может сфотографировать одно, а съесть — другое. Тут вопрос выбора для каждого из нас.

Еще один аргумент: правильное питание — это дорого.

Муж Ирины Антон — тоже успешный бодибилдер Источник: соцсети Ирины Красниковой











— Давайте по-честному, набор пиццы и роллов на вечер стоит примерно две тысячи рублей. На эту сумму можно собрать целую здоровую корзину на несколько дней. Не так уж много надо: крупы, курица, овощи, яйца, творог. Очень простые продукты — это уж точно дешевле доставок. Хотя даже в кафе можно выбрать что-то качественное: салаты «Цезарь» и греческий есть везде.