«Не хотите — не надо»: рок-группа «Алиса» обиделась на фанатов и отменила концерт в Новосибирске

Концерты также отменили в Екатеринбурге и Перми Источник: «Группа Алиса» / vk.com











Группа «Алиса» отменила свой концерт в Новосибирске и перенесла выступление на апрель 2025 года. Также отмены коснулись Екатеринбурга и Перми. Об этом коллектив заявил в своей официальной группе во «ВКонтакте». Мероприятия должны были быть посвящены новому альбому «Гойда».

— Причина — низкая продажа билетов. Да, уважаемые, дела обстоят именно так.

Смеем предположить, что мероприятия типа «хиты, лучшее, любимое…» и т. д. прокатили бы у вас с бОльшим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная «Гойда». В прямом и переносном… Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе, — говорится в публикации.

Новосибирских фанатов группы эта новость расстроила, а некоторых — возмутила.

— Я сдала билеты… После такой подачи что-то в апреле уже не тянет на концерт. Подумаю идти или нет… Я не знаю, кто составлял этот текст, но неплохо было бы извиниться перед фанатами группы. Люди, купившие билеты на концерт, ждали, надеялись, и такой плевок получили… А ведь и приезжих много, — написала сибирячка Елена в группе «Армия Алиса Новосибирск» в «ВКонтакте».

— Апрель… что то уже не хочется… считала дни до 12 ноября, сейчас одно разочарование…жаль что так получилось, билеты купила, делаю возврат! — поддержала её другая подписчица Наталья.

Но есть и те, кто поддержал решение группы.

— Сильно сказано! Кинчева можно понять, все стоит денег отели, поезда, аппаратура, музыканты. Но и Кинчеву стоит задуматься почему это происходит. Лично мне альбом «Гойда» в уши не зашел. Хотя я очень сильно обожаю «Алису». Я просто вырос на их песнях, — написал подписчик Роман.

Концерт в Новосибирске был запланирован на 12 ноября. Теперь его перенесли на 30 апреля 2025 года.